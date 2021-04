Les accusations découlent d'une enquête conjointe du MPO et de la GRC à Gold River le 11 septembre 2019. La GRC de la baie Nootka a reçu des renseignements selon lesquels les trois résidents des États-Unis pourraient avoir enfreint la Loi sur les pêches, alors qu'ils pêchaient dans la région. Les agents de la GRC ont arrêté les hommes, qui ont été trouvés en possession d'un nombre important de poissons, qui n'avaient pas été capturés ou correctement enregistrés conformément aux conditions de leur permis de pêche récréative. Les agents des pêches de Conservation et Protection du MPO de Campbell River ont été appelés à prendre en charge l'enquête.

L'agent des pêches Greg Askey, superviseur de terrain au détachement de C et P du MPO de Campbell River, a déclaré qu'il s'agissait de « la plus importante violation de la réglementation sur la pêche sportive que j'ai vue en plus de 20 ans de carrière ».

L'ancien chef du détachement de la GRC de la baie Nootka, le sergent d'état-major Joshua Wiese, a déclaré : « Cette enquête souligne le rôle important que jouent les membres de la collectivité locale, le ministère des Pêches et des Océans et la GRC de la baie Nootka, dans la protection des ressources de la baie Nootka. »

Pêches et Océans Canada a le mandat de protéger et de conserver les ressources marines et de poursuivre les contrevenants en vertu de la Loi sur les pêches. Il assure et favorise la conformité à la Loi et à d'autres lois et règlements grâce à un ensemble de patrouilles terrestres, aériennes, et maritimes, ainsi que par des activités d'éducation et de sensibilisation.

Faits en bref

Dans le cadre des efforts déployés par Pêches et Océans Canada pour mettre fin aux activités illégales, le Ministère demande au public de l'information sur les activités de cette nature ou sur toute infraction à la Loi sur les pêches et à ses règlements. Toute personne disposant de renseignements peut appeler la ligne gratuite de signalement des infractions au 1-800-465-4336, ou envoyer les détails par courriel à [email protected] .

Pêches et Océans Canada travaille en étroite collaboration avec la GRC, d'autres organismes gouvernementaux, des groupes communautaires et le grand public pour assurer le respect des règlements sur les pêches.

travaille en étroite collaboration avec la GRC, d'autres organismes gouvernementaux, des groupes communautaires et le grand public pour assurer le respect des règlements sur les pêches. Les agents des pêches ont déterminé que ce n'était pas tous les pêcheurs qui détenaient un permis de pêche valide, que les prises n'étaient pas enregistrées avec précision, et que le poisson avait été traité de telle manière que l'espèce et la taille étaient difficiles à déterminer.

Les agents des pêches ont saisi le bateau de pêche Cutwater de 30 pieds, 26 saumons quinnat, morues-lingue et sébastes, ainsi qu'une quantité importante d'engins de pêche trouvés sur le bateau.

Les amendes importantes, les frais et les interdictions, ainsi que la confiscation des moteurs, des engins de pêche et des prises illégales soulignent la gravité de la violation des règles et des règlements de pêche en vertu de la Loi sur les pêches du Canada , qui vise à protéger et à préserver les populations de poissons en péril.

