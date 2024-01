Des villes intelligentes à la santé alimentée par l'intelligence artificielle, découvrez la technologie qui façonnera notre avenir

ARLINGTON, Virginie, le 7 janv. 2024 /CNW/ - CES®, l'événement technologique le plus influent au monde, revient à Las Vegas du 9 au 12 janvier, rassemblant plus de 4 000 exposants, y compris des marques mondiales et des entreprises en démarrage, des professionnels du secteur, des responsables des médias et des dirigeants gouvernementaux.

Gary Shapiro, président et chef de la direction, Consumer Technology Association, lors de la présentation sur l’état du secteur du salon CES 2023. (PRNewsfoto/Consumer Technology Association) Source : Consumer Technology Association (PRNewsfoto/Consumer Technology Association)

« La plateforme CES propose l'expérience "ALL ON" pour 2024. Aucun autre événement au monde ne relie l'ensemble de l'écosystème du secteur de la technologie comme CES », a déclaré Gary Shapiro, président et chef de la direction, Consumer Technology Association (CTA)®. « Cette année, lors du salon CES, nous sommes ravis de souligner le rôle essentiel que joue la technologie pour améliorer chaque aspect de l'expérience humaine. CES 2024 sera la plateforme où les leaders se rencontreront, rêveront et résoudront des problèmes. »

Se préparer à l'expérience « ALL ON »

Application CES 2024 - Votre guichet unique pour planifier votre visite et explorer le salon CES. Recherchez « CES 2024 » dans votre boutique d'applications.

- Votre guichet unique pour planifier votre visite et explorer le salon CES. Recherchez « CES 2024 » dans votre boutique d'applications. Balado CES Tech Talk - Téléchargez ou abonnez-vous aux grandes tendances du salon CES 2024.

Thèmes principaux

Intelligence artificielle - L'IA sera au premier plan des applications qui peuvent améliorer les soins de santé, la durabilité, la productivité, l'accessibilité et plus encore.

- L'IA sera au premier plan des applications qui peuvent améliorer les soins de santé, la durabilité, la productivité, l'accessibilité et plus encore. Exemples d'exposants : Garmin, Intel, Qualcomm, Walmart.

Sécurité humaine pour tous (« Human Security for All » ou HS4A) - CES s'associera de nouveau au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine et à l'Académie mondiale des arts et des sciences dans le cadre de la campagne mondiale Sécurité humaine pour tous, afin de montrer comment la technologie permet de relever certains des plus grands défis mondiaux.

(« Human Security for All » ou HS4A) - CES s'associera de nouveau au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine et à l'Académie mondiale des arts et des sciences dans le cadre de la campagne mondiale Sécurité humaine pour tous, afin de montrer comment la technologie permet de relever certains des plus grands défis mondiaux. Exemples d'exposants : Abbott, AARP, Bosch, Nasdaq, Siemens.

Mobilité - Plus de 250 exposants, de la technologie automobile aux véhicules autonomes, en passant par les véhicules électriques et la mobilité personnelle.

- Plus de 250 exposants, de la technologie automobile aux véhicules autonomes, en passant par les véhicules électriques et la mobilité personnelle. Exemples d'exposants : BMW, Hyundai, Kia, Mercedes, Volkswagen.

Développement durable - Les entreprises montreront comment elles ont un impact positif grâce à des innovations en matière d'accessibilité, d'énergie, de technologie alimentaire, de résilience, de villes intelligentes, d'eau potable et plus encore.

- Les entreprises montreront comment elles ont un impact positif grâce à des innovations en matière d'accessibilité, d'énergie, de technologie alimentaire, de résilience, de villes intelligentes, d'eau potable et plus encore. Exemples d'exposants : Exeger, HD Hyundai, Honda, John Deere, Supernal.

Discours à ne pas manquer

Roland Busch , chef de la direction de Siemens - 8 janvier, 18 h 30, Venetian, Palazzo Ballroom

, chef de la direction de - 8 janvier, 18 h 30, Venetian, Palazzo Ballroom Nicolas Hieronimus , chef de la direction de L'Oréal - 9 janvier, 8 h 30, Venetian, Palazzo Ballroom

, chef de la direction de - 9 janvier, 8 h 30, Venetian, Palazzo Ballroom Evan Spiegel , chef de la direction de Snap et Michael Kassan , chef de la direction de MediaLink - 9 janvier, 11 h, ARIA

