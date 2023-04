MONTRÉAL, le 17 avril 2023 /CNW/ - AbbVie (NYSE: ABBV) a annoncé aujourd'hui que VRAYLAR® est maintenant inscrit à titre de médicament d'exception sur la Liste des médicaments de la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)1 pour le traitement de la schizophrénie.

Le lien ci-dessous permet de prendre connaissance des critères de remboursement particuliers :

Cette annonce survient 12 mois après l'approbation de VRAYLAR par Santé Canada afin que les personnes vivant avec la schizophrénie au Canada aient accès à une nouvelle option thérapeutique.

La schizophrénie est une maladie mentale grave qui peut avoir un impact sur la capacité de fonctionner d'une personne et qui se manifeste souvent par des symptômes qui peuvent changer avec le temps. Les symptômes peuvent comprendre des hallucinations, un discours désorganisé, un retrait social et un comportement catatonique. On estime que la schizophrénie touche 300 000 personnes au Canada2.

À propos de VRAYLAR (cariprazine) 3

VRAYLAR est un antipsychotique atypique administré par voie orale, 1 fois par jour, approuvé en monothérapie pour le traitement de courte durée des épisodes maniaques ou mixtes et des épisodes dépressifs associés au trouble bipolaire de type I chez les adultes. VRAYLAR est également approuvé pour le traitement de la schizophrénie chez les adultes.

Le mode d'action de la cariprazine dans le traitement de la schizophrénie et du trouble bipolaire de type I est inconnu. Cependant, l'effet thérapeutique de la cariprazine pourrait faire intervenir la combinaison d'une activité agoniste partielle sur les récepteurs dopaminergiques centraux D 3 et D 2 et sur les récepteurs sérotoninergiques (5-HT) de sous-type 1A (5-HT 1A ) et d'une activité antagoniste sur ceux de sous-type 2A (5-HT 2A ). La cariprazine produit 2 principaux métabolites, la desméthyle cariprazine (DCAR) et la didesméthyle cariprazine (DDCAR), dont le profil de liaison aux récepteurs in vitro et le profil d'activité fonctionnelle sont semblables à ceux de la molécule mère.

VRAYLAR est contre-indiqué chez les patients qui présentent une hypersensibilité à la cariprazine, à l'un des ingrédients de la préparation, y compris les ingrédients non médicinaux, ou à l'un des composants du contenant. L'administration de VRAYLAR est également contre-indiquée en concomitance avec des inhibiteurs ou des inducteurs puissants ou modérés de l'isoenzyme 3A4 du cytochrome P450 (CYP3A4). Compte tenu de l'élimination lente de la cariprazine et de ses métabolites, il faut attendre au moins 2 semaines après l'arrêt du traitement par VRAYLAR avant d'amorcer un traitement par des inhibiteurs puissants ou modérés de la CYP3A4.

VRAYLAR a été mis au point conjointement par AbbVie et Gedeon Richter Plc. AbbVie est responsable de sa commercialisation aux États-Unis, au Canada, au Japon, à Taïwan et dans certains pays d'Amérique latine (y compris l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Mexique, le Pérou et le Venezuela).

Veuillez consulter la monographie de VRAYLAR au www.abbvie.ca.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, les soins oculaires, la virologie, la santé des femmes et la gastroentérologie, de même que dans le domaine de l'esthétique par le truchement des produits et services d'Allergan Esthétique. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez AbbVie Canada sur Twitter et Instagram ou trouvez-nous sur LinkedIn.

