À Ottawa, l'UMQ réclame des engagements clairs pour les infrastructures et les travailleurs étrangers temporaires

OTTAWA, ON, le 23 mars 2026 /CNW/ - Aujourd'hui au Parlement du Canada, Madame Geneviève Dubois, 1ère vice‑présidente de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), préfète de la MRC Nicolet‑Yamaska et mairesse de Nicolet, accompagnée de membres du conseil d'administration, a porté deux enjeux majeurs pour les municipalités du Québec : le financement des infrastructures municipales et le maintien en emploi des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires.

Travailleuses et travailleurs étrangers temporaires : des mesures encore insuffisantes

L'UMQ a rappelé aux parlementaires que les travailleuses et travailleurs étrangers temporaires (TET) sont indispensables à l'économie québécoise et que les mesures annoncées jusqu'ici ne répondent pas à l'urgence sur le terrain. Le renouvellement des permis pour les TET en voie d'obtenir la résidence permanente est un pas dans la bonne direction, mais Québec et Ottawa devront rapidement conclure une entente pour garantir une véritable clause de droits acquis pour les personnes touchées par les changements au Programme de l'expérience québécoise (PEQ).

Un sondage Léger‑UMQ est sans équivoque : 83 % de la population estime que les personnes immigrantes déjà en emploi et bien établies devraient pouvoir rester, une hausse de 4% depuis novembre 2025, et 77 % demandent à Ottawa de faciliter le renouvellement des permis temporaires.

Partout au Québec, les besoins sont criants : les mesures actuelles ne permettent pas de maintenir les TET déjà en poste et n'offrent qu'un répit temporaire. L'UMQ réclame un moratoire sur les restrictions au PTET, qui menacent directement l'économie du Québec, puisque ce programme répond à des besoins auxquels la main‑d'œuvre locale ne peut tout simplement pas répondre.

Accélérer le transfert des fonds fédéraux pour les infrastructures

Le sous-financement chronique des infrastructures municipales met en péril la capacité des villes à soutenir le développement du Québec. Le déficit de maintien d'actif atteint 45 milliards de dollars. Sans un réinvestissement majeur et des leviers financiers stables et prévisibles, les municipalités n'auront plus les moyens de construire des logements, de développer l'économie locale et plusieurs infrastructures essentielles risquent d'être compromises au cours des prochaines années.

Lors des rencontres, l'UMQ a rappelé l'importance d'assurer un accès rapide et prévisible aux sommes fédérales destinées aux infrastructures municipales. Plusieurs programmes annoncés depuis plus de deux ans, totalisant plus de 7 milliards de dollars pour le Québec, nécessitent toujours des ententes entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec. Les fonds doivent être déployés rapidement sur le terrain, notamment ceux du Fonds pour le transport en commun du Canada.

« Notre visite à Ottawa envoie un message clair : les municipalités du Québec ont besoin d'actions immédiates. Il faut accélérer le transfert des fonds pour nos infrastructures et garantir la stabilité des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires qui font vivre nos communautés. Les municipalités sont prêtes à faire leur part, mais nous avons besoin que Québec et Ottawa s'entendent rapidement.» a déclaré Geneviève Dubois, 1ère vice-présidente de l'UMQ et mairesse de Nicolet.

Mairesses et maires membres de la délégation UMQ présent à Ottawa :

Madame Geneviève Dubois, 1ère vice-présidente de l'UMQ, préfète de la MRC Nicolet-Yamaska et mairesse de Nicolet

Madame Julie Bourdon, 2ième vice-présidente de l'UMQ et mairesse de Granby

Monsieur Marc-Alexandre Brousseau, président du caucus des cités régionales et maire de Thetford Mines

Monsieur Mathieu Lapointe, président du caucus des villes de centralité, préfet de la MRC Avignon et maire de Carleton-sur-Mer

Madame Doreen Assaad, présidente du caucus des municipalités de la Métropole et mairesse de Brossard

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

Source : Direction des communications, Union des municipalités du Québec; Renseignements : Léa Carrière, Conseillère aux relations avec les médias, T. 514 282-7700, poste 279, [email protected]