Accident dans un CPE de Brossard - La FIPEQ soulagée que le pire ait été évité

MONTRÉAL, le 10 juill. 2026 /CNW/ - La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) se dit soulagée de constater que l'accident survenu ce matin, à Brossard, lors duquel une automobiliste a embouti le mur du CPE Au pied de l'échelle, n'a heureusement fait aucun blessé.

La présidente de la FIPEQ-CSQ, Anne-Marie Bellerose, précise que, bien que cet accident n'ait pas entraîné de conséquences dramatiques, il a tout de même créé un certain choc chez les enfants et le personnel, et beaucoup d'inquiétude chez les parents. « Le pire a pu être évité, mais l'événement s'est avéré très anxiogène pour les personnes directement et indirectement touchées », mentionne-t-elle.

Soutien et meilleures pensées

Anne-Marie Bellerose tient à exprimer tout son soutien aux travailleuses et aux travailleurs du CPE Au pied de l'échelle, et ses meilleures pensées aux parents et aux enfants concernés. « Nous espérons que toutes et tous se remettront rapidement de cette situation éprouvante. Nous leur souhaitons un retour rapide à la normale », conclut la présidente de la FIPEQ-CSQ.

Profil de la FIPEQ-CSQ

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente plus de 12 000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

SOURCE Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ)

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