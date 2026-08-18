À la veille de la rentrée scolaire, il manque bien plus qu'un déjeuner aux enfants du Canada

Alors que près d'un enfant sur trois au Canada vit dans un ménage touché par l'insécurité alimentaire, le Club des petits déjeuners lance sa campagne annuelle de financement

BOUCHERVILLE, QC, le 18 août 2026 /CNW/ -- À quelques jours de la rentrée scolaire, le Club des petits déjeuners lance sa campagne annuelle de financement et de sensibilisation dans un contexte où près d'un enfant sur trois au Canada vit dans un ménage touché par l'insécurité alimentaire. Partout au pays, ce sont près de 2,4 millions d'enfants qui connaissent cette réalité.

Pour les enfants, la rentrée scolaire est synonyme de nouveaux apprentissages, de nouvelles amitiés et de nouvelles possibilités. Mais pour un trop grand nombre d'entre eux, il manque bien plus qu'un déjeuner : il manque l'énergie essentielle pour apprendre, la concentration pour participer pleinement et le sentiment d'être prêt à réussir sa journée.



Face à une demande grandissante pour les programmes de petits déjeuners, le Club des petits déjeuners souhaite mettre en place des solutions durables pour lutter contre la faim à l'école. Dans un contexte où le coût de la vie augmente partout au pays, notamment sous l'effet de l'inflation, il est essentiel d'agir là où il manque quelque chose. C'est pour cette raison que le Club lance une campagne de levée de fonds et de sensibilisation aux portes de la rentrée scolaire et invite la population à être solidaire afin de permettre aux enfants de déjeuner chaque matin et ainsi atteindre leur plein potentiel.

Insécurité alimentaire, inflation et hausse du coût de la vie : il manque des ressources pour les enfants et leurs familles

À la rentrée, alors que les dépenses des familles augmentent, l'accès à une alimentation adéquate et nutritive demeure un défi pour plusieurs d'entre elles. Le Club soutient aujourd'hui 5 600 programmes de petits déjeuners à travers le Canada, qui rejoignent plus de 940 000 enfants. En 2025-2026, 93 % des écoles rapportent observer un impact positif des programmes de petits déjeuners sur le soutien aux familles quant aux routines matinales ou à l'accès à la nourriture.



« Cette année encore, le Club des petits déjeuners poursuit avec détermination sa mission essentielle : celle d'accompagner et de soutenir la réalisation du plein potentiel des enfants. Aucun enfant ne devrait se soucier de la possibilité de s'accomplir, encore moins de l'accès à un petit déjeuner. Avec l'appui de nos précieux partenaires, nous réaffirmons notre conviction qu'un environnement propice à l'apprentissage et à la réussite commence par un petit déjeuner nutritif, et ce, tous les matins », souligne Julie Desharnais, présidente et cheffe de la direction du Club des petits déjeuners.



Nourrir les enfants du Canada grâce à une expertisé basée sur la responsabilité et la durabilité



Le Club des petits déjeuners est fier de soutenir des entreprises canadiennes grâce à une collaboration basée sur la durabilité et la diversité, avec l'aide de partenaires situés partout au pays. De plus, les menus de petits déjeuners sont pensés et créés à même le comité expert faisant partie du Club.

Selon une étude économique menée en 2026 par la firme AppEco, au Canada, chaque dollar investi dans les programmes de petits déjeuners soutenus par le Club, génère près de 2 $ de bénéfices pour la population canadienne.



« Il est important pour nous de développer nos propres menus afin d'offrir le meilleur pour les enfants. L'approvisionnement local nous permet également de soutenir des entreprises canadiennes et de faire rouler notre économie, tout en respectant des normes de qualité quant à la variété et l'accès à des aliments nutritifs », explique François Jolicoeur, Directeur programmes et opérations au Club des petits déjeuners.



Cette année, contribuez à combler ce qui manque



Pour cette importante campagne de financement, le Club des petits déjeuners peut également compter sur la générosité des Producteurs de lait du Québec et de la Fondation MTY, qui doubleront les dons jusqu'au 31 octobre. Afin de conscientiser le public, du contenu de sensibilisation sera diffusé sur le site web et sur les réseaux sociaux du Club des petits déjeuners tout au long de la campagne.



Cette rentrée scolaire, vous pouvez combler ce qui manque en faisant un don au Club des petits déjeuners. Dès aujourd'hui, chaque personne peut effectuer un don en textant « CLUB » au 20222 ou sur le clubdejeuner.org/don.

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et pour sa valorisation de produits alimentaires locaux à travers le Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le pays. Pour en savoir plus, visitez le site clubdejeuner.org ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, X et LinkedIn.

SOURCE Club des petits déjeuners

Relations médias : Gabrielle Proulx, T. 514-668-5013, E. [email protected]; Christian Ahuet, T. 514-994-7496, E. [email protected]