ARLINGTON, Virginie, le 3 janv. 2026 /CNW/ -- CES® 2026 , l'événement technologique le plus influent au monde, est de retour à Las Vegas, du 6 au 9 janvier, réunissant des entreprises mondiales, des startups innovantes, des dirigeants de l'industrie, des médias mondiaux et des dirigeants gouvernementaux pour faire l'expérience de la prochaine génération de technologies qui relèvera les défis mondiaux.

« Le CES 2026 est l'endroit où les innovateurs se présentent pour tisser des liens, nouer des partenariats et signer des contrats à l'échelle mondiale », déclare Gary Shapiro, président exécutif et chef de la direction de la Consumer Technology Association (CTA)®, propriétaire et producteur du CES. « Tout indique un CES phénoménal avec des milliers d'exposants, un record de plus de 3 600 candidatures au Prix de l'innovation et une innovation dans 13 salles et 2,6 millions de pieds carrés nets. Il s'agit d'une période stimulante pour l'innovation et le CES 2026 disposera des technologies de pointe en matière d'intelligence artificielle, de robotique, de santé numérique, de mobilité, d'entreprise, d'énergie, de divertissement immersif, d'accessibilité et plus encore. »

Les innovateurs seront présents au CES 2026

Scène de l'accessibilité du CES, par Verizon Accessibility - Faisant ses débuts au Venetian au cours du CES 2026, la scène proposera trois jours de contenu mettant en valeur les technologies accessibles comme les lunettes intelligentes, la robotique et les assistants à domicile à commande vocale.

- Faisant ses débuts au Venetian au cours du CES 2026, la scène proposera trois jours de contenu mettant en valeur les technologies accessibles comme les lunettes intelligentes, la robotique et les assistants à domicile à commande vocale. Espace des créateurs du CES - Maintenant ouvert à tous les participants du CES dans le hall central du LVCC pour en savoir plus sur l'économie des créateurs.

- Maintenant ouvert à tous les participants du CES dans le hall central du LVCC pour en savoir plus sur l'économie des créateurs. Fonderie CES - Située au Fontainebleau Las Vegas, CES Foundry est une nouvelle destination qui réunit des innovateurs, des entrepreneurs, des investisseurs, des représentants gouvernementaux et des médias pour explorer comment l'IA et les technologies quantiques définissent la prochaine ère de l'innovation.

Application CES - Planifiez et naviguez sur CES 2026 avec l'application officielle du salon. Recherchez « CES App » dans votre boutique d'applications. L'application de cette année comprend un nouvel assistant virtuel IA, des mises à jour sur les transports, des traductions pour certaines sessions et la fonctionnalité « Attendee Connect » pour partager les informations de contact via un code QR sécurisé.

- Planifiez et naviguez sur CES 2026 avec l'application officielle du salon. Recherchez « CES App » dans votre boutique d'applications. L'application de cette année comprend un nouvel assistant virtuel IA, des mises à jour sur les transports, des traductions pour certaines sessions et la fonctionnalité « Attendee Connect » pour partager les informations de contact via un code QR sécurisé. CES Tech Talk - Téléchargez et écoutez les principales tendances attendues au CES 2026.

Principales tendances

IA : la part belle sera faite aux agents IA, aux jumeaux numériques et à l'IA embarquée pour améliorer la productivité, l'expérience client et les progrès médicaux. Exemples d'exposants : Aizip, AMD, DEEPX, LG Electronics, MAUM.AI, NXP Semiconductors, NVIDIA, PERCIVAI, Persona AI, Qualcomm, Samsung Electronics, Inc., SoundHound AI, XREAL

la part belle sera faite aux agents IA, aux jumeaux numériques et à l'IA embarquée pour améliorer la productivité, l'expérience client et les progrès médicaux. Santé numérique : de la médecine de précision fondée sur l'IA à la montée des technologies portables et de la télésanté, le CES réunira l'ensemble de l'écosystème de la santé pour stimuler la prochaine vague de percées en santé numérique. Exemples d'exposants : AARP, Abbott, Ceragem Co., Ltd., Cosmo Robotics Co., Ltd., Earflo Inc., GARMIN International Inc., Humetrix, Myant Corp., Renpho, ResMed, Tombot, Inc., Ultrahuman Healthcare Private Limited, VibeBrux, Vivoo, Withings

