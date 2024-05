MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - Fort d'un foisonnement artistique inédit, de l'emblématique Défilé de la Fierté ainsi que des Journées communautaires, le Festival Fierté Montréal, présenté par Groupe Banque TD en collaboration avec Loto-Québec sera de retour du 1 au 11 août pour une 18e édition encore plus audacieuse et essentielle que jamais afin de célébrer la créativité et la résilience des communautés 2SLGBTQIA+ face à la résurgence de la haine et de l'oppression à leur égard.

« Fierté Montréal a peut-être 18 ans, mais il n'est pas question de nous assagir! Notre Festival se déploiera dorénavant autour de trois pôles - Urbain, Olympique, Village - nous permettant de visibiliser auprès d'un public grandissant cette fière diversité qui nous unit, » a dit Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal. Chris Ngabonziza, directeur de la programmation et du développement artistique, a ajouté : « Pas moins de 240 artistes se succèderont sur nos scènes, issu.es notamment de la diversité sexuelle et de genre et des communautés racisées, à l'image de notre ville. Nous convions les Montréalais•e•s, Québécois•e•s, Canadien.ne•s et touristes de partout à travers le monde à se joindre à nous pour une édition d'exception du Festival Fierté Montréal ».

Pôle urbain : diversité au centre-ville de Montréal

Pour la toute première fois, le Festival Fierté Montréal brillera de mille feux au cœur du centre-ville! Épicentre de la vie culturelle montréalaise, le Quartier des spectacles accueillera des artistes queer de la relève et des communautés racisé•e•s, sur la Scène Loto-Québec à l'esplanade Tranquille à l'intersection Sainte-Catherine Ouest et Clark. Une succession de spectacles gratuits mettra de l'avant des artistes drag afro-descendant•e•s (1er août), une soirée LatinX (2 août), un évènement Bollywood (2 août), ou encore les communautés asiatiques queer et les arts martiaux (1er août). Le public découvrira les réalités plurielles des communautés, incluant une soirée dédiée aux femmes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres : FeminiX, présentée par Rogers, mettant en vedette la légende montréalaise Misstress Barbara (4 août).

Également, le Festival Fierté Montréal se déploiera pour la première fois à la Place des Arts. Succès critique et public lors de sa création en 2022, Ciseaux, présenté par Fugues, pièce de théâtre documentaire festive et décomplexée de (et avec) Geneviève Labelle et Mélodie Noël Rousseau qui ravive la mémoire lesbienne, sera présentée à la Cinquième Salle les 5 et 6 août. Toujours les 5 et 6 août, 11 Revendications = 11 Courts-métrages sera de retour à la Salle Alanis-Obomsawin de l'ONF, en collaboration avec Image + Nation.

Toujours autour du Pôle urbain, pendant les deux fins de semaine de la Fierté, s'ajoutent des soirées festives au Club Soda et à la Satosphère de la SAT. Les adeptes de la vie nocturne retrouveront des soirées bien connues des communautés 2SLGBTQIA+ lors d'éditions spéciales Fierté 2024 célébrant la culture underground Club Kid, ou encore les communautés whaking.waaking, ours, lesbo-queer ainsi que la diaspora arabo-queer.

« Nous sommes très heureux et heureuses d'accueillir le Festival Fierté Montréal pour la première fois à l'esplanade Tranquille et dans les salles du Quartier. La riche et distinctive proposition artistique gratuite permettra à un vaste public de découvrir davantage le Festival et aller à la rencontre des communautés 2SLGBTQIA+. Ce rendez-vous deviendra assurément un incontournable de l'été au Quartier des spectacles, » a déclaré Monique Simard, présidente du conseil d'administration du Partenariat du Quartier des spectacles.

Pôle olympique : la démesure des grands évènements

À partir du 8 août, le site principal du Festival, l'Esplanade du Parc olympique, accueillera sur la Scène TD les grands spectacles gratuits qui rassemblent chaque année des dizaines de milliers de festivalier•ère•s. ImmiX, présenté par ICI Musique, ouvre le bal avec des artistes adoré•e•s tel Marjo, Mitsou, Elisapie, Sarahmée et Pierre Kwenders qui partageront la scène avec des artistes de la relève, accompagné•e•s par un orchestre sous la direction de Simon Godin. Nouveauté cette année, le 9 août le Parc olympique accueillera le plus grand spectacle drag jamais présenté à Montréal, la Soirée 100% Drag : MajestiX, présenté par TD et animé par Barbada, mettra en scène la royauté des artistes drag locaux•ales et sera suivi par Drag Superstars, animé par Rita Baga, qui réunira un éventail d'artistes Drag issu•e•s des différentes franchises de RuPaul's Drag Race. Le 10 août la Scène TD s'illumine avec l'incontournable Mundo Disko présenté par Trojan, mettant en scène les étoiles célébrées internationalement Crystal Waters et France Joli. Le 11 août, en guise de clôture, l'Esplanade du Parc olympique deviendra la plus grande piste de danse en ville avec le très attendu Méga T-Dance, avec des DJ d'ici et d'ailleurs d'envergure comme DJ Mohammad et Kitty Amor.

Pôle Village : le cœur des communautés 2SLGBTQIA+

Les Journées communautaires, présentées par Air Canada, seront de retour les 9 et 10 août sur la rue Sainte-Catherine Est dans le Village. Elles invitent le public à découvrir chaque jour une centaine d'organismes et de groupes communautaires, de commerces, de clubs sportifs et socioculturels impliqués auprès des communautés 2SLGBTQIA+.

