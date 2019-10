Accident de travail mortel chez Margarine Thibault en Mauricie - Les mécanismes de prévention doivent s'appliquer dans tous les milieux de travail

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec une infinie tristesse que le Syndicat des Métallos a appris le décès d'un travailleur à l'usine Margarine Thibeault à Trois-Rivières, survenu samedi soir. Le même accident a blessé un autre travailleur qui est toujours à l'hôpital. Du même souffle, les Métallos exhortent le gouvernement d'implanter des mécanismes de prévention dans TOUS les milieux de travail, alors que 88,3 % des travailleurs en sont privés, dont ceux de l'usine mauricienne.

« Nous souhaitons offrir nos condoléances aux travailleurs et aux familles des victimes de l'accident. Une enquête de la CNESST est en cours et le Syndicat des Métallos y collaborera. Nous tenterons également de soutenir les travailleurs dans cette rude épreuve», explique le représentant syndical Luc Laberge.

Un tel drame est inacceptable, souligne le Syndicat des Métallos. « Personne ne devrait perdre la vie à essayer de la gagner ! Ça fait 40 ans que les gouvernements tardent à implanter les principes pourtant inscrits noir sur blanc dans la Loi et pendant ce temps-là, il y a des morts qui auraient pu être évités! », fait valoir le directeur québécois des Métallos, Alain Croteau.

Peu après l'adoption de la LSST en 1979, le gouvernement avait choisi d'adopter graduellement les règlements qui mettaient en application les mécanismes de prévention. Or, les gouvernements successifs n'ont jamais complété l'adoption des règlements, si bien qu'aujourd'hui seulement 11,7 % des travailleurs bénéficient aujourd'hui de ces mécanismes de prévention. Pourtant, là où ils ont été appliqués, on a constaté une nette diminution des accidents graves et des décès. « Le gouvernement est en train de préparer la réforme de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et on sent que ça tergiverse encore sur la prévention. Le patronat rechigne à voir des comités de santé et sécurité implantés dans tous les milieux de travail ainsi qu'un représentant à la prévention. Chaque mort au travail est un mort de trop. Les mécanismes de prévention sont un élément clé pour prévenir les risques, on n'a pas les moyens de s'en priver », ajoute Alain Croteau.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le syndicat le plus important du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