de la médecine de précision fondée sur l'IA à la montée des technologies portables et de la télésanté, le CES réunira l'ensemble de l'écosystème de la santé pour stimuler la prochaine vague de percées en santé numérique. Énergie : compte tenu de la croissance des technologies à forte demande d'énergie comme l'intelligence artificielle, la quantique et le nuage, nous devons créer plus d'énergie. Le CES présentera l'énergie solaire, éolienne, nucléaire et d'autres solutions de rechange. Exemples d'exposants : 3M, Clarios, ENEOS Corporation, Flint Paper Battery, Hitachi, Jackery Inc., Korea Electric Power Corporation (KEPCO), Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), Panasonic, WePower Technologies

compte tenu de la croissance des technologies à forte demande d'énergie comme l'intelligence artificielle, la quantique et le nuage, nous devons créer plus d'énergie. Le CES présentera l'énergie solaire, éolienne, nucléaire et d'autres solutions de rechange. Entreprise : ces technologies transformeront la façon dont les entreprises améliorent la productivité, assurent la sécurité et sécurisent leurs systèmes. Exemples d'exposants : Amazon, Google LLC, MetaVu, Microsoft, Siemens, Vuzix Corporation, Wisdomain

ces technologies transformeront la façon dont les entreprises améliorent la productivité, assurent la sécurité et sécurisent leurs systèmes. Mobilité : le CES mettra en valeur la mobilité aérienne, terrestre et maritime grâce aux plus récentes innovations dans les secteurs de l'agriculture, de l'automobile, de la construction, de l'industrie et des technologies maritimes. L'innovation sera axée sur l'automatisation, la connectivité et l'énergie. Exemples d'exposants : AUMOVIO Systems, Inc., BMW of North America, LLC, Bosch, Brunswick Corporation, Caterpillar Inc., Doosan, Hyundai Motor Company, John Deere, Kubota North America, Oshkosh Corporation, Sony Honda Mobility, Inc., Tensor Auto Inc., Valeo, Waymo, Zoox

le CES mettra en valeur la mobilité aérienne, terrestre et maritime grâce aux plus récentes innovations dans les secteurs de l'agriculture, de l'automobile, de la construction, de l'industrie et des technologies maritimes. L'innovation sera axée sur l'automatisation, la connectivité et l'énergie. Robotique : la robotique améliore l'efficacité, la sécurité et l'accessibilité dans l'ensemble des industries, rendant les maisons plus intelligentes, améliorant la production agricole et améliorant la sécurité et les opérations dans les usines. Exemples d'exposants : Auria Robotics Inc., Booster Robotics Technology Co. Ltd, Doosan, Dreame Innovation Technology Co., Ltd., IntBot, Richtech Robotics, Sweet Robo LLC, Tombot, Inc., VenHub Global, WIRobotics, YuShu Technology Co., Ltd. (Unitree)

la robotique améliore l'efficacité, la sécurité et l'accessibilité dans l'ensemble des industries, rendant les maisons plus intelligentes, améliorant la production agricole et améliorant la sécurité et les opérations dans les usines.

Les présentations à ne pas manquer

Lundi 5 janvier Lisa Su, présidente et cheffe de la direction d' AMD , 18h30, The Venetian

Mardi 6 janvier Gary Shapiro, président exécutif et chef de la directionde la CTA , et Kinsey Fabrizio, président de la CTA , 8h30, The Venetian Roland Busch, président et chef de la direction de Siemens , 8h30, The Venetian Conférenciers invités : Bob Mumgaard de Commonwealth Fusion Systems (CFS) Jay Parikh de Microsoft Jensen Huang de NVIDIA Athina Kanioura de PepsiCo Yannick Bolloré, chef de la direction et président du conseil de Havas et président du conseil de Vivendi, 11h00, ARIA Entrevue All-In avec McKinsey et General Catalyst , 14h00, The Venetian Enregistrement en direct de All-In avec Bob Sternfels, associé directeur général mondial, McKinsey & Company ; Hemant Taneja, chef de la direction, General Catalyst ; et Jason Calacanis, entrepreneur, investisseur providentiel et coanimateur du balado All-In Yuanqing Yang, président et chef de la direction de Lenovo , 17h00, Sphere La procédure de billetterie et la réglementation interne ne sont pas les mêmes que pour les autres conférences. Pour en savoir plus, visitez CES.tech . Conférenciers invités : Lisa Su, AMD Gianni Infantino, FIFA Lip-Bu Tan, chef de la direction d'Intel Jensen Huang, NVIDIA Cristiano Amon, Qualcomm et d'autres encore.

