À vos marques, prêts, cueillez!

LONGUEUIL, QC, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le long congé de la fête du Travail sonne le début de la saison d'autocueillette chez Producteurs de pommes du Québec. Dans les prochaines semaines, les consommateurs auront la chance de perpétuer la tradition familiale en partant à la découverte de vergers et de nouvelles variétés. Si les pommiers regorgent actuellement de Paulared, Sunrise, Lobo et Gingergold, ce sera ensuite les variétés plus connues, telles que la McIntosh, la Gala, l'Honeycrisp, la Spartan, la Cortland et l'Empire qui tiendront la vedette au cours des prochaines semaines.

Un seul endroit, mille et une ressources!

Que ce soit pour la transformation ou tout simplement pour la croquer, chacune des 11 principales variétés de pommes produites au Québec a des caractéristiques bien propres. Pour plus d'informations sur les différentes variétés de pommes québécoises et leurs attributs, ou pour trouver un verger d'autocueillette à proximité, les visiteurs peuvent consulter le site www.lapommeduquebec.ca. Près d'une centaine de vergers québécois sont prêts à accueillir les autocueilleurs chaque année!

Aussi présentée sur le site Web, l'affiche téléchargeable Les 10 consignes du cueilleur responsable invite les visiteurs, de manière ludique, à porter une attention particulière à certains détails lors de leur prochaine sortie au verger.

« Planifier sa sortie au verger demande peu de préparation et ces quelques consignes bien simples permettent d'assurer la sécurité de tous et le respect des installations des vergers hôtes. », ajoute monsieur Éric Rochon, président des Producteurs de pommes du Québec.

Croquer la qualité de chez nous!

Pour celles et ceux qui n'auraient pas eu le temps d'aller chez un producteur, les pommes fraîches du Québec seront disponibles en grand volume dans les magasins d'alimentation à compter du 28 septembre prochain. Ils pourront facilement repérer les autocollants portant le logo Pommes Qualité Québec sur les pommes vendues à l'unité ainsi que sur les sacs.

Les Pommes Qualité Québec, un gage de qualité et de fraîcheur

Disponibles à l'année dans les magasins d'alimentation, les Pommes Qualité Québec font l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux.

Les inspecteurs visitent tous les postes d'emballage de pommes du Québec entre septembre et juin de chaque année, et ce, de façon inattendue. Lors de ces visites, les inspecteurs effectuent une vérification de la qualité des pommes prêtes pour l'expédition vers les magasins. Toutes les pommes emballées sont susceptibles d'être échantillonnées et vérifiées!

La production de pommes au Québec

La production pomicole au Québec représente 465 producteurs répartis dans plusieurs régions. L'estimation de récolte pour l'année 2022-2023 s'élève à 5,5 millions de minots de pommes, soit le volume le plus important des deux dernières années. L'apport économique des pomiculteurs québécois, pour l'année 2020, se chiffre à 67 M $ .

