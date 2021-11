« Le fait de pouvoir prescrire un traitement comme le vénétoclax en association avec l'obinutuzumab, qui a une durée déterminée et des effets secondaires maîtrisables, représente une option appréciée par mes patients. Après la fin du traitement prescrit, je peux leur dire qu'ils peuvent arrêter de prendre leur médicament parce que ce traitement d'association efficace aide à retarder la progression de la maladie », explique la Dre Sarit Assouline, médecin à la Division d'hématologie de l'Hôpital général juif - Sir Mortimer B. Davis, chercheuse principale à l'Institut Lady Davis de recherches médicales et professeure agrégée au Département d'oncologie de l'Université McGill.

En octobre 2020, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a recommandé au ministre d'inscrire VENCLEXTA, en association avec l'obinutuzumab, aux Listes des médicaments pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique. L'INESSS a conclu que « les résultats obtenus lors de l'analyse intermédiaire démontrent que l'association vénétoclax/obinutuzumab prolonge de façon statistiquement et cliniquement significative la survie sans progression des patients en première intention de traitement de la LLC, comparativement à l'association chlorambucil/obinutuzumab3. »

« Lymphome Canada est heureuse d'apprendre que cette association est inscrite aux Listes des médicaments du Québec pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique. En raison de la nature de la maladie et du taux de récidive élevé qui lui est associé, il est impératif de pouvoir offrir aux patients des options thérapeutiques efficaces afin qu'ils puissent vivre leur parcours avec le cancer en sachant qu'il y a toujours des solutions de rechange », affirme Antonella Rizza, chef de la direction, Lymphome Canada.

VENCLEXTA, utilisé en association avec l'obinutuzumab, est la troisième indication pour VENCLEXTA dans le traitement de la LLC et le premier médicament de sa classe qui permet d'inhiber la protéine BCL-2 (pour B-cell lymphoma-2). Cette protéine prévient l'apoptose des cellules cancéreuses, processus entraînant la mort naturelle ou l'autodestruction des cellules cancéreuses. VENCLEXTA est également approuvé en association avec le rituximab pour le traitement des adultes atteints de LLC ayant reçu au moins un traitement antérieur, ainsi qu'en monothérapie pour le traitement des patients atteints de LLC porteurs d'une délétion 17p ayant reçu au moins un traitement antérieur, ou des patients atteints de LLC qui ne sont pas porteurs d'une délétion 17p, qui ont reçu au moins un traitement antérieur et pour lesquels il n'existe aucune autre option thérapeutique1.

« Nous sommes très fiers de ce jalon capital qui rend le traitement associant VENCLEXTA à l'obinutuzumab accessible aux patients du Québec atteints de LLC. Cette option de traitement répond à un besoin pressant et renforce notre engagement envers les personnes qui vivent avec un cancer du sang », explique Tracey Ramsay, Vice-présidente et Directrice générale d'AbbVie Canada.

La LLC, un cancer de la moelle osseuse et du sang dont l'évolution est généralement lente4, est un des types de leucémie les plus répandus chez l'adulte. Au Canada, la LLC représente environ 1 745 nouveaux cas de leucémie chaque année et cause plus de 600 décès par an5.

VENCLEXTA est commercialisé conjointement par AbbVie et Genentech, membre du Groupe Roche, aux États-Unis, et par AbbVie à l'extérieur des États-Unis.

À propos d'AbbVie en oncologie

Chez AbbVie, nous sommes déterminés à déjouer le cancer, ensemble, en combinant de façon inédite nos connaissances approfondies dans les principaux domaines de la biologie avec des technologies de pointe, et en collaborant avec nos partenaires - scientifiques, cliniciens experts, pairs de l'industrie, défenseurs et patients - pour découvrir et développer des médicaments transformateurs qui améliorent le traitement du cancer. Nous nous concentrons sur la mise au point de ces médicaments qui révolutionnent le traitement de certains des cancers les plus répandus et les plus invalidants. Nous étudions aussi des solutions pour aider les patients à obtenir l'accès à nos médicaments anticancéreux. La gamme de produits d'oncologie d'AbbVie comprend des médicaments commercialisés et une riche pépinière de produits comptant de nombreuses nouvelles molécules évaluées à l'échelle mondiale dans plus de 300 études cliniques sur plus de 20 types de tumeurs différents.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en œuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, les soins oculaires, la virologie, la santé des femmes et la gastroentérologie, de même que dans le domaine de l'esthétique par le truchement des produits et services d'Allergan Esthétique. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez @abbviecanada sur Twitter ou trouvez-nous sur LinkedIn.

