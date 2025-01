L'événement technologique le plus influent au monde est de retour à Las Vegas du 7 au 10 janvier

ARLINGTON, Virginie, 6 janvier 2025 /CNW/ - CES® 2025, l'événement technologique le plus influent au monde, revient à Las Vegas du 7 au 10 janvier, rassemblant plus de 4 000 sociétés internationales, dont des marques de premier plan et des entreprises émergentes innovatrices, ainsi que des cadres du secteur, des membres des médias et des responsables gouvernementaux.

« Nous sommes prêts à PLONGER dans le salon CES 2025. Le salon bénéficie d'un grand élan avec plus de 3 400 soumissions pour des prix récompensant l'innovation, plus de 4 500 exposants, dont environ 1 400 entreprises émergentes, et la participation de 1 100 intervenants à plus de 300 conférences », a déclaré Gary Shapiro, chef de la direction et vice-président de la Consumer Technology Association (CTA)®, propriétaire et productrice du CES. « Nous sommes sur la bonne voie pour un spectacle incroyable où les participants pourront découvrir tout ce qui est nouveau dans le domaine des technologies - des tendances les plus récentes en matière d'IA et de santé numérique en passant par la mobilité avancée, les collectivités intelligentes, le développement durable et la technologie de l'accessibilité. »

PLONGEZ dans l'expérience du CES 2025

Application CES - Planifiez votre visite et naviguez dans le CES 2025 grâce à l'application officielle du salon. Recherchez « CES App » dans votre boutique d'applications. Une des nouveautés du salon CES 2025 est la navigation à points bleus au Las Vegas Convention Center (LVCC) et au Venetian.

- Planifiez votre visite et naviguez dans le CES 2025 grâce à l'application officielle du salon. Recherchez « CES App » dans votre boutique d'applications. Une des nouveautés du salon CES 2025 est la navigation à points bleus au Convention Center (LVCC) et au Venetian. CES Tech Talk - Téléchargez les ressources et apprenez quelles seront les grandes tendances dévoilées au cours du salon CES 2025.

- Téléchargez les ressources et apprenez quelles seront les grandes tendances dévoilées au cours du salon CES 2025. Espace des créateurs du CES, présenté par Sony - Un nouvel espace destiné aux narrateurs (membres des médias et créateurs) afin de leur permettre de produire des contenus captivants.

Principales tendances

Intelligence artificielle : L'IA générative stimule l'innovation. L'ensemble de l'écosystème de l'IA, qui améliore l'expérience des utilisateurs, augmente la productivité, fait progresser la santé, et plus encore, sera présent tout au long du CES. Exemples d'exposants : DeepX, EMD, LG, Lotte, Samsung, Siemens

L'IA générative stimule l'innovation. L'ensemble de l'écosystème de l'IA, qui améliore l'expérience des utilisateurs, augmente la productivité, fait progresser la santé, et plus encore, sera présent tout au long du CES. Santé numérique : Le CES présentera des innovations technologiques dans tout le spectre de la santé, qui aident à augmenter la longévité, à réduire les coûts, à améliorer l'équité en matière santé et à rendre les patients plus autonomes. Exemples d'exposants : AARP, EssilorLuxottica, Nuvilab, OnMed, Resmed, Variowell, Withings

Le CES présentera des innovations technologiques dans tout le spectre de la santé, qui aident à augmenter la longévité, à réduire les coûts, à améliorer l'équité en matière santé et à rendre les patients plus autonomes. Transition énergétique : Les technologies émergentes stimulent la transition énergétique et permettent d'en relever les défis. Une nouvelle piste conférentielle sur la transition énergétique expliquera comment façonner un avenir durable tout en surmontant les obstacles en matière de technique et d'évolutivité. Exemples d'exposants : Eaton , Eneos, Hitachi, Qnovo, SK, WePower Technologies

Les technologies émergentes stimulent la transition énergétique et permettent d'en relever les défis. Une nouvelle piste conférentielle sur la transition énergétique expliquera comment façonner un avenir durable tout en surmontant les obstacles en matière de technique et d'évolutivité. Mobilité : Le CES rassemble l'ensemble de l'écosystème de la mobilité, des voitures de tourisme et véhicules autonomes, en passant par le bâtiment, l'agriculture, la technologie maritime et le transport aérien avancé. Sur la nouvelle scène du West Hall, les événements programmés viseront à imaginer l'avenir de la mobilité et à explorer la façon dont nous pouvons créer un monde plus durable et connecté. Exemples d'exposants : BMW, Brunswick, Caterpillar, Honda, John Deere, Oshkosh, Scout Motors

