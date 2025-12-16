Accelerate annonce les distributions mensuel, trimestrielles et les montants réinvesties estimatifs des distributions annuelles English

Accelerate Financial Technologies Inc.

16 déc, 2025, 07:30 ET

CALGARY, AB, le 16 déc. 2025 /CNW/ - Accelerate Financial Technologies Inc., (« Accelerate »), a communiqué aujourd'hui les montants de distributions mensuel, quatrième trimestre et annuelles de décembre concernant les fonds négociés en bourse (« FNB Accelerate »), énumérés ci-dessous inscrits à la Bourse de Toronto (« TSX »). La date ex-dividende des distributions est le 31 décembre 2025. Les porteurs de parts inscrits de Accelerate au 31 décembre 2025 recevront des versements en espèces payables le 8 janvier 2026, ou plus tard.

Voici les détails des montants des distributions par part:

Fonds Accelerate

Symbole

TSX

Distribution
par part ($)

Rendement de
distribution

 

Fréquence
des
paiements

Fonds rendement absolu Accelerate

HDGE HDGE.U

0,10

1,45 %

Trimestriel

Fonds de positions acheteur ou
vendeur sur actions canadiens Accelerate

ATSX

S.O.

0,00 %

S.O.

Fonds multi-actifs alternatif
UnChoix Accelerate

ONEC

0,10

1,58 %

Trimestriel

Fonds d'arbitrage Accelerate

ARB

0,26

3,71 %

Trimestriel

Fonds diversifié de revenu de
crédits Accelerate

INCM

INCM.B

INCM.U

0,15

0,15

11,67%

11,97%

 

Mensuel

Voici les détails des montants réinvesties estimatifs des distributions annuelles par part:

Fonds Accelerate

Symbole

boursier

Distributions totales réinvesties 

par part ($)

Fonds de couverture à rendement absolu
Accelerate

HDGE

HDGE.U

0,0

Fonds de positions acheteur ou vendeur sur
actions canadiens Accelerate

ATSX

3,048817

Fonds multi-actifs alternatif UnChoix
Accelerate

ONEC

0,12499

Fonds d'arbitrage Accelerate

ARB

0,0

Fonds diversifié de revenu de crédits Accelerate

INCM

INCM.B

INCM.U

0,0

0,0

Accelerate est la puissance de la diversification. Pour en savoir plus, visiter https://accelerateshares.com.

À propos des FNB Accelerate

Des primes de performance, frais de courtage et autres frais pourraient être liés aux investissements dans les FNB Accelerate. Veuillez consulter les prospectus et les données à l'égard des FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement antérieur pourrait ne pas se reproduire dans l'avenir. Les parts des FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché et les frais de courtage réduiront le rendement.

À propos d'Accelerate Financial Technologies Inc.

Accelerate Financial Technologies Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'investissement alternatives. Accelerate aide les conseillers en investissement, les institutions et les investisseurs individuels à diversifier leurs portefeuilles d'investissement, à gérer les risques et à améliorer les rendements ajustés au risque de leurs portefeuilles.

SOURCE Accelerate Financial Technologies Inc.

Pour obtenir plus d'information: Requêtes d'investissement : Communiquez avec Accelerate au numéro sans frais 1-855-892-0740 ou par courriel à [email protected]: Requêtes médiatiques: Communiquez avec Michael Lee Hing, Chef des opérations, Accelerate, 403-975-5294, [email protected].

