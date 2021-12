À mi-parcours, La guignolée des médias 2021 a récolté la jolie somme de 3,2 millions $

Vous pouvez donner jusqu'au 31 décembre dans 415 pharmacies Jean Coutu,

MONTRÉAL, le 15 déc. 2021 /CNW Telbec/ - À mi-chemin de sa collecte 2021, La guignolée des médias a réussi à recueillir plus de 3,2 millions $ dans un contexte qui limite ses actions et sa portée dans certaines régions du Québec. Par conséquent, il faut que les Québécois accentuent jusqu'à la fin de l'année l'effort collectif de générosité et de solidarité qui permettra à plusieurs milliers de familles d'ici de passer des Fêtes plus agréables.

Différentes manières d'aider

Ainsi, jusqu'au 31 décembre prochain, vous pouvez :

Donner en ligne à guignolee.ca;

en ligne à guignolee.ca; Texter NOEL au 20222 pour un don de 10 $;

Verser un don en argent ou en denrées non périssables dans 415 pharmacies Jean Coutu et 209 épiceries Maxi et Provigo.

Des partenaires en or

La contribution de ces amis de La guignolée des médias a d'ailleurs été remarquable cette année. Tant par la mobilisation de leurs équipes que leur engagement à aider les plus démunis, ils ont toujours eu le cœur sur la main. Sans Jean Coutu (depuis 2001) et sans Maxi et Provigo (depuis 2010), la collecte annuelle ne serait pas la même. Quant aux médias, ils apportent eux aussi un soutien exceptionnel d'une édition à l'autre. Leur présence soutenue fait toute la différence pour la centaine d'organismes bénéficiaires de La guignolée partout au Québec.

Des porte-paroles dévoués

Saluons aussi le dévouement constant des porte-paroles de cette année : les comédiennes Sophie Cadieux, Salomé Corbo et Geneviève Schmidt, les humoristes Mario Jean et Matthieu Pepper, l'illusionniste Luc Langevin, l'animatrice/conférencière Josée Lavigueur, l'animateur Pascal Morrissette, le comédien Félix-Antoine Tremblay et l'animatrice Anne-Marie Withenshaw. Ils ont donné leur temps et leur talent dans le but de sensibiliser la population à l'insécurité alimentaire.

Un collaborateur précieux

Merci également à l'agence montréalaise Bleublancrouge, à l'origine de la campagne publicitaire 2021. Celle-ci a attiré l'attention, a fait jaser, mais surtout, à sa manière, a aidé à faire comprendre la réalité de trop de Québécois qui restent sur leur faim.

Les sommes pour chaque région

Voici les montants amassés en date du 14 décembre dans les principales régions participantes (excluant les dons par texto et ceux récoltés chez Jean Coutu, Maxi et Provigo, dont la répartition n'est pas complétée) :

Abitibi-Témiscamingue 257 720 $ Chaudière-Appalaches/Granit 23 000 $ Côte-Nord 263 273 $ Estrie / Centre-du-Québec 179 490 $ Gatineau 39 857 $ Laval 82 877 $ Laurentides 288 000 $ Montérégie 5 485 $ Mauricie 160 280 $ Montérégie-Ouest /Suroît 111 704$ Montérégie / Rive-sud de Montréal 315 000 $ Saguenay -Lac-St-Jean 272 381 $ Montréal 83 823 $ Ville de Québec 168 483 $ Vallée du Richelieu (Beloeil/McMasterville) 50 664 $





Le bilan final de l'édition 2021 de La guignolée des médias sera dévoilé sur Cision et en ligne sur guignolee.ca le 30 décembre prochain. Rappelons que la somme de 4 millions $ a été récoltée en 2020.

À propos de La guignolée des médias

Depuis sa naissance en 2001, La guignolée des médias a récolté au-delà de 49 millions $ et des milliers de kilos de denrées au bénéfice de plusieurs dizaines d'organismes et de comptoirs d'aide alimentaire d'ici. L'opération est tenue pendant les Fêtes, mais aussi lorsque la situation économique fragile l'exige, comme le démontre la somme de 1,2 million $ récoltée au printemps 2020 lors d'une opération spéciale mise sur pied au début de la pandémie.

Merci à Cision pour la diffusion des communications de La guignolée des médias.

Pour plus d'information : guignolee.ca

