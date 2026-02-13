CALGARY, AB, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Accelerate Financial Technologies Inc., (« Accelerate »), a communiqué aujourd'hui les montants de distributions février 2026 concernant les fonds négociés en bourse (« FNB Accelerate »), énumérés ci-dessous inscrits à la Bourse de Toronto (« TSX »). La date ex-dividende des distributions est le 27 février 2026. Les porteurs de parts inscrits de Accelerate au 27 février 2026 recevront des versements en espèces payables le 9 mars 2026, ou plus tard.

Voici les détails des montants de distribution par part:

Fonds Accelerate Symbole TSX Distribution

par part ($) Rendement de

distribution Fréquence

des paiements Fonds diversifié de revenu de crédits Accelerate INCM INCM.B INCM.U 0,15 0,15 12,78% 13,03% Mensuel

Accelerate est la puissance de la diversification. Pour en savoir plus, visiter https://accelerateshares.com.

À propos des FNB Accelerate

Des primes de performance, frais de courtage et autres frais pourraient être liés aux investissements dans les FNB Accelerate. Veuillez consulter les prospectus et les données à l'égard des FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement antérieur pourrait ne pas se reproduire dans l'avenir. Les parts des FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché et les frais de courtage réduiront le rendement.

À propos d'Accelerate Financial Technologies Inc.

Accelerate Financial Technologies Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'investissement alternatives. Accelerate aide les conseillers en investissement, les institutions et les investisseurs individuels à diversifier leurs portefeuilles d'investissement, à gérer les risques et à améliorer les rendements ajustés au risque de leurs portefeuilles.

Requêtes d'investissement : Communiquez avec Accelerate au numéro sans frais 1-855-892-0740 ou par courriel à [email protected]: Requêtes médiatiques : Communiquez avec Michael Lee Hing, Chef des opérations, Accelerate, 403-975-5294