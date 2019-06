Accès des femmes à la haute direction des entreprises : les organisations signataires de l'Accord Catalyst 2022 surpassent les sociétés inscrites à la Bourse de Toronto

TORONTO, 10 juin 2019 /CNW/ - Catalyst a annoncé aujourd'hui que les signataires de l'Accord Catalyst 2022 -- des entreprises qui s'engagent à augmenter la moyenne de la représentation des femmes au sein des conseils d'administra­tion et des postes de haute direc­tion pour le porter à 30 % ou plus d'ici 2022 -- surpassent largement dans l'ensemble leurs pairs du milieu canadien des affaires.

Les signataires de l'Accord Catalyst, un groupe qui représente aujourd'hui 57 des principales organisations canadiennes, comptent désormais au sein de leur conseil d'administration 32,8 % de femmes, soit le double de la représentation moyenne de 16,4 % des sociétés inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) -- et 36 % de femmes à des postes de haute direction, soit plus du double du taux moyen de 15,8 % des sociétés du TSX.

« Ces organisations avant-gardistes ont réellement ciblé l'avancement des femmes, et nous sommes en mesure de constater, aujourd'hui, les résultats significatifs de leur stratégie », explique Tanya van Biesen, directrice générale de Catalyst Canada. « Ce sont des modèles à suivre pour toutes les entreprises canadiennes, dont il faut célébrer les efforts. Nous invitons les autres entreprises à se joindre à elles pour s'engager à soutenir l'accélération du progrès des femmes, en devenant signataires de l'Accord Catalyst 2022. »

Les signataires de l'Accord Catalyst 2022 diffusent, auprès de Catalyst, les statistiques clés concernant leur organisation, ceci permettant une évaluation annuelle du progrès collectif des signataires. Catalyst, en retour, leur fournit un appui en identifiant les meilleures pistes menant au progrès, en offrant des ressources pour maximiser leur engagement et en leur fournissant l'accès à un groupe de femmes prêtes à se joindre à des conseils d'administration et qui sont parrainées par des hauts dirigeants, par l'entremise du programme Catalyst Women On Board™.

Pour en savoir plus : https://www.catalyst.org/solution/catalyst-accord-2022-accelerating-the-advancement-of-women/

