Absence de la mention indiquant que le produit est cru et des instructions de cuisson sécuritaire sur l'emballage de croquettes de poulet et de filets de poulet vendus par l'entreprise Escomptes Fortin

Mise en garde à la population

QUÉBEC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Escomptes Fortin, située au 1750, rue du Périgord, à Québec, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous s'ils n'ont pas subi une cuisson au préalable. En effet, l'emballage des produits ne comporte pas les informations nécessaires à leur consommation sécuritaire, soit la mention qu'il s'agit d'un produit cru et les instructions de cuisson.

Filet de poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Croquettes (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Format Lot visé « Les fameuses croquettes de poulet 1 kg » Unitaire Tous les produits dont l'étiquette ou l'emballage ne comporte pas les instructions de cuisson et la mention que le produit est cru « Filet de poulet pané 2 kg » Unitaire Tous les produits dont l'étiquette ou l'emballage ne comporte pas les instructions de cuisson et la mention que le produit est cru

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Les produits étaient emballés dans un sac transparent en plastique et vendus à l'état congelé.

L'exploitant a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de procéder à une cuisson sécuritaire avant de le consommer. La température interne de cuisson sécuritaire pour des produits à base de volaille est de 74 degrés Celsius. La consommation d'un produit à base de volaille cru ou inadéquatement cuit peut représenter un risque pour la santé.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5668