, chef de la direction de et , chef de la direction de - 9 janvier, 11 h, ARIA Doug McMillon , chef de la direction de Walmart - 9 janvier, 14 h, Venetian, Palazzo Ballroom

, chef de la direction de - 9 janvier, 14 h, Venetian, Palazzo Ballroom Pat Gelsinger , chef de la direction d' Intel - 9 janvier, 17 h, Venetian, Palazzo Ballroom

, chef de la direction d' - 9 janvier, 17 h, Venetian, Palazzo Ballroom Gail K. Boudreaux , cheffe de la direction d' Elevance Health - 9 janvier, 17 h, Venetian, Palazzo Ballroom

, cheffe de la direction d' - 9 janvier, 17 h, Venetian, Palazzo Ballroom Kisun Chung , chef de la direction de HD Hyundai - 10 janvier, 9 h, Venetian, Palazzo Ballroom

, chef de la direction de - 10 janvier, 9 h, Venetian, Palazzo Ballroom Adena Friedman , cheffe de la direction du Nasdaq - 10 janvier, 14 h, Venetian, Palazzo Ballroom

, cheffe de la direction du - 10 janvier, 14 h, Venetian, Palazzo Ballroom Cristiano Amon , chef de la direction de Qualcomm - 10 janvier, 14 h, Venetian, Palazzo Ballroom

, chef de la direction de - 10 janvier, 14 h, Venetian, Palazzo Ballroom Corie Barry , cheffe de la direction de Best Buy - 10 janvier, 18 h, souper LIT (sur invitation uniquement)

Conférenciers et célébrités en vedette

Célébrités invitées - Assistez à une série de spectacles de célébrités, d'athlètes et de personnalités au salon CES 2024.

- Assistez à une série de spectacles de célébrités, d'athlètes et de personnalités au salon CES 2024. Représentants gouvernementaux - Écoutez les sénateurs américains Jacky Rosen (Parti démocrate, Nevada ), Ben Ray Lujan (Parti démocrate, Nouveau-Mexique) et Cynthia Lummis (Parti républicain, Wyoming ); le commissaire de la FDA, Robert Califf ; les commissaires de la FCC, Brendan Carr et Anna Gomez ; la commissaire de la FTC, Rebecca Slaughter , et plus encore.

Principaux événements et contenu de la conférence

Découvrez la salle d'exposition du CES

Explorez des expositions interactives, des programmes captivants et les visions des nouveaux exposants, notamment : EssilorLuxottica, Fandom, Kroger Precision Marketing, Kubota, Madhive, Midea, Nexstar Media Group, Noom, Paramount, Purdue, Pyxis, Recaro, ResMed, Supernal et la marine américaine.

CTA célèbre 100 ans d'histoire et de propulsion de l'innovation. Le CTA Center comprend une activation 3D alors que nous réfléchissons à ce que nous avons accompli, à comment nous en sommes arrivés là et, surtout, à ce qui nous attend. LVCC, Grand Lobby. Le magasin officiel du CES revient au salon CES en 2024, offrant des produits de grande qualité et de marque aux participants du CES 2024. LVCC (Grand Lobby, West Hall, Central Plaza) et Venetian.

célèbre 100 ans d'histoire et de propulsion de l'innovation. Le CTA Center comprend une activation 3D alors que nous réfléchissons à ce que nous avons accompli, à comment nous en sommes arrivés là et, surtout, à ce qui nous attend. LVCC, Grand Lobby. Le jumeau virtuel du cœur humain de Dassault Systèmes peut aider les médecins à comprendre les maladies cardiaques et à effectuer des simulations sur des procédures cardiaques complexes. LVCC, North Hall, 8705.

peut aider les médecins à comprendre les maladies cardiaques et à effectuer des simulations sur des procédures cardiaques complexes. LVCC, North Hall, 8705. Exeger présentera Powerfoyle, une cellule solaire unique qui convertit toutes les formes de lumière en énergie électrique. Venetian, Hall A-D, 53713.

présentera Powerfoyle, une cellule solaire unique qui convertit toutes les formes de lumière en énergie électrique. Venetian, Hall A-D, 53713. Garmin abordera les caractéristiques d'accessibilité en matière de santé et de condition physique, ainsi qu'Autoland, le premier système certifié de son genre au monde à faire atterrir un avion. LVCC, West Hall, 3519.

