Accroissement de la production québécoise de papiers-mouchoirs - Québec appuie le projet d'expansion de Produits Kruger à Gatineau

GATINEAU, QC, le 5 mars 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde son soutien à Produits Kruger dans le cadre d'un projet d'expansion qui permettra à l'entreprise d'augmenter la capacité de production de papiers-mouchoirs de son usine de Richelieu, située à Gatineau. Cet appui prend la forme d'un prêt de 7,27 millions de dollars issu du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement.

Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, et la députée de Hull, Mme Suzanne Tremblay, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Grâce à ce projet, dont les investissements totalisent 14,5 millions de dollars, l'entreprise a mis en service, en novembre dernier, une nouvelle chaîne de transformation de papiers-mouchoirs. L'ajout de cet équipement entraînera une augmentation de 25 % de la capacité de production de l'établissement.

Un autre volet du projet sera déployé à l'usine de Laurier, également à Gatineau, où de nouveaux équipements permettront de récupérer les résidus de production de papiers sanitaires. Ceux-ci seront transformés en pâte et serviront ensuite à la fabrication de produits à valeur ajoutée. Ce volet, qui fera aussi croître la productivité de l'usine, devrait être mené à terme en juin 2025.

Citations :

« Cet investissement aidera Produits Kruger à produire davantage au Québec, et c'est ce qui me rend particulièrement fier. Lorsqu'on accompagne nos entreprises dans leur modernisation et leur expansion, on solidifie les acquis du Québec et on s'assure d'être toujours plus compétitifs. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Nous soutenons les entreprises pour qu'elles puissent gagner en efficacité, mais aussi réduire leur empreinte environnementale. Ce projet amènera Produits Kruger à mieux utiliser ses ressources dans une perspective d'augmentation de sa productivité et d'économie circulaire. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

« Je félicite toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet! À terme, cet investissement nous permettra d'augmenter considérablement notre capacité de production de papiers-mouchoirs et de répondre à la hausse de la demande observée dans le marché nord-américain en offrant des produits de très haute qualité, fabriqués au Québec par une entreprise d'ici. »

Michel Manseau, vice-président principal et directeur général, Produits à la consommation - Canada, Produits Kruger

Faits saillants :

• Produits Kruger est une société privée en activité depuis 1904. L'entreprise emploie quelque 6 000 personnes, dont plus de la moitié au Québec. Elle tire ses revenus de plusieurs secteurs d'activité : les papiers sanitaires, les pâtes et papiers, le carton et l'emballage, le recyclage et l'énergie.

• Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Renseignements: Sources : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 418 999-1939; Étienne Boulrice, Conseiller politique, Bureau de circonscription de la députée de Hull, Tél. : 819 772-3000; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]