Accompagner les couples dans la gestion de leurs finances - La CSF publie un nouveau guide pour ses membres en collaboration avec la professeure Hélène Belleau

MONTRÉAL, le 14 févr. 2023 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (CSF) publie aujourd'hui un nouveau guide à l'intention de ses membres pour accompagner leurs clients en couple dans les aspects relatifs à leurs finances et leur sécurité financière. Créé en collaboration avec Hélène Belleau, Ph. D., sociologue et professeure titulaire à l'Institut national de recherche scientifique (INRS), ce nouvel outil aidera les conseillers à cerner les défis potentiels en fonction de la situation de leurs clients en couple afin de bien les conseiller et répondre à leurs besoins, tout en les sensibilisant aux conséquences financières d'une séparation éventuelle ou d'un décès.

« Ce nouveau guide s'ajoute au nombre croissant de ressources proposées par la Chambre pour soutenir ses membres et les aider à respecter leurs nombreuses obligations. Les conseillers doivent souvent aborder des sujets difficiles avec leurs clients, puisque de nombreuses questions sociales peuvent entraîner des répercussions financières. Grâce à notre collaboration avec l'INRS et avec Mme Belleau, nous sommes heureux de mettre à leur disposition un outil qui pourra les aider à naviguer entre la réalité de leurs clients et leurs obligations professionnelles », de déclarer Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la CSF.

« Les conseillers en services financiers ont un rôle d'information important à jouer auprès de leurs clients. Très peu de conjoints discutent de l'organisation de leurs finances, et encore moins d'une rupture éventuelle, même s'ils connaissent les hauts taux de divorce qui caractérisent le Québec. Or ce manque de planification peut entraîner d'importantes disparités financières à long terme qui, en cas de séparation, auront un impact disproportionné sur le partenaire moins nanti, qui est presque toujours la conjointe », de rajouter Mme Belleau.

Le guide Accompagner les couples dans la gestion de leurs finances est disponible dans la section InfoDéonto du site de la CSF. Il vient s'ajouter au grand dossier sur l'amour et l'argent, publié à l'automne 2022, qui combine information et formation pour les conseillers avec des initiatives de sensibilisation du grand public.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 32 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

SOURCE Chambre de la sécurité financière

Renseignements: Geneviève Fontaine, [email protected], 514-434-2347