Mercredi 7 janvier Joe Creed, chef de la direction de Caterpillar , 9 h 00, The Venetian Tom Hale, chef de la direction de ŌURA , dîner des dirigeants technologiques* , sur invitation uniquement



« Le CES 2026 est l'endroit où les innovateurs les plus audacieux du monde se réunissent pour façonner l'avenir », déclare Fabrizio. « Des présentations visionnaires aux lancements de produits révolutionnaires, CES réunit les plus grands noms de la technologie, du divertissement et du monde de l'entreprise. C'est là que les idées audacieuses prennent de l'ampleur et que l'avenir de la technologie est abordé lors de plus de 400 conférences réunissant plus de 1 300 conférenciers. »

Sessions Grands esprits

Les conférenciers de la série Grands esprits comprennent des cadres supérieurs, des philanthropes, des influenceurs, des dirigeants gouvernementaux, des entrepreneurs, des investisseurs en capital de risque et plus encore :

Sans discontinuité : comment les données continues sur la santé transforment les soins 7 janvier, 10h00, LVCC, West Hall W232 Avec Ami Bhatt, responsable de l'innovation, American College of Cardiology ; Jake Leach, président et chef de la direction, Dexcom ; Lucienne Ide, cheffe de la direction, Rimidi ; et Tom Hale, chef de la direction, ŌURA

Redéfinir l'approche commerciale du sport 7 janvier, 11h00, LVCC, West Hall W232 Avec Casey Wasserman, président du conseil, chef de la direction et président, Wasserman et LA28 et Michael Kassan Fondateur et chef de la direction, 3C Ventures

L'avenir de l'informatique 7 janvier, 14h00, LVCC, West Hall W232 Avec Deepa Subramaniam, vice-présidente, Creative Cloud, Adobe ; Kedar Kondap, vice-président principal et directeur général, informatique et jeux, Qualcomm ; et Samuel Chang, vice-président principal et président de division, Solutions PC grand public, HP Inc.

Retour vers le futur : la révolution nostalgique de la technologie 7 janvier, 15h00, LVCC, West Hall W232 Avec Alexis Ohanian, fondateur de Seven Seven Six et cofondateur et ancien président exécutif du conseil de Reddit et Palmer Luckey, fondateur, Anduril

La conduite de demain : démocratiser l'avenir de la technologie des véhicules définis par logiciel 7 janvier, 16h00, LVCC, West Hall W232 Avec Doug Field, responsable des VE, du numérique et de la conception, Ford Motor Company

Changeurs de jeu : transformer l'expérience sportive en direct 8 janvier, 10:00, LVCC, West Hall W232 Avec George Hanna, directeur de la technologie et du numérique, LA Clippers ; Kat Harwood, responsable des sports aux États-Unis, Deloitte ; et Matt Fleckenstein, chef des produits et directeur de la technologie, Genius Sports

Le nouveau plan directeur : l'informatique spatiale et l'amélioration domiciliaire 8 janvier, 14h00, LVCC West Hall W232 Avec Seemantini Godbole, vice-présidente exécutive, CIDO, Lowe's

Combler l'écart de possibilités pour les populations mal desservies 8 janvier, 15h00, LVCC West Hall W232 Avec Barron Segar, président et chef de la direction, Programme alimentaire mondial, États-Unis ; Carl Blake, chef de la direction, Paralyzed Veterans of America ; Claire Casey, présidente, AARP Foundation ; Gretchen Littlefield, cheffe de la direction, Moore ; et Jacquelyn Puente, présidente, Chambre de commerce hispanique des États-Unis



Conférences phares

Le CES 2026 couvrira les prochaines étapes de la technologie et présentera de nouveaux parcours de conférence axés sur la fabrication , les dispositifs portatifs et la santé des femmes .

