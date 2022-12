MONTRÉAL, le 1er déc. 2022 /CNW/ - AbbVie (NYSE: ABBV) a annoncé aujourd'hui que RINVOQ est maintenant inscrit à titre de médicament nécessitant une autorisation spéciale ou comme médicament d'exception sur les Listes de médicaments de l'Alberta1, du Nouveau‑Brunswick2, de l'Ontario3, du Québec4 et de la Saskatchewan5 pour le traitement des adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde ou de rhumatisme psoriasique. De plus, RINVOQ est maintenant inscrit comme médicament à usage limité sur la Liste des médicaments du Programme des services de santé non assurés (SSNA)6 pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et du rhumatisme psoriasique.

Les liens ci-dessous permettent de prendre connaissance des critères de remboursement propres à chaque province :

Cette annonce survient deux mois après qu'AbbVie a conclu une entente avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP), offrant ainsi une nouvelle option de traitement aux personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde ou de rhumatisme psoriasique.

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie autoimmune évolutive et chronique qui peut toucher de multiples articulations dans le corps et causer de la douleur, des raideurs et de l'enflure7. Elle touche environ 1 personne sur 100 au Canada, ce qui représente quelque 300 000 personnes7.

Le rhumatisme psoriasique est une forme d'arthrite inflammatoire qui se développe ordinairement chez des personnes atteintes de psoriasis8. Entre 10 et 30 % des personnes atteintes de psoriasis finiront par présenter un rhumatisme psoriasique, qui peut entraîner de l'enflure, de la douleur et une inflammation dans les articulations8.

À propos de RINVOQ ® (upadacitinib) 9

RINVOQ se présente sous forme de comprimés à libération prolongée, à prendre par voie orale une fois par jour. RINVOQ est un inhibiteur de Janus kinases (JAK) qui module la voie de signalisation JAK-STAT, laquelle jouerait un rôle dans la réponse inflammatoire.

RINVOQ est indiqué pour le traitement des adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde modérément à fortement évolutive qui n'ont pas répondu de façon satisfaisante ou qui présentent une intolérance au méthotrexate; des adultes atteints de rhumatisme psoriasique évolutif qui n'ont pas répondu de façon satisfaisante ou qui présentent une intolérance au méthotrexate ou à d'autres antirhumatismaux modificateurs de la maladie; des adultes et des adolescents âgés de 12 ans ou plus atteints de dermatite atopique modérée à grave réfractaire dont la maladie n'est pas maîtrisée de façon adéquate par un traitement à action générale ou lorsqu'un tel traitement est déconseillé; ainsi que des adultes atteints de spondylarthrite ankylosante évolutive qui n'ont pas répondu de façon satisfaisante à un antirhumatismal modificateur de la maladie biologique ou lorsqu'un tel traitement est déconseillé.

Pour connaître les renseignements importants en matière de traitement et d'innocuité, veuillez consulter la monographie de RINVOQ au www.abbvie.ca.

À propos d'AbbVie en rhumatologie

Depuis plus de 20 ans, AbbVie se consacre à l'amélioration des soins pour les personnes atteintes de maladies rhumatismales. Dans le profond respect de notre engagement de longue date à découvrir et à offrir des traitements qui transforment la vie des gens, nous utilisons la recherche scientifique de pointe pour nous aider à mieux comprendre de nouvelles voies et cibles prometteuses, car, au bout du compte, nous espérons aider les personnes atteintes de maladies rhumatismales à atteindre leurs objectifs thérapeutiques.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, les soins oculaires, la virologie, la santé des femmes et la gastroentérologie, de même que dans le domaine de l'esthétique par le truchement des produits et services d'Allergan Esthétique. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez @abbviecanada sur Twitter et Instagram, ou trouvez-nous sur LinkedIn.

