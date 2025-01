Accident mortel d'un opérateur de pompe à béton de Pompage Élite inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

LONGUEUIL, QC, le 16 janv. 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un opérateur de pompe à béton montée sur remorque de Pompage Élite inc., le 15 décembre 2023, à Candiac.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, sur un chantier de construction, un opérateur de pompe à béton montée sur remorque s'affairait au nettoyage de la trémie (réservoir en forme d'entonnoir) ayant servi à une coulée de béton. La grille de la trémie était en position relevée. Le moteur de la pompe était en marche et l'agitateur, en rotation. Alors que l'opérateur terminait le nettoyage, la manche droite de sa chemise s'est enroulée sur les palettes de l'agitateur. Le travailleur a ensuite été entraîné et est resté coincé dans la trémie. Les secours ont été appelés, et le décès a été constaté sur les lieux.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir quatre causes pour expliquer l'accident :

Le travailleur est entraîné dans la trémie en raison de l'enroulement de la manche de sa chemise autour de l'agitateur en fonction.

Le contournement du dispositif de verrouillage associé au protecteur de la trémie expose le travailleur au danger d'entraînement.

Des lacunes dans la gestion des risques lors du nettoyage de la trémie exposent le travailleur à l'agitateur en rotation.

La gestion relative à la maintenance et à l'inspection des éléments de sécurité de l'équipement est déficiente.

À la suite de l'accident, la CNESST a saisi la pompe à béton et en a interdit l'utilisation à l'employeur, Pompage Élite inc. Les mesures à prendre pour lever l'interdiction d'utilisation comprennent l'exigence d'une attestation d'ingénieur sur les systèmes de sécurité et les modifications au système de commande. À ce jour, l'interdiction d'utilisation est toujours en vigueur.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de l'utilisation d'une pompe à béton, des solutions existent, notamment :

L'employeur doit fournir un équipement sécuritaire dont les protecteurs sont en place et les dispositifs de sécurité sont fonctionnels.

Il doit aussi inspecter les machines pour s'assurer qu'elles sont en bon état avant l'utilisation.

L'employeur doit s'assurer que les procédures d'utilisation et de nettoyage sont conformes aux prescriptions du fabricant.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs et travailleuses. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et l'employeur doivent faire équipe pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux associations suivantes afin que leurs membres en soient informés.

Association béton Québec

Regroupement des entrepreneurs en coffrage du Québec

Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec

Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec

Association de la construction du Québec

Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec

Association québécoise des entrepreneurs en infrastructure

Association patronale des entreprises en construction du Québec

Association des entrepreneurs en construction du Québec

À titre indicatif et aux fins d'information, la CNESST transmettra également son rapport d'enquête aux associations sectorielles paritaires.

Dans l'objectif de sensibiliser les futurs travailleurs et travailleuses, le rapport d'enquête sera acheminé au ministère de l'Éducation qui en assurera la diffusion dans les établissements de formations offrant les programmes de pose d'armature du béton et de préparation et finition du béton.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Photo (libre de droits) | Source : CNESST

Animation (libre de droits) | Source : CNESST

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité liée au contrôle des énergies lors de travaux à exécuter dans une zone dangereuse : Travail dans la zone dangereuse d'une machine | CNESST

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Source : Josée Sabourin, responsable des communications, CNESST - Direction de la prévention-inspection ̶ Centre-Sud, Téléphone : 450 272-6656