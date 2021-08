Abitibi-Témiscamingue - Dominique Anglade veut des solutions adaptées pour chaque région en matière de santé

QUÉBEC, le 5 août 2021 /CNW Telbec/ - La cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions, madame Dominique Anglade, est de passage dans la grande région de l'Abitibi-Témiscamingue jusqu'au vendredi 6 août 2021. Cette tournée lui permet notamment de constater les enjeux criants dans le réseau de la santé à travers le Québec.

« En visitant les différentes régions du Québec, je constate que les découvertures de services en santé s'accentuent. Il est clair que le gouvernement doit agir afin de s'assurer que tous les Québécois reçoivent les services auxquels ils ont droit. En plus de l'ajout de personnel infirmier, nous croyons que le gouvernement caquiste doit mettre en place les solutions qui sont déjà connues notamment la mise en place de ratio patient-infirmière plus sécuritaire, la diminution du recours aux agences de placement et la création de plus de postes à temps plein. »

Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions.

Dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, la fermeture de l'obstétrique à l'hôpital de Ville-Marie perdure :

« Il est inacceptable qu'une femme enceinte doive faire plus d'une heure de voiture pour accoucher. C'est une situation qui ne peut plus durer. Lors de mes rencontres dans la région, je constate que nous devons nous assurer de trouver des solutions spécifiques pour la réalité de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

