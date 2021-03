Accessibilité des services universitaires de proximité en région - 300 000 $ pour permettre à l'UQAR de s'établir de façon permanente à Baie-Comeau

QUÉBEC, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, est heureux de faire l'annonce, au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, d'une aide financière de 300 000 dollars à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR). Ce montant servira à favoriser la diplomation universitaire de la Côte-Nord grâce au déploiement d'une antenne universitaire à Baie-Comeau.

Cette subvention permettra notamment à l'UQAR d'établir ses bureaux et d'offrir ses activités dans le Cégep de Baie-Comeau dès 2020-2021. Pour le moment, trois domaines d'études sont ciblés, soit la gestion, la santé (sciences infirmières et travail social) ainsi que l'éducation (éducation préscolaire et enseignement primaire). D'autres programmes, notamment dans les domaines du génie, pourront s'ajouter à cette offre de formation universitaire au cours des prochaines années.

Citations :

« Je me réjouis de cette nouvelle antenne universitaire à Baie-Comeau. Elle permettra aux Nord-Côtoises et Nord-Côtois d'accéder à des services universitaires de qualité, sans quitter leur région. De plus, les premiers programmes d'études offerts par l'UQAR de Baie-Comeau permettront de former des cohortes dans des domaines recherchés, ce qui alimentera la relance économique du Québec. Félicitations à l'UQAR, au Cégep de Baie-Comeau ainsi qu'aux acteurs de la région qui ont travaillé de concert à cet important dossier. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'annonce de cette nouvelle antenne universitaire de l'UQAR à Baie-Comeau est une excellente nouvelle pour les gens de la région ainsi que pour tout le Québec. Je crois sincèrement que l'accroissement de la diplomation constitue un levier incontournable pour notre relance économique. Dans la situation actuelle, où la persévérance scolaire est plus que jamais un défi, l'accessibilité à l'enseignement supérieur est un facteur clé du développement du Québec de demain. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Je tiens à remercier le gouvernement du Québec pour le soutien annoncé aujourd'hui ainsi que l'ensemble des partenaires de la région qui collaborent à ce projet de déploiement d'une antenne dans le secteur ouest de la Côte-Nord, laquelle constituera le socle d'une réelle présence universitaire. Grâce à cet effort collectif, cette antenne qui sera déployée à Baie-Comeau favorisera un accès accru aux études universitaires pour les finissantes et finissants du cégep, mais également pour les personnes en exercice. L'antenne contribuera ainsi à la rétention des jeunes dans la région et à la formation d'une main-d'œuvre qualifiée, deux facteurs clés du développement économique et social. »

François Deschênes, recteur de l'Université du Québec à Rimouski

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec octroie 300 000 $ à l'UQAR pour qu'elle puisse s'établir de façon permanente à Baie-Comeau .

. Trois domaines d'études universitaires sont ciblés :

la gestion;



la santé (sciences infirmières et travail social);



l'éducation (éducation préscolaire et enseignement primaire).

Auparavant, la Corporation des services universitaires de l'ouest de la Côte-Nord (CUCN) était responsable de coordonner la demande universitaire pour la région. L'organisme a mis fin à ses activités en 2020.

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Renseignements: Valérie Chamula, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, 418 809-1180, [email protected]