Le CES rassemble l'ensemble de l'écosystème de la mobilité, des voitures de tourisme et véhicules autonomes, en passant par le bâtiment, l'agriculture, la technologie maritime et le transport aérien avancé. Sur la nouvelle scène du West Hall, les événements programmés viseront à imaginer l'avenir de la mobilité et à explorer la façon dont nous pouvons créer un monde plus durable et connecté. Physique quantique : Vous pouvez vous attendre à ce que le matériel, les logiciels et l'IA utilisent la physique quantique pour améliorer les technologies et créer de nouvelles applications avec une sécurité, une détection et une informatique améliorées qui vont faire progresser l'innovation. Une nouvelle demi-journée de programmes de conférence en partenariat avec le Quantum World Congress permettra de mettre en lumière ces progrès. Exemples d'exposants : Cellid, Combat Capabilities Development Command (DEVCOM), Integrated Quantum Photonic

Vous pouvez vous attendre à ce que le matériel, les logiciels et l'IA utilisent la physique quantique pour améliorer les technologies et créer de nouvelles applications avec une sécurité, une détection et une informatique améliorées qui vont faire progresser l'innovation. Une nouvelle demi-journée de programmes de conférence en partenariat avec le Quantum World Congress permettra de mettre en lumière ces progrès. Développement durable : Les exposants présenteront des technologies visant à réduire les émissions et à améliorer l'efficacité énergétique, ainsi que des innovations dans les matériaux durables et carboneutres. Exemples d'exposants : D-Carbonize, Exeger, Jackery, Panasonic

Les exposants présenteront des technologies visant à réduire les émissions et à améliorer l'efficacité énergétique, ainsi que des innovations dans les matériaux durables et carboneutres.

Discours et présentations à ne pas manquer

Lundi 6 janvier Jensen Huang, fondateur et chef de la direction de NVIDIA - 18 h 30, Mandalay Bay

Mardi 7 janvier M. Yuki Kusumi , chef de la direction de Panasonic Holdings Corporation , 8 h 30, The Venetian Gary Shapiro, chef de la direction et vice-président de la CTA , et Kinsey Fabrizio, présidente de la CTA , 8 h 30, The Venetian Jennifer Witz, cheffe de la direction de SiriusXM , 11 h, ARIA Linda Yaccarino , cheffe de la direction de X Corp , 13 h 30, The Venetian Ed Bastian, chef de la direction de Delta Air Lines , 17 h, Sphere Il s'agira de la première conférence que le CES organisera à l'intérieur de cet espace révolutionnaire. Le processus de billetterie et les politiques du lieu de cette conférence seront différents de ceux des autres conférences. Pour en savoir plus, visitez le site ces.tech. Profitez de l'expérience complète de la conférence de Delta dans l'espace Sphere dès 15 h, lorsque les portes s'ouvriront pour une exposition immersive et interactive dans l'atrium du site afin de célébrer les 100 ans de Delta. Après la conférence, Delta aura le plaisir d'accueillir sur scène le musicien iconique lauréat de plusieurs GRAMMY awards, Lenny Kravitz . Les supports photographiques et vidéo destinés aux professionnels seront disponibles sur la plateforme d'actualités de Delta peu après la conférence.

Mercredi 8 janvier Martin Lundstedt , président et chef de la direction de Volvo Group , 9 h, The Venetian Julie Sweet, présidente et cheffe de la direction d' Accenture , 14 h, The Venetian Tekedra Mawakana, co-cheffe de la direction de Waymo , Dîner des chefs de file de la technologie * Sur invitation uniquement



Principales pistes liées aux conférences

Accessibilité - Découvrez les technologies qui aident les personnes de tous âges et de toutes capacités.

