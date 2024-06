GATINEAU, QC, le 19 juin 2024 /CNW/ - Le caribou boréal - aussi appelé caribou forestier au Québec - est une espèce emblématique pour les Canadiens et Canadiennes et joue un rôle important dans la culture et l'histoire des peuples autochtones. L'espèce vit uniquement au Canada et la responsabilité de sa survie et de son rétablissement à long terme est partagée entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé que le gouvernement du Canada entame les démarches visant à mettre en place un décret d'urgence pour protéger l'habitat des trois populations de caribou boréal les plus à risque au Canada, soit celles de Val-d'Or, de Charlevoix et de Pipmuacan.

Au cours des prochaines semaines, le gouvernement du Canada consultera le gouvernement du Québec, les communautés autochtones du Québec, la population et les parties impliquées et intéressées, notamment les communautés locales et les industries afin de préciser l'étendue des zones potentielles de protection et la portée des interdictions proposées dans ces zones. À la suite de ces consultations, l'élaboration du décret sera finalisée. Une fois en place, le décret protégera des zones ciblées du meilleur habitat disponible pour ces trois populations de caribou boréal en interdisant des activités telles que l'exploitation forestière et l'extension du réseau de chemins multiusages.

Promis en 2016, le dépôt de la stratégie pour la protection des caribous forestiers et montagnards du Québec a été reporté à de nombreuses reprises. En août 2022, le gouvernement du Québec s'était réengagé à publier une stratégie complète d'ici juin 2023 et à mettre en place des mesures visant à réduire le taux de perturbation pour atteindre 65 p. 100 d'habitat non perturbé dans l'aire de répartition de chacune des populations. Bien que le gouvernement du Québec ait récemment présenté des projets pilotes pour les populations de Charlevoix et de la Gaspésie, aucune stratégie globale n'a été annoncée et l'espèce fait face à des menaces imminentes pour son rétablissement.

Citations

« Le gouvernement fédéral est engagé à protéger la biodiversité du pays et à mettre un frein à la dégradation de notre patrimoine naturel. Le caribou est un animal emblématique du Canada. Nous avons misé sur une approche collaborative, attendu le dépôt d'une stratégie complète de la part du Québec et elle fut reportée à maintes reprises. En l'absence de stratégie en place, et face à la menace imminente qui pèse sur ces populations, nous avons une responsabilité d'agir pour assurer le rétablissement et la pérennité du caribou. Le gouvernement du Canada demeure ouvert à collaborer et à soutenir le gouvernement du Québec dans la mise en place de mesures visant à assurer le rétablissement de cette espèce dans le cadre d'une stratégie globale ainsi que pour le soutien des communautés locales. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le caribou boréal est désigné « espèce menacée » depuis 2003 en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) du Canada et espèce « vulnérable » depuis 2005 en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables du Québec.

(LEP) du et espèce « vulnérable » depuis 2005 en vertu de la Le 10 mai 2024, sur la base d'une évaluation des menaces imminentes, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique a formé son opinion que le caribou boréal est confronté à des menaces imminentes pour son rétablissement. L'article 80 de la Loi sur les espèces en péril prévoit des dispositions pour protéger les espèces en péril et leur habitat sur terres non fédérales et précise que le ministre est dans l'obligation de recommander au gouverneur en conseil la prise d'un décret d'urgence s'il est d'opinion qu'une espèce est exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement.

prévoit des dispositions pour protéger les espèces en péril et leur habitat sur terres non fédérales et précise que le ministre est dans l'obligation de recommander au gouverneur en conseil la prise d'un décret d'urgence s'il est d'opinion qu'une espèce est exposée à des menaces imminentes pour sa survie ou son rétablissement. Les consultations publiques sont en cours. Les informations, incluant un document de discussion et un questionnaire, sont disponibles sur le Registre des espèces en péril du Canada .

. Le Québec compte environ 15 p. 100 de la population de caribou boréal du pays. Les populations de Val-d'Or et de Charlevoix vivent en enclos à longueur d'année avec respectivement 9 et 30 individus. Val-d'Or a déjà franchi le seuil de quasi-disparition et Charlevoix demeure très près d'atteindre ce seuil. Avec moins de 300 bêtes, la population de Pipmuacan pourrait franchir ce seuil dans un horizon d'environ 10 ans.

et de Charlevoix vivent en enclos à longueur d'année avec respectivement 9 et 30 individus. a déjà franchi le seuil de quasi-disparition et Charlevoix demeure très près d'atteindre ce seuil. Avec moins de 300 bêtes, la population de Pipmuacan pourrait franchir ce seuil dans un horizon d'environ 10 ans. En 2023, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique avait déterminé que des portions importantes de l'habitat essentiel du caribou boréal n'étaient pas efficacement protégées au Québec et, tel que l'exige la Loi sur les espèces en péril , il avait recommandé au gouverneur en conseil de mettre en place un décret de protection de l'habitat essentiel.

, il avait recommandé au gouverneur en conseil de mettre en place un décret de protection de l'habitat essentiel. En 2012, le gouvernement du Canada publiait le programme de rétablissement du caribou boréal qui appelait les provinces et les territoires à élaborer une stratégie de gestion, aussi appelée plan de répartition, pour protéger l'habitat essentiel du caribou boréal. Depuis, toutes les provinces et tous les territoires, excepté le Québec, ont signé des accords de conservation visant à supporter le rétablissement et la protection du caribou boréal.

publiait le programme de rétablissement du caribou boréal qui appelait les provinces et les territoires à élaborer une stratégie de gestion, aussi appelée plan de répartition, pour protéger l'habitat essentiel du caribou boréal. Depuis, toutes les provinces et tous les territoires, excepté le Québec, ont signé des accords de conservation visant à supporter le rétablissement et la protection du caribou boréal. Le caribou boréal est un indicateur de la santé de la forêt boréale, un écosystème d'une grande importance pour de nombreuses espèces menacées. Ce décret d'urgence pourrait améliorer la situation de jusqu'à 80 autres espèces vivant dans la forêt boréale au Québec.

Produits connexes

Liens connexes

