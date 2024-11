Absence d'informations nécessaires à la consommation sécuritaire de divers produits de poulet pané vendus par l'entreprise Alimentation D.G.C. Caillouette inc.

MISE EN GARDE À LA POPULATION

QUÉBEC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Alimentation D.G.C. Caillouette inc., située au 147, rue Principale, à Saint-Cyprien, avise la population de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau ci-dessous s'ils n'ont pas subi une cuisson au préalable. En effet, l'étiquette des produits ne comporte pas les informations nécessaires à leur consommation sécuritaire, soit la mention indiquant qu'il s'agit d'un produit cru et les instructions de cuisson sécuritaire.