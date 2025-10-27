Accès à la nature - Agrandissement du parc national du Mont-Orford : plus de nature pour tous

ORFORD, QC, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec concrétise le projet d'agrandissement du parc national du Mont-Orford en doublant sa superficie. Ce projet, attendu depuis plus de 20 ans, permettra de bonifier l'accès à la nature pour les citoyens de l'Estrie et les visiteurs de partout au Québec, tout en assurant la protection d'un territoire exceptionnel.

Grâce à un investissement de 20 M$ sur trois ans, le gouvernement du Québec mettra en place une offre d'activités de plein air diversifiée et accessible. La randonnée pédestre, activité phare des parcs nationaux, sera mise en valeur avec l'ajout de 34 kilomètres de nouveaux sentiers, qui viendront s'ajouter au réseau existant. Ces nouveaux sentiers seront aménagés de manière à assurer une continuité avec le réseau régional de l'Estrie, ce qui permettra aux randonneurs de circuler facilement entre le parc et les sentiers environnants.

Le territoire, dont la superficie passera de 59,5 km2 à près de 108 km2, accueillera aussi un nouveau réseau de 12 kilomètres de pistes cyclables qui s'ajoutent aux 26,5 kilomètres existants. Deux parois d'escalade, le Mont-des-Trois-Lacs et La Rouche, seront accessibles aux grimpeurs, répondant à une forte demande locale. Des activités hivernales comme la raquette et le ski nordique seront également proposées, permettant une fréquentation du parc en toutes saisons.

En plus de bonifier l'offre récréative, l'agrandissement du parc permettra de protéger plus de 35 espèces en situation précaire. Il s'agit d'un gain important pour la conservation de la biodiversité dans le sud du Québec, une région reconnue pour sa richesse écologique.

Ce projet s'inscrit dans le Plan nature 2030 du Québec, qui vise à protéger 30 % du territoire d'ici 2030, conformément aux engagements du gouvernement en matière de biodiversité. Il témoigne de la volonté du Québec de préserver ses milieux naturels tout en les rendant accessibles à la population. L'agrandissement du parc national du Mont-Orford est une étape concrète vers un réseau d'aires protégées plus vaste et accessible à tous.

Citations :

« L'agrandissement du parc national du Mont-Orford, c'est une avancée historique pour l'accès à la nature. Ce projet, attendu depuis près de 20 ans, montre clairement notre volonté de rendre la nature plus accessible aux Québécois. C'est grâce à la mobilisation des citoyens, du milieu municipal et de nombreux partenaires que nous concrétisons enfin ce projet, qui va permettre à encore plus de Québécois de profiter d'un territoire exceptionnel. C'est une belle avancée pour notre réseau d'aires protégées et pour tous ceux qui aiment se retrouver en plein air. »

Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Nos parcs nationaux sont des piliers de la conservation de la nature au Québec, en plus d'être de magnifiques endroits pour profiter des bienfaits du plein air. Le parc national du Mont-Orford est un bel exemple des retombées et de l'importance du réseau de la Sépaq, qui favorise la protection et l'accessibilité de la nature, tout en contribuant à la vitalité de nos régions. Je suis donc très heureuse que nous allions de l'avant avec ce grand projet! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis ravi que l'agrandissement du parc national du Mont-Orford se réalise enfin! C'est un projet qui me tient particulièrement à cœur et dont je rêvais de voir la concrétisation. En plus de doubler sa superficie, le concept d'aménagement retenu permettra de rehausser l'offre de services et d'activités pour la population. Et son engagement à assurer une meilleure protection de la nature sur notre territoire est grandement positif. Je suis certain que la communauté locale et la région bénéficieront d'importantes retombées! »

Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique et député d'Orford

« L'agrandissement du parc national du Mont-Orford marque un moment historique pour l'Estrie. C'est l'aboutissement de plus de 20 ans de travail, de dialogue et de mobilisation régionale. Ce projet vient non seulement protéger un patrimoine naturel exceptionnel, mais aussi dynamiser notre économie locale et renforcer l'attractivité de notre région. Grâce à cet investissement, les citoyens du Val-Saint-François et de tout le Québec pourront profiter d'un milieu naturel unique, accessible et préservé pour les générations à venir. »

André Bachand, député de Richmond

Faits saillants :

En réponse à l'adoption du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal lors de la 15 e Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, le Québec a présenté son Plan nature 2030. Ce plan vise l'atteinte des cibles de ce cadre mondial au Québec et s'articule autour de trois axes, notamment ceux consistant à encourager les pratiques durables qui favorisent la biodiversité et à améliorer l'accès à la nature.

Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, le Québec a présenté son Plan nature 2030. Ce plan vise l'atteinte des cibles de ce cadre mondial au Québec et s'articule autour de trois axes, notamment ceux consistant à encourager les pratiques durables qui favorisent la biodiversité et à améliorer l'accès à la nature. Afin d'intégrer le secteur visé par l'agrandissement à l'intérieur des limites du parc national du Mont-Orford, il est requis de procéder à la modification de deux règlements, soit le Règlement sur les parcs et le Règlement sur le parc national du Mont‑Orford. Ces démarches sont en cours. La tarification d'accès dans le secteur de l'agrandissement sera en vigueur lorsque les modifications réglementaires auront été réalisées, et des communications seront faites à ce moment.

Dès l'agrandissement du parc, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) assurera la conservation du nouveau territoire intégré au parc national et en deviendra l'exploitant.

Des travaux ont déjà été amorcés dans le secteur de l'agrandissement, et d'autres sont prévus au cours des prochaines années. Dès l'été 2026, une partie des sentiers du secteur agrandi pourra être accessible aux visiteurs, ce qui marquera une première étape concrète vers une offre de plein air bonifiée.

Près de 39 M$ ont été investis par le gouvernement du Québec pour l'acquisition des terrains qui font l'objet du présent agrandissement.

Le gouvernement du Québec investira 20 M$ sur une période de trois ans afin de bonifier l'offre d'activités du parc national du Mont-Orford (ex. : randonnée pédestre, raquette, ski nordique, vélo, escalade), et ce, au bénéfice de tous les Québécois.

Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a pris connaissance des avis et recommandations formulés dans le rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) suivant les audiences publiques tenues en 2023. Des ajustements ont été apportés au projet pour en tenir compte.