Accessibilité

Les voix de l'accessibilité : point de vue des hauts dirigeants sur les progrès et l'innovation 6 janvier, 13h00, Venetian, Lando 4302

Une nouvelle ère d'accès : améliorer la technologie d'assistance grâce à l'IA 6 janvier, 14h00, Venetian, Lando 4302

Utilisateurs réels, impact réel : conception axée sur l'accessibilité 6 janvier, 15h00, Venetian, Lando 4302



IA et robotique

Prêt pour l'avenir : façonner les équipes à l'ère de l'IA 5 janvier, 13h00, LVCC, West Hall W219

Tout sur l'IA : miser sur le pouvoir des puces de nouvelle génération 5 janvier, 16h00, LVCC, West Hall W219

de nouvelle génération L'essor des solutions périphériques : pourquoi l'IA agentique refaçonnera tout 6 janvier, 11h00, LVCC, West Hall W218

Pas tout à fait humain : comment les humanoïdes changent la vie professionnelle et personnelle 7 janvier, 10h00, LVCC, West Hall W219



Scène des créateurs du CES

L'Espace des créateurs du CES proposera trois jours de programmation conçus pour aider les créateurs à perfectionner leur art. La phase de création élargie est ouverte à tous les participants du CES.

État de l'économie créatrice 6 janvier, 10h30, LVCC, Central Hall, Scène des créateurs du CES

Établir un partenariat avec un objectif : établir des relations à long terme avec la marque 6 janvier, 14h15, LVCC, Central Hall, Scène des créateurs du CES

À quoi ressembleront les indicateurs de réussite en 2026 ? 7 janvier, 14h15, LVCC, Central Hall, Scène des créateurs du CES



Fonderie CES

La nouvelle Fonderie CES offrira du contenu convaincant en matière d'intelligence artificielle et de quantique au moyen de panels, de causeries informelles et de conversations de leaders d'opinion, notamment :

Du concept à la réalité : des créatifs qui utilisent l'IA pour donner vie à de grandes idées 7 janvier, 9h30, Fontainebleau, Azure Ballroom, Breakthrough Stage

L'avenir de l'IA aux États-Unis : causerie informelle avec Michael Kratsios, conseiller du président en science et technologie, avec Fabrizio 7 janvier, 11h30, Fontainebleau, Azure Ballroom, Breakthrough Stage

Causerie informelle - L'intelligence artificielle à grande échelle et le plus grand détaillant au monde 7 janvier, 13h30, Fontainebleau, Azure Ballroom, Breakthrough Stage

Rendement réel de l'IA : trouver les prochains grands gagnants 8 janvier, 9h30, Fontainebleau, Azure Ballroom, Breakthrough Stage



C Space®

Au-delà de l'algorithme : nouvelles habitudes numériques de la génération Z 5 janvier, 14h00, ARIA, Mariposa 5

Écosystèmes fluides, expériences personnalisées : la prochaine ère du commerce de détail 6 janvier, 10h00, ARIA, Mariposa 5

Plus qu'un jeu : les arènes sportives comme carrefours culturels 6 janvier, 15h00, ARIA, Joshua 8



Santé numérique

Utilisateurs réels, impact réel : conception axée sur l'accessibilité 6 janvier, 15h00, Venetian, Lando 4302

L'IA agentique dans les soins de santé : Au-delà du battage médiatique 7 janvier, 14:00, Venetian, Marcello 4404

Diagnostics de prochaine génération : une nouvelle ère de détection précoce 8 janvier, 9:00, Venetian, Marcello 4404

Saut quantique : La prochaine frontière de l'informatique dans les soins de santé 8 janvier, 16h00, Marcello 4404



Énergie

Énergie intelligente : demande des consommateurs et retour sur investissement 6 janvier, 10h00, Lando 4304

Investir dans la transition énergétique 8 janvier, 9h00, LVCC, North Hall, N257

Réseaux intelligents : alimenter des centres de données durables et fiables 8 janvier, 10h00, LVCC, North Hall, N257

Changement de vitesse : l'avenir de l'énergie 8 janvier, 11h00, LVCC, North Hall, N257



Entreprise

Boostez votre activité grâce à l'IA agentique : Résultats réels, impact réel 5 janvier, de 14h00 à 14h40, LVCC, West Hall, W219