abordera les caractéristiques d'accessibilité en matière de santé et de condition physique, ainsi qu'Autoland, le premier système certifié de son genre au monde à faire atterrir un avion. LVCC, West Hall, 3519. Goodyear présentera son emblématique Goodyear Blimp, qui met en valeur son innovation en matière de durabilité et de mobilité. LVCC, West Hall, 4917.

présentera son emblématique Goodyear Blimp, qui met en valeur son innovation en matière de durabilité et de mobilité. LVCC, West Hall, 4917. Honda présentera le Motocompacto, un appareil de mobilité électrique compact, pliant et portatif qui occupe près de 20 % moins d'espace qu'une valise de cabine. LVCC, North Hall, 10015.

présentera le Motocompacto, un appareil de mobilité électrique compact, pliant et portatif qui occupe près de 20 % moins d'espace qu'une valise de cabine. LVCC, North Hall, 10015. Indy Autonomous Challenge , l'innovateur mondial dans les courses autonomes, revient pour repousser les limites des courses autonomes et présenter l'avenir de la mobilité autonome. LVCC, West Hall, 5901 et Las Vegas Motor Speedway.

, l'innovateur mondial dans les courses autonomes, revient pour repousser les limites des courses autonomes et présenter l'avenir de la mobilité autonome. LVCC, West Hall, 5901 et Las Vegas Motor Speedway. Prix d'innovation : Les produits les plus performants de cette année sont reconnus dans le cadre du programme des Prix d'innovation du CES, un concours annuel qui rend hommage à la conception et à l'ingénierie exceptionnelles de produits de technologie grand public. Voir l'exposition au Venetian, Level 2, 56332.

: Les produits les plus performants de cette année sont reconnus dans le cadre du programme des Prix d'innovation du CES, un concours annuel qui rend hommage à la conception et à l'ingénierie exceptionnelles de produits de technologie grand public. Voir l'exposition au Venetian, Level 2, 56332. Kangsters présentera Wheely-X, son entraîneur de conditionnement physique stationnaire destiné aux personnes en fauteuil roulant. Venetian, Eureka Park, 62919.

présentera Wheely-X, son entraîneur de conditionnement physique stationnaire destiné aux personnes en fauteuil roulant. Venetian, Eureka Park, 62919. Netflix offrira une expérience de la série de science-fiction dramatique Le problème à trois corps du duo de Game of Thrones , David Benioff et D.B. Weiss, et d'Alexander Woo. LVCC, Central Hall, 17048.

offrira une expérience de la série de science-fiction dramatique du duo de , et D.B. Weiss, et d'Alexander Woo. LVCC, Central Hall, 17048. SK accueillera un kiosque interactif de parc d'attractions (SK Wonderland) qui comprendra un train à énergie propre, un tour de tapis magique et un véhicule électrique dansant. LVCC, Central Hall, 18730.

accueillera un kiosque interactif de parc d'attractions (SK Wonderland) qui comprendra un train à énergie propre, un tour de tapis magique et un véhicule électrique dansant. LVCC, Central Hall, 18730. Entreprises émergentes - Découvrez plus de 1 200 des entreprises pionnières et émergentes du secteur de la technologie les plus prometteuses au monde à Eureka Park et une programmation captivante sur la Startup Stage . Visitez les pavillons de la France , de l'Italie, du Japon, de la Corée, des Pays-Bas, de l' Ukraine et plus encore. Venetian Expo, Hall G. Concours de présentation de la CTA Foundation :technologies dans le domaine de la santé - Huit entreprises émergentes incroyables de partout dans le monde se disputent le grand prix de l'entreprise émergente en matière de technologies dans le domaine de la santé de cette année. 10 janvier, 14 h, Venetian, Eureka Park, Startup Stage. Gagnants du concours d'accessibilité d'Eureka Park - Découvrez les cinq incroyables innovations visant à améliorer la vie des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées qui ont gagné le concours d'accessibilité de la CTA Foundation de cette année. Concha Labs (60448), OneCourt (60450), DreamFace (60452), Glidance (60454) et VisionAid (60259). Shark Tank Appel ouvert. 12 janvier, 9 h, Venetian, Level 1, Room 101.

- Découvrez plus de 1 200 des entreprises pionnières et émergentes du secteur de la technologie les plus prometteuses au monde à Eureka Park et une programmation captivante sur la . Visitez les pavillons de la , de l'Italie, du Japon, de la Corée, des Pays-Bas, de l' et plus encore. Venetian Expo, Hall G. Supernal dévoile son premier eVTOL au CES 2024. LVCC, Diamond Lot , DL-110.

dévoile son premier eVTOL au CES 2024. LVCC, , DL-110. TSA PreCheck ® Événement d'inscription. LVCC, North Hall, 9671.