Accessibilité et mobilité : Comment combler les fossés , mardi 7 janvier, 11 h, The Venetian, Lando

, mardi 7 janvier, 11 h, The Venetian, Lando La technologie pour le bien : La technologie au service des personnes neurodivergentes , mardi 7 janvier, 14 h, The Venetian, Lando

, mardi 7 janvier, 14 h, The Venetian, Lando Renforcer l'indépendance : Comment l'IA améliore la vie quotidienne, mardi 7 janvier, 15 h, The Venetian, Lando

Espace des créateurs du CES, présenté par Sony - La scène de l'Espace des créateurs du CES, parrainée par Pinterest et animée par Shira Lazar, présentera trois jours de programmation conçus pour aider les créateurs à perfectionner leur art. L'espace sera ouvert aux médias accrédités seulement.

L'état de l'économie des créateurs , mardi 7 janvier, 10 h 30, Scène de l'Espace des créateurs du CES, LVCC, Grand Lobby

, mardi 7 janvier, 10 h 30, Scène de l'Espace des créateurs du CES, LVCC, Grand Lobby Mesurer le succès dans l'économie des créateurs , jeudi 9 janvier, 11 h 45, Scène de l'Espace des créateurs du CES, LVCC, Grand Lobby

, jeudi 9 janvier, 11 h 45, Scène de l'Espace des créateurs du CES, LVCC, Grand Lobby Garder l'esprit sain : La santé mentale dans l'économie des créateurs, jeudi 9 janvier, 14 h 15, Scène de l'Espace des créateurs du CES, LVCC, Grand Lobby

Santé numérique - Découvrez les innovations qui permettent de relever les principaux défis en matière de santé et de donner aux consommateurs les moyens de prendre leur santé en main.

L'IA et la santé en 2030, mercredi 8 janvier, 14 h, The Venetian, Marcello 4404

mercredi 8 janvier, 14 h, The Venetian, Marcello 4404 Les technologies portables de nouvelle génération, jeudi 9 janvier, 9 h, The Venetian, Marcello 4404

jeudi 9 janvier, 9 h, The Venetian, Marcello 4404 Faire avancer la santé des femmes : Innovations, défis et solutions, jeudi 9 janvier, 10 h, The Venetian, niveau 4, Marcello 4404

Transition énergétique - Explorez comment les entreprises prévoient d'aborder les solutions d'énergie durable.

Les infrastructures énergétiques du futur, jeudi 9 janvier, 9 h, LVCC, N261

jeudi 9 janvier, 9 h, LVCC, N261 S'orienter dans la transition énergétique, jeudi 9 janvier, 10 h, LVCC, N261

jeudi 9 janvier, 10 h, LVCC, N261 La clé d'une révolution durable de l'IA, jeudi 9 janvier, 11 h, LVCC, N261

Grands esprits - Explorez l'intersection de la technologie et de l'humanité. Les conférenciers qui participeront à la série Grands esprits (« Great Minds ») comprennent des dirigeants, des philanthropes, des influenceurs, des responsables gouvernementaux, des entrepreneurs, des investisseurs en capital-risque et plus encore. Les conférences prévues comprennent :

La nouvelle ère de l'écosystème automobile, mercredi 8 janvier, 11 h, LVCC West Hall, W232

mercredi 8 janvier, 11 h, LVCC West Hall, W232 Façonner une nouvelle ère d'ingéniosité : La puissance de l'innovation inclusive, mercredi 8 janvier, 15 h, LVCC, West Hall, W232

mercredi 8 janvier, 15 h, LVCC, West Hall, W232 Révolutionner l'engagement des clients , jeudi 9 janvier, 10 h, LVCC, West Hall, W232

, jeudi 9 janvier, 10 h, LVCC, West Hall, W232 Ne manquez pas les experts de la NASA, de Netflix, de Mastercard, de Coach et d'autres dont l'intervention est prévue sur la scène.

Sommet sur les politiques en matière d'innovation - Le CES réunit des responsables politiques du monde entier pour discuter des enjeux nationaux et mondiaux en matière de politiques technologiques, y compris la protection de la vie privée, le commerce, la concurrence, et plus encore.

Ce qui est grand est-il toujours mauvais? : Les GAFAM et l'économie de l'innovation, mardi 7 janvier, 13 h, LVCC, N258

mardi 7 janvier, 13 h, LVCC, N258 La technologie sans frontières : Les avantages de la technologie pour toutes les communautés, mercredi 8 janvier, 9 h, LVCC, N258

mercredi 8 janvier, 9 h, LVCC, N258 Le commerce en 2025 : Le monde va-t-il se fracturer ou se mondialiser à nouveau?, mercredi 8 janvier, 15 h 40, LVCC, N258

Scène de la mobilité - Cette nouvelle scène présentera l'avenir de la mobilité, de l'électrification aux véhicules connectés, en passant par les nouvelles technologies de batteries et les progrès de l'IA.

