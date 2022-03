Accueil de réfugiés ukrainiens : les Métallos répondent PRÉSENTS

MONTRÉAL, le 12 mars 2022 /CNW Telbec/ - Alors que s'organise l'accueil des réfugiés en provenance de l'Ukraine, les Métallos annoncent d'emblée qu'ils sont prêts à mettre l'épaule à la roue pour accueillir des familles en provenance de l'Ukraine.

Le Comité sectoriel de main-d'œuvre de la métallurgie du Québec (CSMO-M), dont fait partie le Syndicat des Métallos, a lancé une mobilisation pour réunir et coordonner les efforts des partenaires afin d'accueillir des réfugiés. « Cette initiative nous interpelle. Nous allons voir ce qui peut être fait, notamment avec le Fonds humanitaire des Métallos pour offrir à des réfugiés qui arrivent ici les meilleures conditions possible pour retrouver un semblant de normalité, alors qu'ils vivent un vrai cauchemar », explique le coordonnateur des Métallos pour la région de la Montérégie, de l'Estrie et du Centre-du-Québec, Guy Gaudette, qui est aussi coprésident du CSMO-M.

Les Métallos entendent mettre l'épaule à la roue et se mobiliser pour contribuer à l'accueil des réfugiés. « On verra quelle forme cela prendra, selon les milieux de travail et les régions. Mais une chose est certaine, un syndicat, c'est une grande famille et l'entraide fait partie des valeurs importantes pour nous. Nos bras seront grand ouverts pour aider les Ukrainiens et Ukrainiennes qui fuient la guerre », souligne le directeur québécois du Syndicat des Métallos, Dominic Lemieux.

La semaine dernière le Syndicat des Métallos à l'échelle nord-américaine s'est dit « solidaire avec le peuple ukrainien, alors qu'il résiste à la violence meurtrière et non provoquée des forces russes. »

« Alors que nous cherchons à mettre fin à cette guerre insensée, nous joignons notre voix à celle du mouvement syndical mondial pour condamner la violence contre les citoyens ukrainiens, y compris nos confrères et consœurs syndiqués ukrainiens. Nous invitons les dirigeants internationaux à rester fermes dans leur engagement à endiguer l'agression et à tenir Vladimir Poutine responsable des morts et de la destruction causés par cette guerre », pouvait-on lire dans la déclaration publique du Syndicat.

La branche américaine de l'organisation a par ailleurs pressé cette semaine le gouvernement américain et l'industrie pétrolière à cesser les importations de pétrole brut aux États-Unis.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

