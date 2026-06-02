Contrairement aux démonstrations de produits traditionnelles, la campagne présente une approche narrative, suivant Atlas, qui observe la passion et la créativité humaines dans le football et commence à apprendre le sport. Tout au long de cette aventure, Hyundai Motor souligne comment la robotique peut évoluer au-delà de la fonctionnalité pour refléter la curiosité, l'adaptabilité et l'expression humaines.

« Avec School of Football, Hyundai Motor utilise le langage universel du football pour présenter le prochain chapitre de la robotique d'une manière engageante, intuitive et centrée sur l'humain. Alors que l'enthousiasme s'installe à l'approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026MC, le parcours d'Atlas reflète notre conviction que l'innovation commence par les gens - leur passion, leur créativité et leur expression - et que la robotique peut contribuer à élargir ce qui est possible pour l'avenir » -- Sungwon Jee, vice-président exécutif et responsable mondial du marketing chez Hyundai Motor Company

Comment la campagne « School of Football » rassemble-t-elle la robotique et le football ?

« School of Football » se déroule sous la forme d'une série de cinq films sociaux épisodiques qui suit le parcours d'apprentissage d'Atlas, de la découverte à l'exécution avancée.

Atlas commence par observer les émotions et l'énergie des partisans, suscitant la curiosité envers le football.

Il progresse grâce à l'instruction de base, y compris le travail des pieds, le dépassement et le tir.

La série présente le perfectionnement progressif des compétences, qui reflète les processus d'apprentissage humain.

Le récit aboutit à l'exécution du « Ghost Rabona », un geste très technique

Diffusée séquentiellement du 25 au 29 mai sur les réseaux sociaux mondiaux de Hyundai Motor, la série met l'accent sur l'apprentissage continu, la répétition et l'optimisation, des principes fondamentaux de l'entraînement au football et du développement de la robotique.

Qu'est-ce qui rend la campagne techniquement importante ?

Le film de campagne met en valeur les capacités de l'Atlas électrique de prochaine génération grâce à une exécution réelle, démontrant l'IA physique par le mouvement incarné dans des environnements dynamiques inspirés du sport. Tous les mouvements présentés dans le cadre de la campagne ont été réalisés par Atlas sans l'utilisation d'images générées par ordinateur (CGI), ce qui renforce à la fois l'authenticité et la crédibilité en matière d'ingénierie.

Notamment, le « Ghost Rabona », un coup de pied transversal nécessitant une synchronisation précise, un équilibre et un mouvement trompeur, représente un niveau élevé de difficulté technique qui va au-delà de la simple réplication de mouvement.

Pour y parvenir, Atlas analyse et modélise les données réelles sur les mouvements du football humain à un niveau granulaire. Ces mouvements sont traduits en un environnement de simulation basé sur la physique, où le robot suit une formation approfondie par l'entremise de l'apprentissage par renforcement, répétant d'innombrables cycles d'essais et d'erreurs pour optimiser la stabilité, la précision et l'exécution.

L'exécution de tels mouvements nécessite une combinaison de capacités avancées, notamment :

le contrôle dynamique de l'équilibre dans des postures instables et asymétriques

dans des postures instables et asymétriques la coordination complète du corps entre plusieurs articulations et membres

entre plusieurs articulations et membres l'adaptation en temps réel au déplacement du poids et de l'élan

au déplacement du poids et de l'élan le contrôle du moteur de précision dans des conditions physiquement restreintes

Le 4 juin, Hyundai Motor diffusera du contenu supplémentaire en coulisses mettant en valeur sa collaboration avec Boston Dynamics. Le film met en lumière le processus de développement et de formation derrière les mouvements d'Atlas, ainsi que des connaissances techniques sur l'apprentissage robotique et la conception de mouvement. Il démontre comment les systèmes robotiques peuvent évoluer à travers des défis physiques complexes et réels inspirés du sport.

En quoi cette campagne est-elle importante ?

« School of Football » reflète la vision de Hyundai Motor de « Progress for Humanity », qui démontre comment les technologies de pointe peuvent être réalisées :

plus accessibles grâce à la narration

grâce à la narration plus engageantes par le sport

par le sport plus centrées sur l'humain grâce à l'émotion et à la créativité

En suivant le parcours d'Atlas, la campagne illustre comment l'innovation commence par l'inspiration humaine et comment la robotique peut élargir ce qui est possible pour l'avenir. La campagne souligne également les forces combinées de Hyundai Motor Group et de Boston Dynamics, mettant en valeur le leadership de Boston Dynamics en robotique dynamique et en intelligence artificielle intégrée, ainsi que l'engagement de Hyundai Motor Group à faire progresser la mobilité axée sur l'intelligence artificielle et l'innovation robotique.

Pour l'avenir, Hyundai Motor Group considère les humanoïdes comme un secteur clé de croissance sur le marché mondial de l'IA physique. Le groupe prévoit de former Atlas au Robot Metaplant Application Center (RMAC) de Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) à Savannah, en Géorgie, dans le but de le déployer dans des environnements industriels pour faire progresser la collaboration homme-robot.

Le 28 mai, Hyundai Motor a également publié une vidéo de réaction mettant en vedette son ambassadeur mondial de la marque, Son Heung-min, qui a permis d'étendre la conversation sur les réseaux sociaux et de relier l'histoire à la communauté mondiale du football.

À propos de Hyundai Motor Company

Créé en 1967, Hyundai Motor Company est présent dans plus de 200 pays et compte plus de 120 000 employés qui se consacrent à relever des défis de mobilité réels partout dans le monde. Basé sur la vision de la marque « Progress for Humanity », Hyundai Motor accélère sa transformation en un fournisseur de solutions de mobilité intelligente. L'entreprise investit dans des technologies de pointe comme la robotique et la mobilité aérienne avancée pour mettre au point des solutions révolutionnaires de mobilité tout en poursuivant l'innovation ouverte pour introduire de futurs services de mobilité. Dans la recherche d'un avenir durable pour le monde, Hyundai poursuivra ses efforts pour introduire des véhicules à zéro émission dotés de technologies de pile à hydrogène et de VE.

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SOURCE Hyundai Motor Company

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