ABB et IPS s'associent pour proposer des solutions d'entrainements à fréquence variable et de moteurs à leurs clients de l'ouest de l'Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan

MONTREAL, le 22 sept. 2020 /CNW Telbec/ - ABB et IPS ont conclu un partenariat afin de fournir des solutions d'entrainements à fréquence variable et de moteurs à des clients de l'ouest de l'Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan. L'expertise complémentaire des deux entreprises dans ce domaine permettra aux clients d'accéder à des solutions performantes, fiables et économiques.

"ABB est enthousiaste à l'idée de s'associer à une organisation aussi bien établie et axée sur le client. Les clients bénéficieront de la technologie avancée qu'ABB est en mesure d'offrir, combinée à l'expertise et au service local d'IPS", déclare Daniel Cotton, vice-président de l'activité Entrainements.

"IPS cherchait à élargir son offre de produits électriques sur nos marchés canadiens, en particulier les entraînements, les moteurs et les appareillages connexes, afin de mieux répondre aux besoins de ses clients. Nous pensons que cet ajout s'appuie sur notre expertise et nous permet de mieux servir nos principaux clients industriels", déclare John Zuleger, président et directeur général d'Integrated Power Services.

ABB au Canada est une entreprise technologique chef de file qui dynamise la transformation de la société et de l'industrie pour atteindre un avenir plus productif et durable. En ajoutant les logiciels à sa gamme de produits des domaines de l'électrification, de la robotique, de l'automatisation et des entraînements, ABB repousse les limites de la technologie pour atteindre des niveaux de rendement inégalés. Riche d'un passé marqué par plus de 100 ans d'excellence, la réussite d'ABB est possible grâce à ses 3 000 employés talentueux dans nos 46 emplacements d'un océan à l'autre.



IPS est le principal fournisseur nord-américain de réparation, de service sur site et de distribution de moteurs, de générateurs et de composants de transmission mécanique dans des centres de service aux États-Unis et au Canada. IPS répare plus de 16 000 moteurs, effectue plus de 6 000 interventions sur le terrain et vend près de 10 000 moteurs, générateurs et pièces détachées par an.



Renseignements: Pour de plus amples détails, veuillez communiquer avec la personne suivante : Relations médias, Téléphone : +1 514 231-2061, Courriel : [email protected] ABB Ltd., 800, Boulevard Hymus, Saint-Laurent, Québec, H4S 0B5

