Accessibilité aux activités récréatives, physiques et sportives - Lancement d'un appel de projets - Plus de 10,2 M$ pour favoriser l'accessibilité aux sentiers et aux sites de pratique d'activités de plein air

QUÉBEC, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Pour permettre à plus de Québécoises et de Québécois de profiter sécuritairement de la nature, le gouvernement du Québec investit plus de 10,2 millions de dollars pour favoriser l'accessibilité aux sentiers et aux sites de pratique d'activités de plein air. Au total, 150 projets seront réalisés à la suite du troisième appel de projets dans le cadre du Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air (PSSPA). La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de Lanaudière, Mme Caroline Proulx.

Rappelons que le PSSPA poursuit plusieurs objectifs, soit :

améliorer la pérennité, la fonctionnalité, la sécurité et la qualité des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air;

améliorer la qualité de l'expérience et accroître l'accessibilité à la pratique d'activités de plein air;

accroître la fréquentation des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air;

répondre aux besoins des amateurs d'activités de plein air et promouvoir les bienfaits de celles-ci auprès de la population québécoise.

La ministre Charest a tenu à souligner l'attribution d'une aide financière de 150 000 $ à la Ville d'Entrelacs pour l'acquisition et l'installation d'une nouvelle passerelle en aluminium afin de redonner accès aux randonneurs et skieurs aux sentiers les Boucles d'Entrelacs.

Appel de projets

Du même souffle, la ministre Charest a invité les villes désirant favoriser l'accessibilité aux sentiers et aux sites de pratiques d'activités de plein air de leur territoire à soumettre leur projet, puisqu'un nouvel appel de projets du Programme d'aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d'activités physique de plein air (PAFSSPA) est en cours jusqu'au 17 septembre.

Il s'agit d'une nouvelle mouture du PSSPA, dans lequel les nouveaux sentiers seront admissibles, permettant ainsi de développer des secteurs de plein air encore méconnus, de façon à bonifier encore davantage l'offre de sentiers au Québec.

Citations :

« La popularité du PSSPA en témoigne : la pratique d'une activité de plein air est bien enracinée au Québec. L'annonce d'aujourd'hui me réjouit puisque la majorité des Québécoises et des Québécois verront un projet se réaliser dans leur région. Dans la situation actuelle, je suis certaine que cette bouffée d'air frais sera la bienvenue pour plusieurs. Ces projets permettront non seulement de contribuer à l'accessibilité des activités récréatives, physiques et sportives, mais également à enrichir l'offre récréotouristique de l'ensemble des régions du Québec. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour Entrelacs et les environs, pour la région de Lanaudière ainsi que pour l'ensemble du Québec. Grâce à ces investissements, nous aurons toutes et tous plus d'options sécuritaires et bien aménagées pour découvrir notre magnifique territoire et profiter de ses paysages variés. Quand on développe des sentiers et des sites destinés aux activités de plein air, on rehausse notre offre touristique de façon responsable et durable, au bénéfice de tous les Québécois et des visiteurs. Je suis certaine que le 4e appel de projets donnera lieu à des initiatives emballantes et j'invite les Québécois à présenter leurs projets. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de Lanaudière

« Nous avons la chance, au Québec, de bénéficier de nombreux sentiers et de sites d'activités de plein air qui donnent à tous l'occasion de pratiquer des activités physiques en pleine nature et d'en retirer tous les bienfaits. Ce projet permettra d'acquérir et d'installer une nouvelle passerelle en aluminium afin de redonner un accès aux sentiers les Boucles d'Entrelacs aux randonneurs et aux skieurs. Ce projet a toutes les raisons de faire la fierté des gens d'Entrelacs et de la population de Lanaudière. J'invite donc les citoyens des environs à s'approprier avec fierté ce beau projet. »

Nadine Girault, députée de Bertrand, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je crois fermement qu'en plus de mettre en valeur le territoire entrelacois et de contribuer à sa vitalité économique, le remplacement de la passerelle offrira à nos citoyens et à de nombreux visiteurs l'occasion de pratiquer des activités physiques en pleine nature, et ce, en toutes saisons. Je tiens à remercier le gouvernement (ou la ministre Charest) pour cette précieuse aide financière si importante pour le développement de notre petite collectivité. »

Sylvain Breton, maire d'Entrelacs

Faits saillants :

Les projets ont été sélectionnés en fonction de critères d'admissibilité et d'évaluation établis dans les règles et les normes du PSSPA.

Les clientèles visées par le PSSPA sont les organismes nationaux de loisir reconnus, les organismes à but non lucratif membres en règle d'un organisme national de loisir reconnu, les entreprises d'économie sociale (dont les coopératives) membres en règle d'un organisme national de loisir reconnu ainsi que les municipalités et les municipalités régionales de comté (MRC) de 100 000 habitants et moins.

Le PSSPA est géré par le Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique.

Depuis sa création en 2018, le PSSPA a permis de soutenir, dans le cadre de trois appels à projets, 360 projets grâce à des investissements totalisant 26,3 millions de dollars.

http://www.education.gouv.qc.ca/municipalites/aide-financiere/programme-de-soutien-a-la-mise-a-niveau-et-a-lamelioration-des-sentiers-et-des-sites-de-pratique-dactivites-de-plein-air/

Nouvel appel de projets PAFSSPA : http://www.education.gouv.qc.ca/index.php?id=40434