Au-delà du battage médiatique : des outils d'IA plus intelligents pour les entreprises plus intelligentes

5 janvier, de 15h00 à 15h40, LVCC, West Hall, W219 Communautés connectées : comment l'IA soutient la prochaine ère de l'innovation 6 janvier, 13h00 à 13h40, LVCC, North Hall, N261

Le XR Edge : stimuler l'innovation commerciale grâce à l'informatique spatiale 8 janvier, 11h00, LVCC, West Hall, W218



Sommet sur les politiques d'innovation

Le CES réunit des décideurs du monde entier pour discuter de questions nationales et mondiales en matière de politiques technologiques, y compris la protection de la vie privée, le commerce, la concurrence et plus encore. Plus de 200 représentants et employés des gouvernements internationaux, fédéraux, d'États et locaux participent au programme Leaders in Technology et assistent au Innovation Policy Summit (IPS) au CES.

Innovation sans frontières : la frontière de la politique mondiale 6 janvier, 11h00, LVCC, N258

Santé innovatrice : une politique pour un avenir axé sur la technologie 6 janvier, 14h20, LVCC, N258

Rivaliser dans un monde de différends commerciaux 7 janvier, 9h00, LVCC, N258

Règles routières : gouverner la transition mondiale vers l'autonomie 7 janvier, 15h40, LVCC, N258

Causeries informelles avec Andrew Ferguson, président de la Federal Trade Commission, et Brendan Carr, président de la Federal Communications Commission 8 janvier, 11h00, LVCC, W232

Points de vue du Sénat sur la politique des technologies émergentes 9 janvier, 11h00, LVCC, W232 Mettant en vedette les sénateurs américains Amy Klobuchar (MN), Ben Ray Luján (NM), Gary C. Peters (MI) et Jacky Rosen (NV)



Secteur manufacturier

Tracer l'avenir : fabrication, innovation et avantage concurrentiel des États-Unis 7 janvier, 15 h, LVCC, North, N261

Développement des compétences et des talents pour la prochaine ère du secteur manufacturier 7 janvier, 15h35, LVCC, North, N261

Fabriqué ici : repenser le secteur manufacturier dans un paysage mondial en mutation 7 janvier, 16h00, LVCC, North, N261



Mobilité

Intelligence artificielle automobile - Créer de nouvelles possibilités et expériences 6 janvier, 9h00, LVCC, West Hall, W219

Micromobilité : rendre le dernier kilomètre accessible 6 janvier, 15h00, LVCC, North Hall, N261

La route à suivre : comment les voitures connectées façonnent l'avenir 7 janvier, 13h00, LVCC, West Hall, W219

Essor des robots agricoles : drones, tracteurs autonomes et robots agricoles 8 janvier, 13h00, LVCC, West Hall, W218

La scène Mobilité , présentée par Bosch programming

Sommet sur la recherche

Renseignez-vous sur les tendances des consommateurs et des entreprises dans tous les secteurs d'activité.

Transformer les industries avec l'IA physique, présenté par McKinsey 5 janvier, 11h00, LVCC, W232

Plan d'innovation : la technologie qui façonne l'avenir, présenté par Invesco QQQ et Nasdaq 5 janvier, 14h00, LVCC, W232

La voiture du futur est-elle un simple appareil grand public ?, présenté par Omdia 6 janvier, 14h00, LVCC, W232

Stratégies pour stimuler la demande sur le marché des technologies grand public, présenté par Circana 6 janvier, 15h00, LVCC, W232



Dispositifs portatifs

Dispositifs portatifs alimentés par l'IA 8 janvier, 9h00, Venetian, Lando 4302

La mode rencontre la fonction : la prochaine génération de vêtements intelligents 8 janvier, 10h00, Venetian, Lando 4302

Technologies corporelles 8 janvier, 11h00, Venetian, Lando 4302



Santé des femmes

Innover pour la santé des femmes : combler les lacunes pour débloquer un marché de 100 milliards de dollars, présenté par BCG 6 janvier, 9h00, Venetian, Marcello 4404

Concevoir des technologies de la santé pour les femmes : mettre un terme à l'IA masculine par défaut, présenté par K'ept Health 6 janvier, 9h55, Venetian, Marcello 4404

L'effet GLP-1 : les femmes façonnent l'avenir de la santé, présenté par PwC 6 janvier, 10h50, Venetian, Marcello 4404



Apparitions de célébrités et d'invités

Des célébrités, légendes du sport, musiciens, vedettes du cinéma et de la télévision seront sur la scène du CES et tout au long du spectacle pour discuter et découvrir les dernières innovations.

