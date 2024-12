Accompagnement de la Municipalité du village de Sainte-Pétronille - Fin de mandat du conseiller : un rapport est rendu public

QUÉBEC, le 17 déc. 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, rend public le rapport du conseiller M. Mario Caron qui avait notamment pour mandat d'accompagner la Municipalité du village de Sainte-Pétronille et de la soutenir dans ses relations avec les citoyens. Celui-ci a été présenté aujourd'hui aux membres du conseil ainsi qu'à la direction générale.

Du 16 septembre au 9 décembre 2024, M. Caron a conseillé la Municipalité dans la préparation de ses séances et lors du déroulement de celles-ci ainsi que dans ses relations avec les citoyens.

Son rapport présente les différentes recommandations mises de l'avant afin d'aider la Municipalité dans l'exercice de ses fonctions, notamment sur le plan de la gouvernance. Ces recommandations concernent les mécanismes de gouvernance et les relations avec les citoyens, ainsi que les bonnes pratiques pour favoriser la prise de décision par les membres du conseil.

La ministre des Affaires municipales est confiante que l'administration et les élus poseront les gestes nécessaires afin d'améliorer la situation, et ce, dans l'intérêt de l'ensemble de la collectivité. Par ailleurs, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) suivra de près la situation et reprendra son accompagnement auprès de la Municipalité de Sainte-Pétronille, tel que recommandé par M. Caron.

Faits saillants :

Rappelons que la ministre des Affaires municipales a désigné, le 11 juillet 2024, M. Mario Caron à titre de conseiller. Il a été nommé pour sa vaste expérience d'une quarantaine d'années dans le milieu municipal à titre de directeur général d'une MRC et de municipalités.

à titre de conseiller. Il a été nommé pour sa vaste expérience d'une quarantaine d'années dans le milieu municipal à titre de directeur général d'une MRC et de municipalités. Cette décision s'inscrivait dans la foulée des constats du rapport de la Commission municipale du Québec. La nomination de ce conseiller a été possible grâce aux nouveaux pouvoirs issus de l'adoption de la Loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entraves de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal.

