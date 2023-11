ABB et Polara collaborent pour accélérer la réduction des émissions grâce aux solutions de recharge pour le transport

ABB signe un contrat avec l'entreprise d'infrastructures pour véhicules électriques Polara afin d'offrir une technologie de mobilité électrique pour électrifier les flottes de véhicules au Canada et aux États-Unis

Les unités de distribution électrique sont assemblées et mises à l'essai en usine, ce qui les rend idéales pour les aires publiques où la sécurité est la priorité

Nous formons ce partenariat alors que le gouvernement du Canada investit 11 milliards de dollars US au cours des huit prochaines années dans un transport en commun abordable et propre.

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - ABB s'est fait octroyer un contrat par l'entreprise d'infrastructures pour véhicules électriques Polara en vertu duquel elle doit fournir des unités de distribution d'énergie montées sur plateformes pour postes électriques secondaires compacts (CSS) afin de recharger et électrifier les flottes de véhicules au Canada et aux États-Unis.

Dans le cadre de cette collaboration exclusive, ABB fournira des plateformes de distribution électrique pour l'unité CHRGPKTM de Polara, une conception modulaire optimisée qui offrira différentes tailles de plateforme selon la quantité de véhicules nécessitant une recharge à tout moment. Chaque unité CHRGPK est composée d'un poste électrique CSS abritant de l'appareillage à basse et moyenne tension allant jusqu'à 40,5 V, des transformateurs et un panneau de commutation à basse tension avec des dispositifs de protection.

Les avantages clés du développement de cette solution de plateforme modulaire comprennent la réduction des coûts d'ingénierie, des risques et des délais, ainsi que la simplification de l'installation « brancher et utiliser » et l'amélioration de la sécurité. Les unités préconçues sont assemblées et mises à l'essai en usine, ce qui les rend idéales pour les aires publiques où la sécurité est la priorité.

« L'expérience exhaustive d'ABB pour ce qui touche les applications réseau et la fabrication éprouvée est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous avons choisi de travailler avec eux pour créer une solution économique qui répond aux besoins des clients », indique Sébastien Fournier, chef de la direction de Polara. « Les solutions personnalisées peuvent être répliquées lors de déploiements ultérieurs. Il s'agit d'un aspect critique pour garder la cadence de la demande croissante du marché. Les opérateurs sont maintenant responsables de l'approvisionnement, de l'infrastructure de recharge et de l'entretien de leurs véhicules sans émission, et Polara s'investit dans leur transition énergétique. »

« ABB est un fournisseur de solutions qui comprend bien les codes des réseaux et les programmes intégrés », explique Brandon Spencer, président d'ABB Industries de l'énergie. « Nous sommes heureux d'avoir l'occasion de fournir des solutions qui sont sécuritaires, fiables et aident à accélérer l'adoption de transports durables en Amérique du Nord. »

Le partenariat a lieu alors que le gouvernement du Canada investit 11 milliards de dollars US au cours des huit prochaines années dans un transport en commun fiable, rapide, abordable et propre1. Ce financement comprend 2 milliards de dollars US par année en financement fédéral pour le transport en commun, qui sera offert pour soutenir les projets à partir de 2026 et 2027. Aux États-Unis, la loi bipartite sur les infrastructures (Bipartisan Infrastructure Law)2 fait activement la promotion de l'électrification. Il s'agit d'un investissement de 11 milliards de dollars US d'ici 2030, qui comprend la création d'un réseau de chargeurs de véhicules électriques et appuie la transition vers l'électrification par l'entremise de divers types de véhicules.

Pendant ce temps, le Plan pour une économie verte 2030 du gouvernement du Québec3 comprend l'électrification de près de 65 % de ses flottes d'autobus scolaires actuelles et stipule que tous les nouveaux autobus scolaires de la province doivent être électriques. L'investissement à grande échelle concernant l'électrification des autobus scolaires est la clé de l'objectif du Québec de réduire de 48 % ses émissions dans le secteur du transport d'ici 2023, pour atteindre 29,6 millions de tonnes de CO 2 . Ce niveau était de 36,5 mégatonnes en 2019.

Le secteur d'activité Automatisation industrielle d'ABB automatise, électrifie et numérise les opérations industrielles qui touchent une vaste gamme de besoins essentiels, allant de l'approvisionnement de l'énergie, de l'eau et des matériaux à la production de biens et à leur transport vers le marché. Comptant environ 20 000 employés, le secteur d'activité Automatisation industrielle d'ABB, chef de file technologique et expert en services, aide les clients dans les industries des procédés, de l'hybride et maritime à améliorer le rendement et la sécurité de leurs opérations pour favoriser un avenir plus durable et efficace sur le plan des ressources. go.abb/processautomation

ABB est un chef de file technologique en matière d'électrification et d'automatisation et favorise un avenir plus durable et efficace sur le plan des ressources. Les solutions de l'entreprise relient le savoir-faire en ingénierie et les logiciels pour optimiser la façon dont les choses sont fabriquées, transportées, énergisées et opérées. Forte de plus de 140 ans d'excellence, ABB et ses quelque 105 000 employés s'engagent à propulser les innovations qui accélèrent la transformation industrielle. www.abb.com

Polara est une entreprise nord-américaine d'ingénierie et d'infrastructure qui est responsable des solutions d'électrification complètes de tous les véhicules en installant le matériel et les logiciels adéquats. Polara maximise la valeur et la qualité de ses installations de recharge grâce à son ingénierie, à ses produits novateurs et à ses services professionnels. Pour obtenir de plus amples renseignements : www.polara.energy