Découvrez la salle d'exposition du CES

Découvrez les dernières innovations technologiques de marques mondiales, y compris des exposants comme DataMatica, Fanatics, Gruner AG, IKEA, JATCO, Marriott International, Mentagraph, MICROIP, Mobilus, Truly et Virinco.

Pavillon central du LVCC

Présentation des plus récentes innovations en matière de divertissement à la maison et de divertissement immersif - le centre central du divertissement personnalisé à la maison et de la vie. Le pavillon central accueille également la Scène des créateurs du CES et l'America250 Airstream se trouvera dans le grand hall du pavillon central. Exemples d'exposants : bHaptics Inc., Bosch, Dreame Innovation Technology (Suzhou) Co., Ltd, Even Realities, HDMI Licensing Administrator, Inc., Hisense Visual Technology Co., Ltd., LG Electronics, OpenWorkspace, Panasonic, Shokz, TCL Corporation, Vuzix Corporation, XREAL



Hall nord du LVCC

Le hall nord est l'endroit où l'entreprise rencontre l'innovation. Découvrez comment la technologie fonctionne ensemble pour soutenir notre vie quotidienne aujourd'hui et à l'avenir dans les communautés intelligentes, l'IdO, l'intelligence artificielle, la robotique et plus encore. Exemples d'exposants : 3M, AC Future, ANELLO Photonics, Corning Incorporated, DEEPX, Dassault Systemes Americas Corp., Flint Paper Battery, Hitachi, Intbot, Siemens, Vasco Electronics, WePower Technologies, Wisdomain



Hall sud du LVCC

Le hall sude est l'endroit où les accessoires, le design et l'ampli, la source et les produits de pointe prennent vie pour améliorer notre façon de vivre et de travailler. Exemples d'exposants : BuzzTV, Denvix, KraftGeek, Nomatic, Radioshack USA LLC



Pavillon ouest du LVCC

Découvrez l'ensemble de l'écosystème de la mobilité au CES, des voitures de tourisme aux voitures autonomes en passant par la construction, l'agriculture, la navigation de plaisance et le transport aérien avancé. Exemples d'exposants : Amazon for Automotive, Brunswick Corporation, Caterpillar Inc., Doosan, Hyundai Motor Company, Hyundai Mobis, John Deere, Kubota North America, Sumitomo Rubber Industries, Ltd., Qualcomm, Verge Next, Waymo



C Space® au ARIA, Cosmopolitan et Vdara

Les plus grandes marques, annonceurs, plateformes médiatiques et créateurs de contenu du monde entier s'y rencontrent pour conclure des accords, explorer les tendances et dévoiler les dernières technologies qui remodèlent le secteur. Exemples d'exposants : Amazon Prime Video, Criteo, Disney Advertising Sales LLC, Genius Sports, Fanatics, Havas, Marriott International, Meta, Netflix, NBCUniversal Media, LLC, Reddit Inc., Roku, Inc., SiriusXM, Snap Inc., The Trade Desk, Inc., Uber, X



The Venetian

La maison de la vie intelligente, y compris la santé numérique, la maison intelligente, la gestion de l'énergie, la sécurité, l'éducation, le style de vie et la technologie alimentaire. Exemples d'exposants : AARP, Humetrix, Kolmar Korea, Midea Electric Trading (Singapore) Co Pte Ltd, Pawport, Pretika Corporation, RingConn LLC, Ultrahuman Healthcare Private Limited, Venous Eyewear Co., Ltd., Vivoo, Wacaco, Withings The Venetian accueille également les Prix de l'innovation du CES, explorez en personne certains produits gagnants. Les prochains récipiendaires des prix seront annoncés le 4 janvier .



