Accompagnement des entreprises à fort potentiel de croissance - 9 M$ pour l'expansion de jeunes entreprises innovantes à l'international

MONTRÉAL, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, M. Christopher Skeete, également responsable de la Lutte contre le racisme et de la région de Laval, annonce un investissement de 9 millions de dollars pour favoriser le développement d'entreprises technologiques québécoises sur les marchés internationaux. Ce financement sera géré par Québec Tech, un organisme qui soutient les jeunes entreprises innovantes dans toute la province.

Québec Tech travaille avec des incubateurs, des accélérateurs et d'autres partenaires pour consolider la position du Québec en tant que leader mondial en innovation. Avec cet appui financier et l'aide de partenaires comme Investissement Québec International, les entreprises bénéficieront de services pour faciliter leur expansion à l'étranger.

Ce projet s'inscrit dans la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation (SQRI2), qui prévoit 22,5 millions de dollars sur cinq ans pour faire croître les PME. Il répond aussi aux objectifs de la Stratégie québécoise des sciences de la vie (SQSV), en offrant des services aux entreprises de ce secteur.

Citations :

« Ce financement confirme notre volonté d'assurer la compétitivité, le rayonnement et la croissance de nos entreprises à l'échelle mondiale. Québec Tech est un allié de premier plan pour favoriser la vitalité de l'écosystème de l'innovation et joue un rôle essentiel pour le développement économique de l'ensemble du Québec. Un pas de plus pour contribuer à l'essor de futurs fleurons québécois! »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Cette annonce est une excellente nouvelle pour les jeunes entreprises innovantes du Québec qui visent l'international. Grâce à ce financement, Québec Tech pourra appuyer plus de 120 d'entre elles dans leur conquête des marchés internationaux. Ces fonds leur seront alloués en soutien et en services directs pour répondre à des besoins très concrets, tels que le financement de missions commerciales ou l'accès à une expertise de haut niveau. Notre objectif est clair : offrir aux jeunes entreprises québécoises à fort potentiel de croissance les moyens de leurs ambitions et transformer leurs aspirations en succès à l'exportation. »

Richard Chénier, directeur général de Québec Tech

Faits saillants :

Québec Tech aide les jeunes entreprises technologiques dans leurs efforts de commercialisation, dans leur phase de croissance ou encore dans la participation à des missions commerciales à l'international.

L'action 8 de l'axe 3 de la SQRI 2 vise l'accélération de la croissance des entreprises à fort potentiel, notamment par l'accès prioritaire à des services d'accompagnement spécialisé ainsi qu'à des outils de financement adaptés pour favoriser davantage l'exportation de leurs innovations.

vise l'accélération de la croissance des entreprises à fort potentiel, notamment par l'accès prioritaire à des services d'accompagnement spécialisé ainsi qu'à des outils de financement adaptés pour favoriser davantage l'exportation de leurs innovations. La mesure 5 de la SQSV a pour but de renforcer l'accompagnement de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance dans le domaine des sciences de la vie.

