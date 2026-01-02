CALGARY, AB, le 2 janv. 2026 /CNW/ - Accelerate Financial Technologies Inc., (« Accelerate »), a communiqué aujourd'hui les montants de distributions annuelles de 2025 concernant les fonds négociés en bourse (« FNB Accelerate »), énumérés ci-dessous inscrits à la Bourse de Toronto (« TSX »). La date ex-dividende des distributions non monétaires annuelles de 2025 était le 31 décembre 2025.

Voici les détails des montants finaux des distributions par part:

Fonds Accelerate Symbole boursier Distributions totales réinvesties par part ($) Fonds de couverture à rendement absolu Accelerate HDGE HDGE.U 0,0 Fonds de positions acheteur ou vendeur sur actions canadiens Accelerate ATSX 3,513646 Fonds multi-actifs alternatif UnChoix Accelerate ONEC 0,164905 Fonds d'arbitrage Accelerate ARB 0,0 Fonds diversifié de revenu de crédits Accelerate INCM INCM.B INCM.U 0,0

Accelerate est la puissance de la diversification. Pour en savoir plus, visiter https://accelerateshares.com.

À propos des FNB Accelerate

Des primes de performance, frais de courtage et autres frais pourraient être liés aux investissements dans les FNB Accelerate. Veuillez consulter les prospectus et les données à l'égard des FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis. Leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement antérieur pourrait ne pas se reproduire dans l'avenir. Les parts des FNB sont achetées et vendues en bourse au cours du marché et les frais de courtage réduiront le rendement.

À propos d'Accelerate Financial Technologies Inc.

Accelerate Financial Technologies Inc. est l'un des principaux fournisseurs de solutions d'investissement alternatives. Accelerate aide les conseillers en investissement, les institutions et les investisseurs individuels à diversifier leurs portefeuilles d'investissement, à gérer les risques et à améliorer les rendements ajustés au risque de leurs portefeuilles.

SOURCE Accelerate Financial Technologies Inc.

Pour obtenir plus d'information: Requêtes d'investissement : Communiquez avec Accelerate au numéro sans frais 1-855-892-0740 ou par courriel à [email protected]; Requêtes médiatiques : Communiquez avec Michael Lee Hing, Chef des opérations, Accelerate, 403-975-5294, [email protected]