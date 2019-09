Accélérer Montréal - Montréal lance un défi dans le cadre du Coopérathon: une compétition entrepreneuriale au service de la transition écologique

MONTRÉAL, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal continue de soutenir les entrepreneurs qui ont des projets innovants et durables dans le cadre du Coopérathon 2019, une compétition d'innovation ouverte à toutes les personnes désireuses de s'impliquer pour diminuer l'empreinte écologique générée par le gaspillage alimentaire.

« La Ville invite les Montréalaises et Montréalais ainsi que les entrepreneurs qui souhaitent initier des projets d'affaires qui ont un impact sur la société à déposer des projets dans le cadre du Coopérathon. Le défi lancé vise à résoudre une problématique environnementale qui nous préoccupe : comment favoriser la réduction à la source ou le réemploi afin de diminuer la production de matières résiduelles à Montréal? Ce défi sera également l'occasion de cibler les entrepreneurs issus de la diversité, de l'immigration et des communautés autochtones, des clientèles prioritaires de notre Stratégie de développement économique », a expliqué le responsable du développement économique et commercial, de l'habitation et du design au comité exécutif, Robert Beaudry.

Les entrepreneurs qui participeront au défi seront accompagnés par la Ville de Montréal, le réseau PME MTL et Synergie Montréal tout au long du parcours. L'équipe gagnante aura droit à de la formation et du soutien offerts gracieusement par l'accélérateur Ecofuel, un fonds offrant des services spécialisés aux entreprises de technologies propres.

« Sous la pression des changements climatiques, de la consommation et de la pollution, notre planète se transforme. Montréal a la volonté de faire et le désir d'agir. Nous sommes convaincus que la créativité des entrepreneurs montréalais peut nous aider à opérer la nécessaire transition écologique », a affirmé la responsable de la transition écologique et de la résilience, de l'Espace pour la vie et de l'agriculture urbaine au comité exécutif, Laurence Lavigne Lalonde.

À propos du Coopérathon

Le Coopérathon est une compétition d'innovation ouverte à toute la population, imaginée et produite par le Mouvement Desjardins avec l'appui du Desjardins Lab. Ce parcours d'accompagnement offre 25 jours de formation et de travail en équipe ainsi que des ateliers spécialisés pour co-créer des projets entrepreneuriaux qui visent à atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies. Six thématiques sont abordées : santé, finance, éducation, énergie, agriculture et environnement.

Les dates à retenir

Jusqu'au 1er octobre : pré-lancement (ateliers thématiques);

2 octobre : lancement du Coopérathon au Stade olympique de Montréal;

Du 4 octobre au 3 novembre : parcours d'accompagnement;

3 novembre : demi-finale et annonce des finalistes pour chaque thématique;

20 novembre : grande finale et dévoilement de l'équipe gagnante.

Pour s'inscrire au Coopérathon : https://cooperathon.ca/inscription/

