MONT-TREMBLANT, QC, le 3 avril 2025 /CNW/ - Tremblant célèbre l'arrivée du Massif de Charlevoix dans la grande communauté de l'Ikon Pass dès l'hiver 2025-26. Cette nouvelle adhésion marque un tournant important, offrant aux détenteurs de l'Ikon Base Pass -- qui bénéficient déjà d'un accès illimité à Tremblant -- la possibilité de skier pendant 5 jours à Le Massif de Charlevoix, avec certaines périodes restreintes. Pour les détenteurs de l'Ikon Pass, l'accès est encore plus avantageux, avec 7 jours de ski sans restriction à cette destination de renom.

En plus de devenir la deuxième destination Ikon Pass au Québec, cette annonce survient en parallèle du lancement de la vente des passes de saison 2025-26, disponibles depuis le 13 mars au meilleur prix de l'année. Avec désormais 62 destinations réparties à travers l'Amérique, l'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon, l'Ikon Pass continue de s'étendre et d'offrir de nouvelles opportunités aux skieurs et planchistes leur permettant de découvrir des montagnes exceptionnelles à travers le monde.

« L'arrivée de la station Le Massif de Charlevoix sur l'Ikon Pass est une excellente nouvelle pour les détenteurs d'une Ikon Pass qui skient à Tremblant, leur offrant l'opportunité de découvrir une autre montagne québécoise d'envergure avec leur abonnement saisonnier. Tremblant accueille cette annonce avec enthousiasme, tant pour sa communauté que pour tous les skieurs désireux de profiter pleinement de la saison de glisse dans le Nord-Est », déclare Annique Aird, vice-présidente, Ventes, marketing et communications pour Station Mont Tremblant.

