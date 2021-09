À la veille de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la Banque CIBC annonce des initiatives pour la prospérité économique des peuples autochtones du Canada

TORONTO, le 29 sept. 2021 /CNW/ - À l'approche de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la Banque CIBC annonce d'autres engagements dans son nouveau cadre de réconciliation en vue de soutenir la prospérité économique des peuples autochtones du Canada.

« Pour aller de l'avant, nous devons faire face à notre passé et accepter la vérité sur les injustices et le racisme systémique que subissent les peuples autochtones du Canada », a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. « Nous demeurons déterminés à apporter des changements concrets et à appuyer les communautés et les dirigeants autochtones pour bâtir un avenir plus inclusif. Notre cadre de réconciliation jouera un rôle prépondérant dans ces engagements. »

Le cadre de réconciliation de la Banque CIBC, qui ancre la réconciliation dans les stratégies de capital humain et de focalisation sur le client de la banque, est régi par le comité d'action pour la réconciliation, coprésidé par Jaimie Lickers, vice-présidente, Marchés autochtones, et Lisa Raitt, vice-présidente du conseil, Banque d'investissement.

Ce cadre vise à promouvoir la prospérité économique des peuples autochtones du Canada au moyen de programmes et de politiques :

En veillant à la conformité à notre engagement à l'égard des Principes de l'Équateur de tous les financements de projets concernant les peuples autochtones, y compris par la mise en place d'un processus de consultation éclairé;

En collaborant avec les dirigeants métis, inuits et des Premières Nations pour offrir des solutions de prêts pratiques grâce à un programme de prêts résidentiels sur mesure;

En intégrant les droits autochtones dans la politique d'investissement responsable de Gestion d'actifs CIBC et en mobilisant les sociétés détenues au sujet de la réconciliation.

Le cadre englobe aussi de nouvelles initiatives pour favoriser un milieu de travail qui intègre les valeurs autochtones et faire progresser la réconciliation :

En offrant aux membres autochtones de l'équipe cinq jours rémunérés pour observer des pratiques traditionnelles comme la chasse, la pêche ou le deuil d'un aîné de la communauté;

En établissant un partenariat avec l'Université des Premières Nations du Canada et Reconciliation Education dans le but de créer de nouveaux cours de cyberapprentissage à l'intention de tous les employés de la Banque CIBC au Canada afin de les sensibiliser au sujet du système des pensionnats et de son héritage de traumatisme intergénérationnel et d'encourager une conversation sur la réconciliation économique;

En fermant les centres bancaires et en suspendant la plupart des opérations bancaires le 30 septembre en l'honneur de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation;

En établissant un nouvel objectif d'au moins 2 % de membres des Premières Nations, de Métis et d'Inuit occupant des postes de cadres supérieurs approuvés par le conseil d'administration au Canada d'ici 2025.

En plus de ce qui précède, la Banque CIBC demeure déterminée à investir dans les communautés autochtones par des contributions annuelles de plus de 1,8 M$ sous forme de bourses d'études et de partenariats, comme celui avec Connected North pour le Fonds d'apprentissage en STIM CIBC. Aujourd'hui, la Banque CIBC annonce un don supplémentaire de 50 000 $ à l'Orange Shirt Society, un organisme d'aide aux survivants des pensionnats au Canada.