Comment développer l'IA physique pour la mobilité, mardi 7 janvier, 10 h 30, LVCC, West Hall 1, Scène de la mobilité

mardi 7 janvier, 10 h 30, LVCC, West Hall 1, Scène de la mobilité Les percées dans les technologies de batterie redéfinissent la conduite des véhicules électriques , mardi 7 janvier, 14 h 20, LVCC, West Hall 1, Scène de la mobilité

, mardi 7 janvier, 14 h 20, LVCC, West Hall 1, Scène de la mobilité Révolutionner l'avenir de la conduite - Libérer le pouvoir de l'IA, mercredi 8 janvier, 14 h 20, LVCC, West Hall 1, Scène de la mobilité

Les enjeux de la physique quantique (Quantum Means Business) - Ce nouveau partenariat avec le Quantum World Congress vise à aborder la façon dont le matériel, les logiciels et l'IA utilisent la physique quantique pour améliorer les technologies et créer de nouvelles applications.

La physique quantique est ici : Les progrès informatiques et les applications concrètes, jeudi 9 janvier, LVCC, 9 h, West Hall, W218

jeudi 9 janvier, LVCC, 9 h, West Hall, W218 Défi mondial de l'industrie : Célébration de l'Année internationale de la physique quantique, jeudi 9 janvier, 10 h, LVCC, West Hall, W218

jeudi 9 janvier, 10 h, LVCC, West Hall, W218 La physique quantique c'est maintenant : Amélioration sans précédent de la précision et de la sensibilité, jeudi 9 janvier, 11 h, LVCC, West Hall, W218

Sommet sur la recherche - Découvrez les tendances concernant le grand public et les entreprises dans les secteurs verticaux.

Dépasser le plateau de la demande des VE grâce à l'IA et à l'analyse des données, présenté par EY, lundi 6 janvier, 13 h, LVCC, West Hall, W232

lundi 6 janvier, 13 h, LVCC, West Hall, W232 Déclaration d'autonomie : La confiance est-elle la limite des possibilités de l'IA?, mardi 7 janvier, 14 h, LVCC West Hall, W232

mardi 7 janvier, 14 h, LVCC West Hall, W232 Naviguer dans le paysage des technologies grand public : Des idées pour stimuler la croissance, présenté par Circana, mardi 7 janvier, 15 h, LVCC, West Level 2, W232

Des visages familiers - à savoir des musiciens des légendes du sport et des vedettes du cinéma et de la télévision - se produiront sur la scène du CES et seront présents pendant tout le salon pour discuter des dernières innovations et en faire l'expérience.

Découvrez la salle d'exposition du CES

Explorez les innovations d'entreprises mondiales, dont celles de nouveaux exposants comme Foxconn (FIH Mobile), Komatsu, Oshkosh, Suzuki et Scout Motors.

LVCC Central Hall

Présentation des dernières technologies en matière de divertissement à domicile et de divertissement immersif - la plateforme centrale pour le divertissement personnalisé, le divertissement à domicile et les jeux vidéo à jouer en famille. Exemples d'exposants : Bosch, Hisense, LG, Panasonic, Samsung, Sony, TCL



LVCC North Hall

Axé sur les collectivités intelligentes, l'IdO, l'IA, le développement durable, l'énergie et les solutions d'entreprise. Le North Hall vise à présenter la manière dont ces technologies fonctionnent ensemble pour soutenir notre vie de tous les jours, maintenant et à l'avenir. Exemples d'exposants : AIMA E-Bike, Hitachi, Indiegogo, Siemens, Xpeng AeroHT

vise à présenter la manière dont ces technologies fonctionnent ensemble pour soutenir notre vie de tous les jours, maintenant et à l'avenir.

