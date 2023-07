MONT-TREMBLANT, QC, le 16 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, dimanche le 16 juillet, un accident a eu lieu à Tremblant, impliquant la télécabine panoramique et de la machinerie de chantier opérée par un tiers. Nous avons l'immense regret de confirmer, suite à l'annonce de la Sûreté du Québec, le décès d'une des deux victimes, tandis que l'autre a été transférée dans un centre hospitalier.

« Nous sommes profondément attristés de cette situation et Station Mont Tremblant offre ses sincères sympathies à tous ceux et celles impliqués » - Annique Aird, Vice-Présidente Ventes, Marketing et Communications

La télécabine demeure fermée jusqu'à nouvel ordre.

