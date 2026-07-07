À l'occasion lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Hyundai Motor présente son robot humanoïde Atlas pour la toute première intégration de la robotique dans le cadre d'un match en direct

Cet événement souligne le leadership croissant du groupe Hyundai Motor dans le domaine de la robotique, ainsi que son engagement à promouvoir une innovation centrée sur l'humain, à travers des expériences établissant un lien tangible entre la technologie et les individus.

Pourquoi s'agit-il d'une avancée majeure pour la robotique et le sport mondial ?

Cet événement a permis d'introduire la robotique de pointe sur l'une des plus grandes scènes sportives au monde, démontrant ainsi comment cette technologie d'avenir peut s'intégrer dans le rythme effréné d'un match en direct de la Coupe du Monde de la FIFA.

Le rendement a marqué deux jalons importants :

Première démonstration publique des capacités de mouvement en conditions réelles de la version série d'Atlas, présentée pour la première fois au cours du CES 2026

des capacités de mouvement en conditions réelles de la version série d'Atlas, présentée pour la première fois au cours du Première intégration d'un robot humanoïde dans un match en direct de la Coupe du Monde de la FIFA

En intégrant la robotique dans un contexte sportif en direct, Hyundai Motor fait progresser sa vision « Progress for Humanity » tout en démontrant comment l'innovation robotique peut offrir des expériences enrichissantes aux personnes du monde entier.

« Dans le cadre de la campagne "Next Starts Now" de Hyundai, nous voulions que la prestation d'Atlas sur la plus grande scène du monde montre que l'avenir n'est pas seulement le fruit de notre imagination : il commence maintenant. Chez Hyundai, nous nous engageons à développer des innovations centrées sur l'humain qui s'intègrent naturellement dans la vie quotidienne et à présenter une nouvelle vision de la mobilité du futur, enrichie par la robotique -- en démontrant que la robotique peut être un partenaire de confiance dans le progrès de l'humanité grâce à des expériences de marque variées et créatives. » - Sungwon Jee, vice-président exécutif et directeur marketing mondial, Hyundai Motor Company

Que s'est-il passé pendant la démonstration à la mi-temps ?

À la mi-temps, Atlas est sorti du tunnel des joueurs, captant l'attention du public avec une série de célébrations de buts emblématiques inspirées par certains des footballeurs les plus célèbres au monde, notamment Harry Kane, Erling Haaland, Matheus Cunha et Son Heung-min. Ce spectacle a chauffé l'ambiance dans le stade tout en mettant en valeur la mobilité de pointe et les capacités expressives d'Atlas.

À l'issue de cette performance, Atlas a remis le ballon de cérémonie à l'arbitre avec la précision et la maîtrise qui le caractérisent, marquant ainsi le début de la deuxième mi-temps. Cette démonstration s'est déroulée en direct devant un public mondial, mettant en évidence la capacité d'Atlas à exécuter des mouvements hautement coordonnés et à fonctionner de manière fiable dans l'environnement dynamique et réel d'un grand événement sportif international.

Comment Atlas a-t-il appris à reproduire en direct des mouvements inspirés du football ?

La prestation d'Atlas à la mi-temps était basée sur plusieurs capacités robotiques fondamentales qui permettent des mouvements sophistiqués et une interaction avec le monde réel :

Technologie de reciblage - Permet à Atlas d'interpréter et d'adapter les mouvements humains, y compris les célébrations et les gestes propres au football, à sa propre morphologie robotique.

- Permet à Atlas d'interpréter et d'adapter les mouvements humains, y compris les célébrations et les gestes propres au football, à sa propre morphologie robotique. Apprentissage par renforcement - Utilise des milliers de simulations pour entraîner et affiner les mouvements avant leur application.

- Utilise des milliers de simulations pour entraîner et affiner les mouvements avant leur application. Contrôle global du corps - Coordonne les mouvements sur l'ensemble du corps du robot, permettant ainsi des mouvements fluides, équilibrés et dynamiques.

Ensemble, ces capacités permettent à Atlas d'effectuer des tâches de plus en plus complexes tout en s'adaptant à des conditions et à des environnements qui évoluent.

« Chez Boston Dynamics, nous nous sommes toujours inspirés des prouesses athlétiques humaines, telles que la gymnastique, la danse, le parkour et désormais le football, pour repousser les limites de ce que les robots sont capables de faire, tout en créant un lien avec les gens. Collaborer avec le groupe Hyundai Motor et la FIFA pour offrir aux supporters un moment aussi unique a été un défi passionnant pour notre équipe. La méthode que nous avons utilisée pour entraîner Atlas à effectuer ces mouvements ludiques lors du match est identique à celle que nous employons pour lui apprendre à s'adapter à des applications industrielles concrètes. C'est un excellent moyen de faire découvrir au grand public, partout dans le monde, l'incroyable potentiel des robots dotés d'intelligence artificielle actuels. » - Alberto Rodriguez, directeur du comportement robotique chez Boston Dynamics

Quel est le lien avec la campagne plus large de Hyundai Motor intitulée « Next Starts Now » ?