En réponse au succès de 2023, une soirée d'humour revient au National! Le 2 août ne manquez pas Des gags et des paillettes, présenté par La Presse, une soirée d'humour queer animée par la désopilante Mona de Grenoble accompagnée d'une flamboyante troupe d'artistes d'ici, dont Coco Belliveau, Tranna Wintour et Sam Cyr.

Tout au long du Festival, une programmation déambulatoire sera présentée sur la rue Sainte-Catherine, en collaboration avec la SDC Village Montréal. Les Jardins Gamelin seront aussi aux couleurs de la Fierté du 1er au 11 août grâce à une collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles.

Le Défilé de la Fierté se réapproprie l'arc-en-ciel

Sous la thématique « À nous l'arc-en-ciel » le Défilé de la Fierté revient le 11 août sur le boulevard René-Lévesque pour célébrer les avancées des droits des communautés 2SLGBTQIA+ et mettre en lumière nos revendications. « À nous l'arc-en-ciel » est un cri de ralliement, inspiré des manifestations pour la reconnaissance et le respect des droits des communautés 2SLGBTQIA+.

Des co-président•e•s d'honneur pour porter nos voix encore plus loin

Les co-président•e•s d'honneur du Festival Fierté Montréal sont des personnes qui grâce à leur engagement, leur talent et leur travail acharné, inspirent et contribuent à améliorer la vie des personnes 2SLGBTQIA+. En 2024, nous accueillons avec fierté Sasha Colby et Ouissem Belgacem. Sasha Colby est une artiste drag, danseuse et activiste trans originaire d'Hawaï aux États-Unis. Ouissem Belgacem est un footballeur et auteur franco-tunisien qui milite pour la sensibilisation contre l'homophobie dans le milieu sportif.

Des projets communautaires qui rejoignent toujours plus de personnes 2SLGBTQIA+ et leurs allié.es

En 2024, 34 projets financés par Fierté Montréal sont mis en place par des organismes communautaires 2SLGBTQIA+ du 13 mai jusqu'au 11 août, notamment à Montréal, mais aussi dans des villes comme Rimouski, Val-d'Or, Trois-Rivières, Magog, Saguenay et Mont-Laurier et, pour la toute première fois, dans les communautés de Gesgapegiag et de Kahnawà:ke.

« Depuis plus de 30 ans, la TD apporte un soutien inébranlable à la communauté 2SLGBTQIA+, et cette année, c'est avec une joie renouvelée que nous sommes aux côtés de Fierté Montréal pour son 18e anniversaire. Alors que les acquis semblent de plus en plus fragilisés, nous devons continuer de lutter ensemble pour bâtir un avenir inclusif pour tout le monde, » a déclaré Laurence Levy, Première vice-présidente, Réseau de succursales, région du Québec, TD Canada Trust.

« Loto-Québec est fière de soutenir le Festival Fierté Montréal. Les nombreux spectacles festifs et rassembleurs présentés sur la scène Loto-Québec permettront d'amplifier les voix des communautés 2SLGBTQIA+ et feront ainsi rayonner la mission de Fierté Montréal », souligne Benoit Lefrançois, vice-président corporatif à la commercialisation responsable, à la responsabilité sociétale et aux affaires publiques, Loto-Québec.

Une programmation qui nous ressemble

Consultez la programmation diversifiée et rassembleuse du Festival Fierté Montréal sur notre site web et partez à la rencontre des communautés 2SLGBTQIA+. Fierté Montréal dévoilera davantage d'activités au cours des prochaines semaines. Restez à l'affût!

Jamais sans nos partenaires

Fierté Montréal remercie ses fidèles partenaires, ainsi que ceux et celles qui se sont récemment ajouté•e•s, sans qui il serait impossible de continuer la lutte pour la pleine reconnaissance des droits des communautés 2SLGBTQIA+ : le Groupe Banque TD, partenaire depuis 2008, Loto-Québec, la Ville de Montréal, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, Tourisme Montréal, Rogers, Trojan, la SAQ, Air Canada, Bubly, Radio-Canada, MERCK, Loblaws, sans nom, stm, Bud Light, Hydro-Québec, Fugues, MTL Dans la poche, Cogeco, La Presse, CTV, Publicité Sauvage, Virgin Radio, Énergie, Rouge, LSTW, Cult, Le Devoir, Petit Futé, Québec Le Mag, IN Magazine, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique, le Partenariat du Quartier des spectacles, la SDC Village Montréal, le RÉMI, Fierté Canada Pride et InterPride.

À propos de Fierté Montréal

Depuis 2007, Fierté Montréal amplifie les voix des communautés 2SLGBTQIA+ afin d'assurer leur représentation, leur inclusion et la reconnaissance de leurs droits dans la société. Vecteurs de changement social, notre festival, nos initiatives communautaires et nos projets artistiques et culturels célèbrent la créativité et la résilience de nos communautés. À l'écoute et en collaboration avec les communautés 2SLGBTQIA+, nous mettons de l'avant leurs luttes et leurs réalités auprès du grand public et des institutions.

Fierté Montréal présente ses activités à Tiotia:ke, sur le territoire non-cédé de la nation Kanien'kehá:ka. Nous la reconnaissons comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons. Tiotia:ke est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, une population autochtone diversifiée, ainsi que d'autres peuples, y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise.

Demandes d'entrevues

Nathalie Roy

Consultante, relations de presse

[email protected]

514 889-3622

SOURCE Fierté Montréal