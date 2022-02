Absence d'informations nécessaires à la consommation sécuritaire de saumon fumé vendu par la poissonnerie Leviyoson inc. (Supermarché Kiryas Tosh)

QUÉBEC, le 3 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la poissonnerie Leviyoson inc. (Supermarché Kiryas Tosh) située au 601, chemin de Tash à Boisbriand, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous si celui-ci est emballé (« PACKED ON ») depuis plus de 14 jours, car il ne comporte pas la date limite de consommation (« Meilleur avant ») qui est exigée. En effet, selon la règlementation, la durée de conservation (« Meilleur avant ») du poisson fumé gardé au réfrigérateur doit être de 14 jours ou moins.