Cette animation à la mi-temps s'inscrit dans le cadre de la campagne mondiale de Hyundai Motor intitulée « Next Starts Now », qui vise à créer des liens entre les communautés grâce au football tout en inspirant la prochaine génération de joueurs, de supporters et d'innovateurs. L'intégration d'Atlas dans un match en direct transforme des démonstrations conceptuelles en une expérience concrète et en temps réel sur la scène de la Coupe du Monde de la FIFA. Elle représente l'aboutissement de la démarche narrative de Hyundai Motor en matière de robotique qui consister à montrer comment une technologie robotique de pointe peut dépasser les environnements contrôlés pour fonctionner dans des contextes dynamiques, et souligne que les innovations de demain peuvent déjà être expérimentées aujourd'hui.

Ce moment s'inscrit également dans la continuité de l'histoire racontée dans la série de vidéos de l'École de football de Hyundai Motor dans laquelle Atlas a appris des figures inspirées du football, notamment la « Ghost Rabona », grâce aux mêmes technologies robotiques que celles présentées lors de la Coupe du Monde de la FIFA.

Des contenus sur les coulisses et des récits complémentaires liés à cette opération continueront d'être diffusés sur les canaux propres et acquis de Hyundai Motor au cours des semaines suivant l'événement.

Par ailleurs, Hyundai Motor et BBC StoryWorks Commercial Productions vont diffuser « The Training Ground », un film publicitaire de style documentaire qui présente la préparation technique des activités d'Atlas dans le cadre de la Coupe du Monde. Réalisé à la fois dans une version intégrale de 3,5 minutes et dans une version raccourcie de 30 secondes, le film sera diffusé le 7 juillet sur les réseaux sociaux de Hyundai Motor.

Quelle est la prochaine étape pour la robotique au sein du groupe Hyundai Motor ?

Cet événement organisé dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA constitue à ce jour la démonstration la plus visible des ambitions du groupe Hyundai Motor en matière de robotique, mettant en avant des technologies robotiques de pointe sur l'une des plus grandes scènes mondiales.

Tout en poursuivant ses investissements dans la robotique, les systèmes autonomes et l'innovation centrée sur l'humain, le groupe Hyundai Motor continue d'explorer la façon dont ces technologies peuvent créer des expériences concrètes et enrichissantes et contribuer à façonner un avenir plus connecté.

En associant sport, technologie et narration lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Hyundai Motor poursuit la concrétisation de sa vision « Progress for Humanity » tout en démontrant comment l'innovation peut créer des liens avec le public de manière captivante et significative.

À propos de Hyundai Motor Company

Fondée en 1967, Hyundai Motor Company est présente dans plus de 200 pays et emploie plus de 120 000 personnes chargées de relever les défis de la mobilité dans le monde entier. S'appuyant sur la vision de la marque « Le progrès pour l'humanité », Hyundai Motor accélère le rythme de sa transformation bien au-delà de la mobilité grâce à la robotique avancée et à l'IA physique. L'entreprise investit dans les nouvelles technologies pour mettre au point des solutions révolutionnaires tout en poursuivant l'innovation ouverte pour introduire de futurs services de mobilité. Dans sa quête d'un avenir durable pour le monde, Hyundai Motor poursuivra ses efforts en faveur de la réduction des émissions de carbone en tant que fournisseur d'une gamme complète de véhicules à moteur à combustion interne, hybrides, hybrides rechargeables, à pile à combustible hydrogène et à énergie électrique à la pointe du secteur.

Pour en savoir plus sur Hyundai Motor et ses produits, visitez :

https://www.hyundai.com/worldwide/en/ ou Salle de presse : Media Hub de Hyundai

Suivez notre compte Instagram « Hyundai Global Newsroom » @hyundai_mediahub

Visitez le site Hyundai Media_Hub pour plus de contenu.

Avis de non-responsabilité : Hyundai Motor Company estime que les renseignements contenus dans le présent document sont exacts au moment de la publication. Toutefois, l'entreprise peut télécharger des renseignements nouveaux ou mis à jour au besoin et rejette toute responsabilité quant à l'exactitude des renseignements interprétés et utilisés par le lecteur.

SOURCE Hyundai Motor Company

CONTACT : Daehyun Shin, Relations publiques internationales, [email protected]