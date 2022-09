Absolues Jardin : des étudiantes de l'UQAM proposent un voyage olfactif à l'orée de la Gaspésie depuis la place Pasteur

MONTRÉAL, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Les étudiantes Anne Bernard, Marianne Demers et Lou Marchais du Diplôme d'études supérieures spécialisées en design (DESS) d'événements de l'Université du Québec à Montréal (UQAM proposent Absolues jardin, à partir du 20 septembre jusqu'au 16 octobre. L'installation multisensorielle campe le littoral oscillant aux environs des Jardins de Métis en plein cœur du Quartier latin.

Absolues jardin propose un voyage olfactif décliné en trois îlots - fleuve, jardin et rivière - qui capturent dans leurs courbes les essences des sublimes paysages de cet endroit. Tous les jours, de 11 h à 19 h sur la place Pasteur de l'UQAM, ces structures diffusent des amalgames odorants soigneusement conçus pour stimuler l'imaginaire, telles de véritables capsules mémorielles. « Comme un éloge à la lenteur qui se calque sur la visite d'un jardin, on peut expérimenter ces odeurs au hasard de leurs diffusions, souligne Anne Bernard, l'une des trois étudiantes conceptrices. Propagés à des intervalles aléatoires, les effluves sont une invitation à se délecter un instant au coin d'un feu de grève sur l'îlot fleuve, à humer les parfums de l'herbe fraîchement coupée à l'îlot jardin et à se laisser envoûter par des émanations de tabac près de l'îlot rivière, ajoute-t-elle ».

Des matériaux glanés en nature aux alentours des Jardins de Métis s'incrustent à même la minéralité du béton, comme des souvenirs de voyage. La découverte de ce territoire métaphorique se poursuit grâce à un site mobile accessible par téléphone intelligent, comprenant une trame narrative qui raconte les différents parfums des temps du jour, de l'année ou du siècle dernier à Métis. S'ajoute aussi une collection de photographies d'époque d'Elsie Reford, créatrice visionnaire des Jardins de Métis et femme remarquable.

« Au fil des ans, l'UQAM et les Jardins de Métis ont établi une collaboration fructueuse en accueillant notamment des projets conçus par des étudiantes et des étudiants du DESS en design d'événements. Nous sommes toujours heureux d'offrir un terrain d'inspiration et d'expérimentation aux designers. L'idée que les Montréalais et les Montréalaises puissent ressentir des fragments de notre belle région en plein cœur du Quartier latin nous enthousiasme au plus haut point. », souligne Alexander Reford, directeur des Jardins de Métis.

Codiffusée par l'UQAM et le Partenariat du Quartier des spectacles, l'installation Absolues jardin a été conçue dans le cadre du DESS en design d'événements de l'École de design de l'UQAM sous la direction de la professeure Céline Poisson avec la collaboration des Jardins de Métis. Le projet a ensuite été réalisé lors d'un stage au Service des communications de l'UQAM sous la supervision de la chargée de cours Serina Tarkhanian et de la directrice de production Laurence Montmarquette.

Crédits

Design et idéation

Anne Bernard

Marianne Demers

Lou Marchais

Construction

Atelier Gaufab

Production

UQAM

Partenaires

Partenariat du Quartier des spectacles

Jardins de Métis

