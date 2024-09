Ce prix qui sera remis à l'issue d'un concours national organisé en collaboration avec SpinUp, laboratoire et accélérateur des sciences de la vie de l'Université de Toronto , témoigne de l'engagement d'AbbVie envers un écosystème prospère des biotechnologies au Canada .

Une entreprise canadienne de biotechnologie se verra offrir un espace de laboratoire et le matériel afférent gratuitement pendant un an et bénéficiera de soutien et de mentorat.

Les candidatures seront acceptées jusqu'au 17 janvier 2025.

TORONTO, le 26 sept. 2024 /CNW/ - AbbVie (NYSE: ABBV), conjointement avec SpinUp de l'Université de Toronto, a annoncé aujourd'hui le lancement du Prix AbbVie des innovateurs en biotechnologies, un prix offert à l'échelle du pays visant à encourager l'innovation et à soutenir la croissance dans le secteur des sciences de la vie au Canada.

AbbVie est heureuse de collaborer avec SpinUp, un incubateur d'innovation et laboratoire intégré pour les travaux en chimie et en biologie situé à l'Université de Toronto, pour appuyer les entreprises canadiennes en démarrage du domaine des biotechnologies ayant le potentiel de générer des traitements qui transformeront des vies dans des domaines correspondant aux principaux secteurs thérapeutiques d'AbbVie, soit l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences et les soins oculaires.

Le prix, financé par AbbVie, permettra à une entreprise de biotechnologie qui en est aux premières étapes de son programme de développement d'avoir accès gratuitement à un espace de laboratoire pendant un an, ainsi qu'au matériel, aux services, au programme d'entrepreneuriat et à la communauté de talents du domaine de la recherche de SpinUp à l'Université de Toronto. L'entreprise en démarrage choisie bénéficiera également du mentorat de hauts dirigeants des secteurs commerciaux et scientifiques d'AbbVie.

« Nous sommes ravis de lancer cette initiative stimulante, qui illustre l'engagement d'AbbVie à investir dans le secteur de classe mondiale des sciences de la vie au Canada, et à appuyer la croissance de notre écosystème biopharmaceutique florissant ainsi que l'accélération de l'offre d'innovations biopharmaceutiques qui changent des vies afin d'améliorer la qualité de vie des patients au Canada et ailleurs dans le monde, a indiqué Rami Fayed, Vice-président et Directeur général d'AbbVie Canada. La collaboration est la pierre angulaire pour relever des défis de taille en matière de santé, et nous sommes heureux de collaborer avec SpinUp et le lauréat du prix pour aider à faire progresser l'innovation en matière de santé. »

« L'Université de Toronto à Mississauga est heureuse de s'associer à AbbVie dans le cadre du Prix des innovateurs en biotechnologies pour faire avancer rapidement un projet prometteur du secteur des sciences de la vie chez SpinUp - notre incubateur le plus récent, explique Raquel De Souza, directrice des Partenariats et de l'innovation à l'Université de Toronto à Mississauga. Afin de répondre aux défis uniques que doivent relever les entreprises en démarrage qui en sont aux premières étapes de leur programme de développement, nous avons créé SpinUp pour offrir un accès subventionné à un tout nouvel établissement de recherche à la fine pointe de la technologie, à un solide programme d'entrepreneuriat et à des talents de renommée mondiale dans le domaine de la recherche à l'université. Nous espérons que les innovateurs du Canada seront inspirés et voudront faire leur marque à l'Université de Toronto. »

Les candidatures sont acceptées dès aujourd'hui jusqu'au 17 janvier 2025. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences et les critères d'évaluation ou pour soumettre une candidature, rendez-vous au spinup.utm.utoronto.ca/biotech-innovators-award/.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences et les soins oculaires, de même que dans le domaine de l'esthétique, avec les produits et services d'Allergan Esthétique. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez AbbVie Canada sur X, Instagram ou LinkedIn.

À propos de SpinUp

SpinUp est le premier incubateur d'innovation et laboratoire pour entreprises en démarrage à l'Université de Toronto. L'Université de Toronto est un chef de file canadien en matière d'apprentissage et de découvertes et l'une des deux meilleures universités au monde au chapitre de la productivité dans le domaine des sciences de la santé. SpinUp a pour mission de favoriser l'innovation dans le secteur des sciences de la vie. Elle permet à des entreprises en démarrage qui en sont aux premières phases de leur programme de développement d'avoir accès à un formidable espace de laboratoire fortement subventionné, à du matériel, à un programme d'entrepreneuriat et à de l'expertise dans un tout nouvel établissement de recherche à la fine pointe de la technologie situé au campus de Mississauga de l'Université de Toronto. Visitez le site Web spinup.utm.utoronto.ca. Suivez SpinUp sur X, Instagram et LinkedIn.

SpinUp est fière de fait partie de U of T Entrepreneurship, un réseau de 12 accélérateurs répartis sur trois campus. Au cours des dix dernières années, ce réseau a aidé plus de 650 entreprises financées par capital de risque, qui ont créé au-delà de 10 000 emplois et donné lieu à des investissements externes à hauteur de 2,5 milliards de dollars. L'Université de Toronto lance maintenant plus d'entreprises en démarrage axées sur la recherche que toute autre université en Amérique du Nord, à l'exception du MIT. Le Prix AbbVie des innovateurs en biotechnologies fait partie du programme Blue Ticket at SpinUp de l'Université de Toronto à Mississauga, qui offre une adhésion d'un an à ses membres.

SOURCE AbbVie Canada

Demandes d'information des médias: Julie Lepsetz, AbbVie Canada, 514-451-9427, [email protected]; Julia Le, Université de Toronto à Mississauga, 437-833-2897, [email protected]