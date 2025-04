Accompagnement des entreprises technologiques innovantes - 4,5 M$ pour soutenir les programmes du Centech

MONTRÉAL, le 24 avril 2025 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, annonce une aide financière de 4,5 millions de dollars au Centre d'entrepreneurship technologique (Centech) de l'École de technologie supérieure pour appuyer jusqu'en 2027 ses programmes d'incubation et d'accélération destinés aux jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance.

Cet investissement permettra au Centech de maintenir sa position parmi les chefs de file de la création d'entreprises technologiques innovantes, en plus de contribuer à augmenter le nombre d'emplois de qualité générés par les entreprises accompagnées. Celles-ci évoluent dans des domaines stratégiques pour le Québec, dont les technologies de rupture, la robotique et les technologies médicales. De plus, en vue d'accélérer la commercialisation de leurs innovations, le Centech déménagera sous peu dans l'espace Ax.c, qui regroupera au même endroit plusieurs organismes et services essentiels au développement de l'écosystème québécois de l'entrepreneuriat innovant.

En soutenant la croissance des jeunes entreprises technologiques et en favorisant l'innovation ouverte, le gouvernement réaffirme son engagement envers les objectifs de la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2), tout en contribuant au développement économique du Québec.

Citations :

« Nos entreprises technologiques innovantes ont la chance de pouvoir compter sur l'expertise du Centech, qui est reconnue mondialement. En appuyant ses programmes d'incubation et d'accélération, notre gouvernement confirme sa volonté d'assurer la compétitivité à long terme de cet écosystème d'entrepreneuriat innovant, qui joue un rôle essentiel pour développer le Québec d'aujourd'hui et de demain. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le Centech contribue à faire rayonner Montréal à titre de plaque tournante internationale pour l'entrepreneuriat technologique et innovant. On peut être fiers de notre capacité d'innover et du savoir-faire de nos acteurs, qui favorisent la création et l'essor de jeunes entreprises présentant un grand potentiel de retombées et de croissance pour le Québec. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale à la ministre responsable de la Métropole

« L'aide financière du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie vient renforcer notre capacité à soutenir des projets d'innovation à fort potentiel, tout en stimulant l'émergence de solutions technologiques de pointe. Ce soutien nous permettra d'accélérer la transformation technologique de secteurs clés pour le Québec et de contribuer activement à la création d'emplois de qualité pour notre économie. »

Marjorick Foisy, directrice générale du Centech

Faits saillants :

Le Centech soutient des entreprises et des projets de haute technologie à fort potentiel de croissance, de la conceptualisation à la commercialisation, grâce à un écosystème collaboratif. Son programme d'innovation ouverte, unique au Québec, permet de tisser des liens entre des entreprises technologiques en démarrage et 13 grands donneurs d'ordres.

En 2023, le Centech a été reconnu comme l'un des 10 meilleurs incubateurs universitaires au monde par UBI Global. La performance des entreprises innovantes à fort potentiel de croissance accompagnées par l'organisme, soit plus de 140 chaque année, en fait l'un des plus importants au Québec et à l'échelle canadienne.

Fondée en 1974, l'École de technologie supérieure est un acteur majeur de l'enseignement universitaire et de la recherche en génie, notamment dans le développement de systèmes intelligents, de matériaux novateurs et de technologies pour la santé.

L'Espace Ax.c est un lieu d'envergure internationale consacré à l'entrepreneuriat technologique innovant. Il réunira, à partir du printemps 2025, les acteurs clés de l'innovation dans un seul écosystème afin de soutenir et de commercialiser leurs projets.

L'aide financière accordée au Centech s'inscrit dans le cadre de la SQRI2, qui prévoit 7,5 milliards de dollars sur cinq ans pour appuyer la recherche et l'innovation.

