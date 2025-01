Le deuxième rapport annuel fournit une analyse experte du secteur vinicole nord-américain et des tendances évolutives du marché.

BMO approfondit son partenariat avec les experts du secteur, WineBusiness et bw166, afin de fournir des informations fondées sur des données pour aider les clients du secteur des vins et spiritueux à anticiper les changements dans le secteur du vin aux États-Unis et à s'y adapter.

NAPA, Calif., le 23 janv. 2025 /CNW/ - BMO, l'un des principaux partenaires financiers des établissements vinicoles nord-américains, a annoncé la publication prochaine du deuxième Rapport annuel sur le marché vinicole de BMO. S'appuyant sur le succès de la première édition, le rapport de 2025 élargira sa portée pour inclure des données de sondage complètes à la fois pour les États-Unis et le Canada, offrant ainsi une meilleure vue du marché nord-américain du vin à un moment où le marché connaît des changements cruciaux.

Le deuxième Rapport annuel sur le marché vinicole de BMO, dont la publication est prévue pour le deuxième trimestre de 2025, fournira aux professionnels du secteur du vin des informations sur le comportement des consommateurs, la dynamique de la chaîne d'approvisionnement et l'évolution des tendances du marché. Le rapport élargi fournit une analyse approfondie des défis du secteur, y compris des informations sur les volumes de production et l'évolution des préférences des consommateurs, afin d'aider les entreprises à composer avec les tendances qui s'en dégagent et à trouver des occasions de croissance.

« Nous sommes ravis de poursuivre le succès du premier rapport avec le Rapport sur le marché vinicole de BMO de 2025, a déclaré Adam Beak, premier directeur général et chef, Vins et spiritueux de BMO. En combinant des informations fondées sur des données et le savoir-faire approfondi de notre équipe, le Rapport sur le marché vinicole de BMO aide les clients à relever les défis, à saisir les occasions et à atteindre leurs objectifs dans ce marché dynamique et en constante évolution. En tant que banque nord-américaine ayant des racines profondes au Canada, nous sommes particulièrement bien placés pour offrir cette vue d'ensemble des deux marchés, depuis les vignobles de Napa, en Californie, jusqu'à Oliver, en Colombie-Britannique. »

Le Rapport sur le marché vinicole de BMO est le fruit d'un partenariat entre BMO, la société d'intelligence économique WineBusiness et la société d'études de marché bw166, qui tirent parti de leur expertise combinée pour fournir des informations exploitables aux producteurs, aux distributeurs et aux détaillants.

Le Rapport sur le marché vinicole de BMO de 2025 portera notamment sur les points suivants :

sondage approfondi auprès des propriétaires et des exploitants de caves aux États-Unis et au Canada ;

; conditions actuelles du marché et analyse des tendances;

tendances du volume et de la valeur du marché, impact des facteurs économiques tels que les taux d'intérêt;

concurrence d'autres catégories de boissons, y compris les boissons prêtes à boire et les spiritueux;

dynamique de la production et de l'offre.

Pour en savoir plus sur l'équipe Vins et spiritueux de BMO, cliquez ici. La publication du Rapport sur le marché vinicole de BMO de 2025 est prévue pour le deuxième trimestre de 2025. Pour consulter le Rapport sur le marché vinicole de BMO de 2024, cliquez ici.

À propos de l'équipe Vins et spiritueux de BMO

L'équipe de Vins et spiritueux de Napa (en Californie) est au service de ce secteur depuis des décennies. C'est pourquoi notre équipe dévouée comprend les facteurs ayant une incidence sur l'ensemble de l'écosystème, depuis les établissements vinicoles, les vignobles et les distilleries jusqu'aux principaux secteurs de soutien comme les distributeurs, les producteurs de liège et de capsules, les tonneliers et les fabricants d'équipement de récolte. Nous savons comment les dynamiques sectorielles et économiques comme la consolidation, les fluctuations des prix des produits de base et l'évolution des goûts des consommateurs peuvent avoir une incidence sur votre entreprise, et nos professionnels chevronnés peuvent vous offrir les conseils dont vous avez besoin pour vous aider à composer avec les cycles du secteur. Vous aurez accès à l'ensemble de nos capacités, depuis la gestion de vos flux de trésorerie jusqu'à l'acquisition de biens immobiliers ou à l'expansion de votre entreprise. Et avec les experts de BMO Marchés des capitaux à notre disposition, nous offrons du financement pour les fusions et acquisitions. BMO Entreprises répond également aux besoins de l'ensemble du secteur des aliments et des boissons, y compris ceux des transformateurs, des fournisseurs et des fabricants de boissons.

À propos de bw166

BW166 LLC fournit des services de conseil et des informations sur les données à l'industrie des boissons alcoolisées. L'entreprise est également partenaire dans le Gomberg Fredrikson Report. Ce rapport fait état du marché vinicole américain depuis 1948. BW166 produit également le Total Beverage Alcohol Report, qui fournit des données sur les marchés de la bière, du vin et des spiritueux. Ces deux rapports utilisent les données gouvernementales sur les impôts payés pour produire des rapports sur le volume et ils fournissent la vue d'ensemble la plus complète du marché américain. De plus, l'entreprise utilise des données d'autres entités gouvernementales, comme le Bureau of Economic Analysis, le Bureau of Labor Statistics et le Census Department, pour ajouter des macrodonnées économiques et démographiques aux données sur le marché des boissons alcoolisées.

À propos de WineBusiness

WineBusiness Analytics (en anglais) tient à jour les bases de données les plus précises du secteur vinicole et fournit des analyses, des renseignements et des rapports fondés sur des données pour aider les clients à faire croître et à gérer leurs activités. En plus des bases de données, le WineBusiness Analytics publie également le rapport mensuel Wine Analytics Report. WineBusiness Analytics fait partie de la société WineBusiness, qui publie le magazine interentreprises Wine Business Monthly pour l'industrie vinicole, tient à jour le tableau des meilleurs emplois de l'industrie sur le site winejobs.com (en anglais), constitue la principale source de nouvelles quotidiennes de l'industrie vinicole sur le site winebusiness.com (en anglais) et organise plusieurs conférences et foires commerciales.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 410 milliards de dollars au 31 octobre 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