Événement d'inscription. LVCC, North Hall, 9671. Valeo x BMW présentera une solution de télétravail à partir d'un poste de pilotage de haute fiabilité. Les visiteurs conduiront une BMW série iX située au niveau du kiosque de BMW tout en restant au kiosque de Valeo. LVCC, Silver 3.

présentera une solution de télétravail à partir d'un poste de pilotage de haute fiabilité. Les visiteurs conduiront une BMW série iX située au niveau du kiosque de BMW tout en restant au kiosque de Valeo. LVCC, Silver 3. Vizio apportera son autobus VIZIO au CES. LVCC, Central Plaza, CP-42.

apportera son autobus VIZIO au CES. LVCC, Central Plaza, CP-42. Walmart présentera une exposition immersive de 10 000 pieds carrés mettant en vedette la prochaine génération de détaillants. LVCC, Central Plaza, CP-12.

Exclusivités des médias

Journées des médias

Écoutez des dizaines d'entreprises de premier plan dans le monde annoncer les nouvelles de dernière heure lors de deux journées d'événements réservées aux médias, les 7 et 8 janvier, à Mandalay Bay. De plus, obtenez un accès anticipé à CES Unveiled à la suite de Tech Trends to Watch.

Conférences de presse - Écoutez d'abord les annonces de marques comme Bosch, Doosan, Hyundai, Hisense, KIA, LG Electronics, Panasonic, Samsung, Sony, TCL et Valeo. 7 et 8 janvier.

- Écoutez d'abord les annonces de marques comme Bosch, Doosan, Hyundai, Hisense, KIA, LG Electronics, Panasonic, Samsung, Sony, TCL et Valeo. 7 et 8 janvier. Tech Trends to Watch - Des renseignements exclusifs sur les dernières recherches et tendances technologiques à surveiller au cours du salon CES 2024 lors de la présentation annuelle très attendue de la CTA. 7 janvier, 16 h, Lagoon.

- Des renseignements exclusifs sur les dernières recherches et tendances technologiques à surveiller au cours du salon CES 2024 lors de la présentation annuelle très attendue de la CTA. 7 janvier, 16 h, Lagoon. CES Unveiled Las Vegas - Avant-première des produits lancés au salon CES 2024, y compris une zone de dégustation. 7 janvier, 17 h, Shorelines.

Ressources pour les médias

Rouleau B et photos - Vidéo haute définition et photos du CES faciles à télécharger.

Vidéo haute définition et photos du CES faciles à télécharger. Salles des médias - Salles de travail réservées aux médias qui offrent un espace pour la création de contenu, un accès à Internet, à des ordinateurs portables, à des salles de réunion, à des imprimantes, ainsi que des boissons et des repas.

travail réservées aux médias qui offrent un espace pour la création de contenu, un accès à Internet, à des ordinateurs portables, à des salles de réunion, à des imprimantes, ainsi que des boissons et des repas. Communiqués de presse des exposants - Consultez tous les communiqués de presse des exposants du CES dans un seul fil.

À propos de CES

CES® est l'événement technologique le plus influent au monde, le terrain d'essai des technologies révolutionnaires et des innovateurs mondiaux. C'est là où les plus grandes marques du monde font affaire et rencontrent de nouveaux partenaires, et où les plus grands innovateurs arrivent sur la scène. Propriété et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, le salon CES exhibe tous les aspects du secteur de la technologie. Le salon CES 2024 aura lieu du 9 au 12 janvier 2024, à Las Vegas. Pour en savoir plus, visitez CES.tech et suivez le salon CES sur les médias sociaux .

À propos de Consumer Technology Association

En tant que plus grande association commerciale de technologie en Amérique du Nord, CTA® est le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde - des entreprises en démarrage aux marques mondiales - et soutiennent plus de 18 millions d'emplois aux États-Unis. CTA possède et produit CES®, l'événement technologique le plus influent au monde. Trouvez-nous à CTA.tech . Suivez-nous : @CTAtech .

Événements à venir

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2311549/Consumer_Technology_Association_CTA_Industry_Address_Keynote.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2311550/CES2024allON.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2212991/4479232/CES_CTA_Logo.jpg

SOURCE Consumer Technology Association

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Patrick Pannett, [email protected]