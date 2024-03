Accroître l'autonomie alimentaire du Québec - Plus de 3,5 M$ à Céréales Normandin pour élargir sa gamme de produits

NORMANDIN, QC, le 15 mars 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec accordent des aides financières totalisant plus de 3,5 millions de dollars à Céréales Normandin pour soutenir la valorisation de l'intégralité des grains traités à son centre de grains conventionnels et biologiques, situé à Normandin, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce projet, évalué à plus de 5,8 millions de dollars, permettra à l'entreprise d'élargir sa gamme de produits céréaliers.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Soraya Martinez Ferrada, et le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, accompagné de la députée de Roberval et whip adjointe du gouvernement, Mme Nancy Guillemette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Plus précisément, le projet vise à réaliser des améliorations aux installations de l'entreprise et à faire l'acquisition d'équipements spécialisés pour produire des farines et des semoules ainsi que pour traiter thermiquement des céréales et des légumineuses. Les concentrés de protéines seront aussi ajoutés à la chaîne de transformation.

L'aide financière se répartit comme suit : le gouvernement du Canada accorde une contribution remboursable de 1 252 000 $ en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de DEC. Pour sa part, le gouvernement du Québec attribue un prêt de 2 322 400 $ par l'entremise du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement.

« L'industrie agroalimentaire est l'un des piliers de l'économie des régions du Québec, et c'est pourquoi notre gouvernement est fier d'en soutenir les entreprises. Grâce à l'appui de DEC, Céréales Normandin pourra acquérir et installer de nouveaux équipements lui permettant de diversifier ses produits. Je me réjouis du succès et de l'impact de ce projet dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« En appuyant Céréales Normandin, notre gouvernement soutient une entreprise intégrée qui offre des produits cultivés et transformés ici, au Québec. Cette agriculture de proximité renforce notre autonomie alimentaire, tout en améliorant l'empreinte environnementale de notre chaîne d'approvisionnement. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Pour répondre aux besoins grandissants de l'industrie bioalimentaire, nos entreprises doivent diversifier leurs activités et miser sur la commercialisation de nouveaux produits. En plus de mettre en valeur nos ressources et nos expertises locales, cette initiative confère à Céréales Normandin une position stratégique dans notre paysage agroalimentaire. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval et whip adjointe du gouvernement

« Afin de répondre à un manque de transformation régionale, Céréales Normandin est fière de pouvoir valoriser les bonnes céréales produites en région par les producteurs, pour ensuite les transformer et les mettre dans les assiettes des consommateurs. Un bon exemple de la terre à la table. »

Jacquelin Drapeau, président et fondateur de Céréales Normandin

Faits saillants :

Fondée en 2017, Céréales Normandin est spécialisée dans la vente de céréales ainsi que dans le séchage, le criblage, l'entreposage et le traitement des grains. L'entreprise, qui possède ses propres terres agricoles, a également développé une expertise dans la production céréalière.

est spécialisée dans la vente de céréales ainsi que dans le séchage, le criblage, l'entreposage et le traitement des grains. L'entreprise, qui possède ses propres terres agricoles, a également développé une expertise dans la production céréalière. DEC est l'acteur fédéral clé au Québec pour promouvoir le développement économique des régions et des PME. Grâce à ses douze bureaux régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Le programme CERI de DEC s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Le Programme ESSOR, géré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, appuie les projets d'investissement réalisés au Québec dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable.

