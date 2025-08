Un nouveau site destiné à soutenir la croissance future dans des secteurs clés tels que les services publics, les énergies renouvelables, les bâtiments et les infrastructures dans l'ensemble du Canada

Le plus important investissement d'ABB au Canada à ce jour combinera les usines existantes d' Iberville et de Saint-Jean-sur-Richelieu afin d'accroître la capacité de production

Le nouveau site de Montréal soutiendra plus de 600 emplois existants, et de nouveaux postes seront créés au fur et à mesure de l'expansion de la production.

ABB a investi environ 275 millions de dollars américains dans ses opérations canadiennes depuis les dix dernières années

MONTRÉAL, le 5 août 2025 /CNW/ - ABB a annoncé aujourd'hui qu'elle investira plus de 130 millions de dollars canadiens (environ 100 millions de dollars américains) pour accroître la capacité de recherche et développement et de production de ses technologies avancées de protection de l'énergie et de résilience du réseau au Canada. L'investissement à Montréal, au Québec, regroupera les usines existantes d'ABB à Iberville et à Saint-Jean-sur-Richelieu sur un nouveau site. Cela permettra à ABB de répondre à la demande croissante dans des secteurs clés en pleine croissance, notamment les services publics, les énergies renouvelables, les transports, les projets résidentiels et les projets d'infrastructure dans tout le Canada.

Le nouveau site de 340 000 pieds carrés, dont l'ouverture est prévue pour le milieu de l'année 2027, sera doté de technologies numériques et d'automatisation de la production à la pointe du progrès. (Groupe CNW/ABB inc.)

Le nouveau site de fabrication et de R&D de 340 000 pieds carrés sera plus de 33 % plus grand que les deux sites qu'il remplace et intégrera des technologies numériques et d'automatisation de la production de pointe. Le regroupement des activités d'ABB à Iberville et à Saint-Jean-sur-Richelieu permettra à plus de 600 employés des secteurs de la fabrication, de la recherche et du développement, de l'ingénierie, des essais et des fonctions de soutien de se retrouver sur un même site. D'autres emplois seront créés au fur et à mesure de l'ajout de nouvelles lignes de produits et de l'augmentation de la production à l'avenir.

« Notre investissement soutiendra notre croissance future au Canada, alors que la demande continue de croître dans les domaines de la résilience des réseaux, de la distribution d'énergie, des énergies renouvelables, ainsi que dans les projets de transport, de bâtiments et d'infrastructures », a déclaré Khalid Mandri, président d'ABB Produits d'installation. « Les équipes de notre nouvelle installation de pointe fourniront des produits et des innovations qui contribueront à alimenter les entreprises et les foyers à travers le pays. Avec les récents investissements réalisés aux États-Unis et en Europe, l'ouverture de ce nouveau site sera un élément clé de notre stratégie de croissance mondiale. »

Le nouveau site, dont l'ouverture est prévue à la mi-2027, sera situé dans la région de la Rive-Sud de Montréal, au Québec. Le bâtiment intégrera des équipements électriques propres et écoénergétiques ainsi que des systèmes de chauffage visant à réduire la consommation d'énergie et à diminuer les émissions de carbone de plus de 95 % par rapport aux deux installations existantes.

Le projet bénéficie d'un financement de 16 millions de dollars canadiens (12 millions de dollars américains) accordé par Investissement Québec.

Aujourd'hui, plus de 80 % des solutions vendues au Canada par la division Produits d'installation d'ABB sont fabriquées ou assemblées localement, en utilisant 70 % de matériaux d'origine locale, incluant 100 % d'acier et d'aluminium canadiens.

Il s'agit de l'investissement le plus important réalisé à ce jour par ABB au Canada. Au cours de la dernière décennie, ABB a investi environ 275 millions de dollars américains dans ses activités canadiennes pour soutenir la fabrication de pointe, l'innovation et le développement de la main-d'œuvre. Ces investissements comprennent la modernisation d'installations clés, l'intégration de technologies d'automatisation de pointe et l'expansion des capacités locales et de la capacité de production.

ABB est un leader technologique mondial dans les secteurs de l'électrification et de l'automatisation pour favoriser un avenir plus durable et une gestion plus efficace des ressources. En conjuguant son savoir-faire en matière d'ingénierie et de numérisation, ABB aide les industries à accroître leur rendement, tout en devenant plus efficaces, productives et durables afin d'être plus performantes. Chez ABB, c'est ce que nous illustrons par la devise « Quand l'ingénierie se surpasse ». L'entreprise a plus de 140 ans d'histoire et emploie plus de 105 000 personnes dans le monde. Les actions d'ABB sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ABBN) et au NASDAQ Stockholm (ABB). www.abb.com

