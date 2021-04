Accès à la vaccination - Milieu scolaire à haut risque d'éclosion : le gouvernement doit élargir l'accès à la vaccination pour l'ensemble des profs du Québec

MONTRÉAL, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ - Bien qu'elle salue l'annonce du gouvernement quant à l'élargissement de l'accès à la vaccination aux travailleurs essentiels de Montréal, dont le personnel scolaire, la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) tient à rappeler que les variants continuent de se propager très rapidement, notamment dans les établissements scolaires, et demande au gouvernement d'élargir cet accès à l'ensemble des profs du Québec, dès que l'inventaire des doses de vaccins le permettra.

Les prochaines personnes à être appelées à se faire vacciner après les personnes âgées de 60 ans et plus sont les personnes de moins de 60 ans aux prises avec une maladie chronique, suivies des travailleurs essentiels de Montréal. Dès le mois de décembre dernier, le gouvernement avait confirmé, après des représentations faites par la FAE, que les enseignantes et enseignants étaient bel et bien considérés comme des travailleurs essentiels. Avec l'annonce faite aujourd'hui, le ministre de la Santé et des Services sociaux respecte ainsi en partie son échéancier qui prévoyait que les enseignantes et enseignants auraient accès à la vaccination vers la fin du mois de mars et dans les premières semaines du mois d'avril. Néanmoins, la FAE demande au gouvernement de tenir compte de la rapidité avec laquelle les variants se propagent à travers les régions.

« En faisant cette annonce, le ministre Dubé reconnait enfin que le réseau scolaire est le théâtre d'éclosion difficile à contrôler. Avec plusieurs autres travailleuses et travailleurs, les profs sont donc confrontés à de hauts risques considérant qu'ils côtoient de nombreux élèves quotidiennement, dans des milieux où les problèmes de ventilation et d'aération demeurent préoccupants. En raison de la rapidité avec laquelle les nouveaux variants se propagent et de leur dangerosité, le gouvernement doit tenir compte que les éclosions surviennent dans les écoles peu importe la zone dans laquelle elles se situent et ainsi rendre accessible la vaccination aux profs de l'ensemble du Québec le plus rapidement possible », affirme Sylvain Mallette, président de la FAE.