Eureka Park au Venetian

Le centre des jeunes pousses du CES accueillera des startups du monde entier. Exemples d'exposants : Pavillons mondiaux et entreprises émergentes du Conseil européen de l'innovation (EIC), de France, de Hong Kong, d'Italie, de Corée, du Japon, des Pays-Bas, de Suisse, de Taïwan, d'Ukraine, des États-Unis et d'autres pays du monde entier. Dephy, LV Energy, myolab.ai, omi, SunLED Life Science B.V.



Fontainebleau

La Fonderie CES est la nouvelle destination pour les innovateurs mondiaux qui souhaitent se réunir et résoudre avec l'IA et la quantique. Les 7 et 8 janvier, la Fonderie CES mettra en vedette des innovateurs, des entrepreneurs, des investisseurs, des médias et des chefs de file de l'industrie pour des démonstrations en direct, du réseautage et du contenu immersif. La programmation de la Fonderie CES se terminera par un segment spécial explorant l'avenir du divertissement intelligent, suivi de l'événement de célébration de la Fonderie CES, présenté par IBM, JobsOhio, Vector et Washington D.C., pour le réseautage à fort impact. Elle est ouverte à toutes les personnes ayant un badge CES le jeudi 8 janvier à 16h30. Exemples de sessions sponsorisées par : AMD, Bosch, Brunswick Corporation, DEEPX, Deloitte Services LP, EY, HERE Technologies, Hitachi, NVIDIA Corporation, PwC, Vector Écrans fournis par : Aina Tech Inc., Agility Robotics, Coactive AI, D-Wave Quantum, Gravitas Technologies & Solutions, Monks, Tensor, Quantinuum, Quantum Computing Inc., SuperQ Quantum Computing Inc., Zebra Technologies Démos de la Fonderie par : D-Wave Quantum, IBM, Monks, SuperQ Quantum Computing Inc. et Quantum Computing Inc.



Pour rechercher des entreprises exposantes au CES par catégorie de produit, mot-clé ou pays, visitez le Répertoire des exposants.

Journées des médias

Écoutez les dernières nouvelles de dizaines des plus grandes marques du monde lors de deux journées d'événements réservés aux médias, les 4 et 5 janvier à Mandalay Bay, y compris Le CES dévoilé et Tendances technologiques à surveiller au CES 2026 .

Tendances technologiques à surveiller au CES 2026 - Découvrez les principales tendances au CES 2026 et au-delà - Dimanche 4 janvier, 15h00, Mandalay Bay, Oceanside C

- Découvrez les principales tendances au CES 2026 et au-delà - Dimanche 4 janvier, 15h00, Mandalay Bay, Oceanside C Le CES dévoilé à Las Vegas - Événement médiatique officiel du CES 2026 avec avant-première de produits novateurs - Dimanche 4 janvier, de 16h00 à 19h00, Mandalay Bay, Shoreline Exhibit Hall

- Événement médiatique officiel du CES 2026 avec avant-première de produits novateurs - Dimanche 4 janvier, de 16h00 à 19h00, Mandalay Bay, Shoreline Exhibit Hall Conférences de presse - Les grandes marques feront des annonces, dont Bosch, Doosan Bobcat, Geely Auto, Hisense, Hyundai Motor Company, LG Electronics, Sony Honda Mobility Inc. et The LEGO Group - 5 janvier, Mandalay Bay

Ressources médias

Consultez les ressources médias du CES pour accéder aux :

heures d'ouverture et coordonnées des salles de presse

informations sur les navettes

b-roll

photos du CES

Suivez toute l'actualité sur CES.tech . Inscrivez-vous au CES 2026 ici .

À propos du CES® :

Le CES est l'événement technologique le plus influent du monde : le terrain d'essai des technologies de rupture et des innovateurs mondiaux. C'est là que les plus grandes marques du monde font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et les innovateurs les plus talentueux y occupent le devant de la scène. Le CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, présente tous les aspects du secteur technologique. Le CES 2026 aura lieu du 6 au 9 janvier, à Las Vegas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur CES.tech et suivez le CES sur les réseaux sociaux .

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale d'Amérique du Nord, la CTA représente le secteur de la technologie. Nos membres sont les plus grands innovateurs du monde, des startups aux marques mondiales, et contribuent à plus de 18 millions d'emplois américains. La CTA possède et produit le CES®, l'événement technologique mondial qui a le plus d'impact. Retrouvez-nous sur CTA.tech . Suivez-nous sur @CTAtech .

