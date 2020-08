NEWMARKET, ON, le 4 août 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. Grâce à des investissements du gouvernement du Canada, les résidents de Newmarket auront bientôt accès à une offre plus stable de logements locatifs abordables pour les Canadiens de la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour en faire partie.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé aujourd'hui l'investissement, par le gouvernement fédéral, de 79 millions de dollars dans la construction d'un ensemble de 216 logements situé au 195 Deerfield Road, à Newmarket.

L'ensemble en question, produit par Rose Corporation, reçoit un financement de l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL). Ce programme de la Stratégie nationale sur le logement, qui est administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), appuie des projets de construction de logements locatifs afin d'assurer une offre stable de logements locatifs pour les familles de la classe moyenne, et celles qui travaillent fort pour en faire partie, là où le logement coûte cher.

Avec le 195 Deerfield, Rose Corporation poursuit sa construction de l'ensemble 212 Davis Apartments, la première tour financée par le secteur privé construite expressément pour la location à Newmarket depuis le milieu des années 1980. Une partie de la mission de la société est d'offrir des logements diversifiés et accessibles.

« Les évènements actuels nous rappellent que rien n'est plus important qu'un chez-soi. Les Canadiens de la classe moyenne et ceux qui cherchent à en faire partie bénéficieront de la construction de logements locatifs. Grâce à de nouveaux investissements, nous prenons des mesures pour accroître l'offre de logements locatifs, en offrant des options de logement plus près des emplois, des services et des commodités dont les familles ont besoin. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL

« Je suis heureux de voir notre gouvernement s'associer à la Rose Corporation et réaliser cet investissement important qui permettra d'offrir des options de logement dont on a grandement besoin à Newmarket. Nous savons que le logement est à la base d'une vie meilleure et d'une prospérité partagée pour notre communauté. Cet investissement de 79 millions de dollars permettra de fournir 216 nouvelles unités de logement aux familles de Newmarket-Aurora qui travaillent dur, et d'offrir un endroit sûr et abordable où se sentir chez soi. » - Tony Van Bynen, député fédéral de Newmarket-Aurora

« Le conseil régional de York reste fidèle à son engagement de trouver et de mettre en œuvre des solutions innovantes à long terme pour augmenter les options de logement pour tous les résidents de la région de York. Les gens sont fiers d'habiter la région de York. Pour réussir à créer un marché du logement diversifié, il faudra un engagement collectif et l'investissement soutenu de diverses parties prenantes. Au nom du conseil régional de York, je remercie le gouvernement du Canada et la Rose Corporation d'avoir contribué à la création d'un plus grand nombre de logements abordables dans la région de York. » - Wayne Emmerson, président et directeur général, municipalité régionale de York

« Comme les prix des logements continuent d'augmenter dans la région du Grand Toronto, la demande de logements locatifs continue à croître. Je crois fermement que la réussite économique d'une collectivité dépend de la diversité de l'offre de logements, en particulier de logements locatifs. À mon avis, les collectivités qui ne cherchent pas activement à établir des partenariats pour faire avancer les projets de logements locatifs traditionnels prennent du retard. La Ville de Newmarket apprécie grandement le partenariat que le gouvernement du Canada et Rose Corporation apportent à ce projet et à notre ville. Ensemble, nous jetons les bases d'une économie et d'une collectivité plus fortes. » - John Taylor, maire de Newmarket

« En tant que constructeurs urbains, nous avons la responsabilité sociale de contribuer à la création de logements locatifs et de propriétaires-occupants plus accessibles dans les collectivités où nous construisons. Nous croyons fermement qu'une collectivité saine est un outil essentiel pour bâtir un corridor prospère. Dans le cadre de partenariats public-privé, la collaboration de Rose Corporation avec tous les ordres de gouvernement - la région de York, la Ville de Newmarket et le gouvernement fédéral (SCHL) - nous a permis de répondre avec succès au besoin criant d'options de logement plus abordables à Newmarket. » - Daniel Berholz, président, Rose Corporation

L'ensemble comprend un immeuble de 15 étages comptant 216 logements d'une à trois chambres, avec entrée privée au rez-de-chaussée, ainsi que des appartements. Il s'agira de la phase initiale d'une collectivité située sur un terrain de 16 187 m 2 (4,4 acres) aménagé selon un plan directeur, composée de trois tours s'élevant au-dessus d'une cour aménagée.

(4,4 acres) aménagé selon un plan directeur, composée de trois tours s'élevant au-dessus d'une cour aménagée. Les travaux de construction ont commencé en mars 2020 et devraient être essentiellement achevés au début de 2023.

Les aires d'agrément comprennent un parc communautaire de 1 858 m 2 (20 000 p 2 ) avec un terrain de jeu, une zone pour les enfants, un centre de conditionnement physique et un studio de yoga.

(20 000 p ) avec un terrain de jeu, une zone pour les enfants, un centre de conditionnement physique et un studio de yoga. L'ensemble offre un accès facile au service rapide par bus VIVA et à un stationnement pour vélos pour tous les résidents, ainsi qu'un accès direct aux pistes cyclables et aux sentiers pédestres.

Conçu pour satisfaire aux critères LEED Argent, l'ensemble a fait l'objet d'investissements importants pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Au moins 30 logements répondront aux exigences municipales en matière d'accessibilité et comprendront des logements de conception universelle et adaptable.

Environ 20 % des résidents de Newmarket comptent sur le marché locatif pour se loger.

comptent sur le marché locatif pour se loger. Ce projet permet d'accroître l'offre de logements construits expressément pour la location à Newmarket , où le taux d'inoccupation était de 2,0 % en octobre 2019, en baisse par rapport à celui de 2,4 % enregistré en octobre 2018.

, où le taux d'inoccupation était de 2,0 % en octobre 2019, en baisse par rapport à celui de 2,4 % enregistré en octobre 2018. L'iFCLL, initiative de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) mise en œuvre par la SCHL, appuie des projets de construction de logements locatifs afin d'assurer une offre stable de logements locatifs partout au pays pour les ménages de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés là où le logement coûte cher.

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a été très bien accueillie. De nombreux demandeurs ont présenté des dossiers de qualité. Voilà pourquoi, dans son budget de 2018, le gouvernement a augmenté le montant accordé aux prêts à faible coût de l'iFCLL en le faisant passer de 2,5 à 3,75 milliards de dollars. Dans son budget de 2019, il l'a fait passer à 13,75 milliards de dollars. Au total, l'iFCLL permettra la construction de 42 500 logements locatifs à l'échelle du Canada .

. Des prêts à faible coût sont offerts aux emprunteurs qui souhaitent construire des logements expressément pour la location au Canada pour répondre à un besoin manifeste dans leur collectivité.

pour répondre à un besoin manifeste dans leur collectivité. Le marché locatif constitue une option importante en matière de logement pour environ 30 % des Canadiens.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les transports en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du pays.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Rose Corporation est une société de promotion immobilière dont la mission est de construire des collectivités résidentielles visionnaires et inclusives composées de copropriétés, de logements en propriété absolue et de logements construits expressément pour la location. Elle met l'accent sur une architecture exceptionnelle, une construction remarquable et des éléments de construction durables.

