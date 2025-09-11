Abordable et facile à installer, le système SGÉVÉ de la série EM de Microlectric MD s'intègre parfaitement à une vaste gamme d'applications résidentielles

s'intègre parfaitement à une vaste gamme d'applications résidentielles Contribue à renforcer l'infrastructure canadienne de recharge pour les véhicules électriques

Produit localement et offert partout au Canada par l'intermédiaire du réseau de distributeurs d'ABB

MONTRÉAL, le 11 sept. 2025 /CNW/ - ABB Produits d'installation fait progresser la recharge résidentielle des véhicules électriques grâce à son nouveau système de gestion de l'énergie MicrolectricMD de la série EM pour véhicules électriques (SGÉVÉ). Conçu pour optimiser la distribution d'énergie sans nécessiter de coûteuses mises à niveau électriques, ce système intelligent contribue à éliminer les obstacles liés à la recharge à domicile, rendant la possession d'un véhicule électrique plus accessible et économique.

Avec l'essor des véhicules électriques, les propriétaires cherchent des solutions de recharge fiables et abordables. Le SGÉVÉ d'ABB permet une distribution optimale de l'énergie en s'assurant que les véhicules ne se rechargent que lorsque la capacité électrique disponible le permet, évitant ainsi les coûteuses mises à niveau des panneaux électriques. Ce système surveille en temps réel la capacité électrique disponible et démarre ou interrompt automatiquement la recharge en fonction de la puissance disponible.

Alors que le Canada s'oriente vers un avenir carboneutre, ce nouveau système marque une étape importante dans le soutien de l'infrastructure de recharge du pays, en éliminant l'un des principaux obstacles à la recharge résidentielle : les limites de capacité électrique. ABB aide ainsi à faciliter le passage des Canadiennes et des Canadiens à la mobilité électrique.

« Donner aux Canadiens les moyens d'adopter les énergies propres commence par l'élimination des obstacles qui freinent l'adoption », explique Leila Sedighi, vice-présidente, produits et marketing, ABB Produits d'installation. « En rendant la recharge des véhicules électriques plus accessible et économique, ABB contribue à accélérer la transition du Canada vers un avenir durable. »

Développée à partir de la technologie brevetée de Black Box Innovations, la série EM constitue une solution évolutive et prête pour l'avenir. Elle est conçue pour répondre aux besoins énergétiques croissants des immeubles résidentiels individuels, multi-résidentiels et multifamiliaux tout en soutenant les objectifs de développement durable. Cette solution permet une recharge sécuritaire, efficace et intelligente, sans surcharger le réseau électrique domestique, et peut également contribuer à mieux gérer la demande énergétique aux heures de pointe à l'échelle du réseau.

Le SGÉVÉ d'ABB est compatible avec les entrées électriques résidentielles de 60 à 200 ampères. Il s'intègre facilement aux infrastructures existantes et équilibre automatiquement la demande en énergie afin d'éviter les surcharges tout en maximisant la vitesse et l'efficacité de recharge.

Fabriqué au Canada à l'usine d'ABB à Iberville (Saint-Jean-sur-Richelieu), ainsi qu'au centre de fabrication de Black Box Innovations à Calgary (Alberta), la gamme de produits de gestion de l'énergie vient enrichir la gamme MicrolectricMD d'ABB avec une solution supplémentaire pour faciliter la préparation à la recharge des véhicules électriques et répondre aux préoccupations liées à la charge électrique. Le système est offert exclusivement par l'intermédiaire du réseau national de distribution d'ABB, bien que la disponibilité puisse varier selon les distributeurs.

« Ce partenariat permet à Black Box Innovations de tirer parti de la capacité d'assemblage, de mise en marché et de distribution d'ABB au Canada afin de répondre à la demande croissante pour nos produits brevetés de gestion des charges électriques et de contrôle de puissance. Il contribue à rendre nos solutions plus accessibles à l'ensemble des marchés au pays », a affirmé Taner Cairns, fondateur de Black Box Innovations.

Pour en savoir plus sur les produits de gestion de l'énergie offerts et l'ensemble des solutions d'ABB en matière de préparation à la recharge des véhicules électriques, visitez le site Web d'ABB ou communiquez avec votre distributeur local.

ABB Produits d'installation s'appuie sur sa longue histoire de pionnier de l'électrification en créant des solutions pour connecter et protéger en toute sécurité les systèmes électriques qui alimentent les entreprises, les villes, les maisons et les transports. Avec plus de 200 000 produits sous 38 marques de premier plan, ABB Produits d'installation, anciennement Thomas & Betts, propose des solutions partout où l'électricité est utilisée dans le monde et dans l'espace.

Black Box Innovations est un fabricant nord-américain d'équipements électriques, réputé pour fournir des produits fiables et de haute qualité sur le marché. Fortement engagés dans l'innovation, nous sommes à l'avant-garde du développement de systèmes avancés de gestion de l'énergie verte et de contrôle de la puissance. Notre mission est de repousser les limites du possible en transformant la façon dont l'énergie est exploitée, en proposant des solutions plus intelligentes, plus durables et plus efficaces. Nous sommes fiers de jouer un rôle central dans la transition mondiale vers un avenir énergétique plus renouvelable et plus fiable. Chez Black Box, l'innovation n'est pas seulement un objectif, c'est la force motrice de tout ce que nous faisons. www.blackboxinnovations.com

SOURCE ABB inc.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : ABB au Canada, Carley Tietolman / Mylène Dumoulin, [email protected]; ABB Produits d'installation, Dori Abel, Responsable mondiale des communications, Mobile: +1 203-912-9212, [email protected]