LVCC South Hall

De retour en 2025, le South Hall est l'endroit où les accessoires et les produits mémorables prennent vie pour améliorer notre façon de vivre et de travailler. Exemples d'exposants : EcoFlow, Green Merit Ltd, Maono, Pecron, Pkcell



LVCC West Hall

Découvrez l'ensemble de l'écosystème de la mobilité au CES - des voitures de tourisme et véhicules autonomes, en passant par l'agriculture, la navigation et le transport aérien avancé. Exemples d'exposants : Amazon Automotive, Honda, Invo Station, MobileEye, Qualcomm, Waymo



C Space®/ARIA

L'endroit où les marques, les annonceurs, les plateformes médiatiques et les créateurs de contenu de premier plan du monde se rencontrent pour conclure des ententes, explorer les tendances et dévoiler les dernières technologies transformant l'industrie. Exemples d'exposants : Disney, Fox, iHeart, Kroger, Mars, Reddit, Roku, T-Mobile, Uber Ads, Walmart Ads



The Venetian

Le lieu consacré à la vie intelligente, y compris la santé numérique, la maison intelligente, la gestion de l'énergie, la sécurité, l'éducation, les modes de vie et les technologies alimentaires. Exemples d'exposants : AARP, Pawport, Renpho

The Venetian accueille en outre la présentation des Prix de l'innovation du CES; la prochaine ronde de lauréats des embargo awards y sera également annoncée le 5 janvier.

Parc Eureka à The Venetian

Le lieu consacré du CES consacré aux startups, avec près de 1 400 entreprises émergentes du monde entier. Exemples d'exposants : Pavillons mondiaux de la Corée, du Japon, de Taïwan, de l' Ukraine , des États-Unis et d'autres pays du monde.



Pour rechercher les exposants du CES - par catégorie de produit, mot-clé ou pays - visitez le répertoire des exposants.

Journées réservées aux médias

Découvrez les dernières actualités de dizaines de marques parmi les plus importantes au monde lors des deux jours d'événements réservés aux médias, du 5 au 6 janvier à Mandalay Bay, y compris Le CES dévoilé et Les tendances de la technologie à suivre au CES.

Conférences de presse - Plusieurs grandes marques feront des annonces, dont LG, Hisense, John Deere, Samsung et Sony - les 5 et 6 janvier, Mandalay Bay

- Plusieurs grandes marques feront des annonces, dont LG, Hisense, John Deere, Samsung et Sony - les 5 et 6 janvier, Mandalay Bay Les tendances technologiques à suivre au CES 2025 - Découvrez les principales tendances au CES 2025 et au-delà - Dimanche 5 janvier, 16 h, Mandalay Bay, Oceanside C

- Découvrez les principales tendances au CES 2025 et au-delà - Dimanche 5 janvier, 16 h, Mandalay Bay, Oceanside C Le CES dévoilé à Las Vegas - L'événement médiatique officiel du CES 2025 avec des aperçus de produits novateurs - Dimanche 5 janvier, de 17 h à 20 h 30, Mandalay Bay, Shoreline Exhibit Hall

Ressources pour les médias

Visitez les Ressources pour les médias du CES pour accéder à :

Horaires et lieux des salles réservées aux médias

Renseignements sur les navettes

Vidéos (rouleau B)

Galerie de photos du CES

Pour obtenir les dernières nouvelles et informations, visitez le site CES.tech. Inscrivez-vous au CES 2025 ici.

À propos du salon CES® :

Le salon CES est l'événement technologique le plus influent au monde, et le terrain d'essai des technologies révolutionnaires et des innovateurs mondiaux. Il s'agit de l'endroit où les plus grandes marques du monde font affaire et rencontrent de nouveaux partenaires, et où les plus grands innovateurs s'emparent de la scène. Détenu et organisé par la Consumer Technology Association (CTA®), le salon CES présente tous les aspects du secteur de la technologie. Le salon CES 2025 aura lieu du 7 au 10 janvier 2025 à Las Vegas. Pour en savoir plus, cliquez sur CES.tech et suivez le salon CES sur les réseaux sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale de technologie en Amérique du Nord, la CTA est l'incarnation du secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde - des jeunes entreprises aux marques mondiales - et soutiennent plus de 18 millions d'emplois aux États-Unis. La CTA est la propriétaire et l'organisatrice du CES® - l'événement du secteur technologique le plus influent au monde. Visitez-nous sur le site CTA.tech. Suivez-nous @CTAtech.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg

SOURCE Consumer Technology Association

PERSONNE-RESSOURCE : Cat Forgione, [email protected], 703-801-7577