MONTRÉAL, le 15 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, à Montréal, en marge de la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies (site en anglais seulement), l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Ruslan Strilets, ministre de la Protection de l'environnement et des Ressources naturelles de l'Ukraine, ont signé un protocole d'entente pour accroître la collaboration bilatérale en matière d'action climatique, de protection de l'environnement et de conservation de la nature.

En plus des coûts dévastateurs pour le peuple ukrainien, la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine continue d'avoir des répercussions importantes sur les fermes, l'eau et plus encore. Près du tiers de toutes les forêts ukrainiennes ont subi des dommages, et les réserves d'eau destinée à l'agriculture du pays sont contaminées. Le sol est recouvert de débris d'engins explosifs, et des gaz toxiques polluent l'air. Les réserves naturelles et les parcs nationaux ont en outre été endommagés. Le Canada continuera de soutenir l'Ukraine dans l'élaboration de nouveaux protocoles pour évaluer les dommages environnementaux causés par la guerre et dans le déploiement d'efforts de restauration.

Au titre du Protocole d'entente, les deux pays ont convenu de collaborer en participant à des initiatives environnementales, en s'échangeant de l'information et de l'expertise et en appuyant leurs ambitions respectives dans une foule de domaines, y compris la hausse du déploiement de technologies propres, l'amélioration de la gestion de l'eau, la réduction de la pollution et des déchets et l'appui d'une saine gestion des produits chimiques. Le Protocole d'entente présente également des domaines de collaboration pour soutenir la conservation de la biodiversité et de la nature, ainsi que l'élaboration de mesures d'atténuation et d'adaptation pour se protéger contre les impacts des changements climatiques.

« Le Canada reste fidèle à son engagement de soutenir le peuple ukrainien. Outre des mesures visant notamment à accroître la capacité de stockage de céréales en Ukraine et la fourniture de matériel de déminage d'urgence, ainsi que l'aide financière directe, nous nous engageons à renforcer une importante collaboration bilatérale à l'égard de la biodiversité, de la gestion de la qualité de l'air, de l'atténuation des changements climatiques et de l'adaptation à leurs impacts. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Pour l'Ukraine, le Canada est un partenaire fiable et très spécial. Dès les premiers jours de la guerre totale, le Canada a fourni à notre pays un vaste soutien dans divers domaines. Lorsque la guerre sera terminée, la collaboration avec le Canada contribuera à la remise en état de l'environnement, à la gestion des ressources hydriques et de la qualité de l'air et à la mise en œuvre de projets axés sur le climat et d'autres projets environnementaux. La signature du protocole entre l'Ukraine et le Canada, qui sera en vigueur pour les cinq prochaines années, offre à l'Ukraine un engagement durable à l'égard des objectifs de protection et de rétablissement de l'environnement. »

- L'honorable Ruslan Strilets, ministre de la Protection de l'environnement et des Ressources naturelles de l'Ukraine

L'Accord de libre-échange Canada- Ukraine : chapitre sur l'environnement est entré en vigueur le 1 er avril 2017. Il oblige les deux pays à favoriser des niveaux nationaux élevés de protection environnementale, à promouvoir le développement durable et la bonne gestion de l'environnement et à encourager la participation du public.

: chapitre sur l'environnement est entré en vigueur le 1 avril 2017. Il oblige les deux pays à favoriser des niveaux nationaux élevés de protection environnementale, à promouvoir le développement durable et la bonne gestion de l'environnement et à encourager la participation du public. Depuis le début de l'invasion brutale et illégale menée par la Russie, le Canada a déjà versé 2 milliards de dollars en aide financière directe à l' Ukraine jusqu'à présent en 2022, et il s'est engagé à verser un montant supplémentaire de 500 millions de dollars par le truchement de l'obligation de souveraineté de l' Ukraine . Le Canada s'est également engagé à verser plus de 2,5 milliards de dollars en aide militaire, humanitaire ou autre à l' Ukraine cette année.

jusqu'à présent en il s'est engagé à verser un montant supplémentaire de 500 millions de dollars par le truchement de l'obligation de souveraineté de l' . s'est également engagé à verser plus de 2,5 milliards de dollars en aide militaire, humanitaire ou autre à l' cette année. Afin de répondre au besoin urgent d'accroître la capacité d'entreposage de céréales en raison de l'invasion de la Russie et d'aider à améliorer la sécurité alimentaire en Ukraine , le premier ministre a annoncé, lors du Sommet du G7, qui a eu lieu plus tôt cette année en Allemagne, une contribution de 52 millions de dollars pour des solutions agricoles. La contribution du Canada se fait au moyen de la stratégie de soutien au stockage des céréales de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), dont 50 millions de dollars sont consacrés à des solutions de stockages des céréales et 2 millions de dollars au matériel de laboratoire et à l'assistance technique connexe.

, le premier ministre a annoncé, lors du Sommet du G7, qui a eu lieu plus tôt cette année en Allemagne, une contribution de 52 millions de dollars pour des solutions agricoles. La contribution du Canada se fait au moyen de la stratégie de soutien au stockage des céréales de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), dont 50 millions de dollars sont consacrés à des solutions de stockages des céréales et 2 millions de dollars au matériel de laboratoire et à l'assistance technique connexe. Le 5 décembre, le premier ministre a approuvé le déblocage de 15 millions de dollars du Compte de crises de l'enveloppe de l'aide internationale pour la fourniture urgente de matériel de déminage humanitaire et de neutralisation des explosifs au gouvernement ukrainien. Cette somme s'ajoute aux 15 millions de dollars pour le déminage annoncés par le premier ministre en juin; le Canada s'est maintenant engagé à verser plus de 32 millions de dollars pour soutenir l'action antimines en Ukraine , emboîtant ainsi le pas aux États-Unis.

crises de l'enveloppe de l'aide internationale pour la fourniture urgente de matériel de déminage humanitaire et de neutralisation des explosifs au gouvernement ukrainien. Cette somme s'ajoute aux 15 millions de dollars pour le déminage annoncés par le premier ministre en juin; le Canada s'est maintenant engagé à verser plus de 32 millions de dollars pour soutenir l'action antimines en , emboîtant ainsi le pas aux États-Unis. Ressources naturelles Canada a créé le Partenariat scientifique Canada- Ukraine pour jumeler les scientifiques établis en Ukraine avec des possibilités de recherche au Canada et contribuer à rebâtir la capacité scientifique de l' Ukraine . Le Partenariat est ouvert aux scientifiques et aux étudiants au cycle supérieur qui ont fui ou qui fuient l' Ukraine à la suite de l'invasion russe.

